Känns spännande i debuten för Goop

Stefan Jönsson

Travexpert på Expressen

BÄSTA SPIKEN

Lite klurigt att välja rätta spikarna i omgången. Men 11 Ivory di Quattro (V75-4) blir mitt val. Han vann plättlätt senast från ledningen och håller säkert formen. Hästen och är ruskigt bra helt enkelt och kusken Mats E Djuse likaså. Chansspikar även 11 Vicking Trebi’ (V75-7) som känns spännande i debuten för Björn Goop. Hoppas alltså inte på elva-elva, skyll er själva...

SKRÄLLCHANSEN

4 Ubiquarian Face (V75-5) har mött kulltoppar som Hail Mary, Ecurie D. och Don Fanucci Zet i de tre senaste starterna- Senast såg han fin ut efter galopp i kval till Sprintermästaren och han går faktiskt ner i klass här. Vill även varna för startsnabbe 3 Beartime (V75-6) som kan få ett lopp på innerspår till skillnad mot favoriten Armour As. Örjan blir gubben ur lådan igen?

AVSLAGET

6 Zidane Grif (V75-5) är en mycket kapabel häst som vann på 12-tider full väg redan som treåring. Det blev dock galopper i de sista starterna av fjolåret och i comebacken senast såg han väl laddad ut. Han kan visserligen vara ”klar” och ge mig dumstruten, men jag vill se honom fungera fullt ut först. Jag letar hellre minus på honom som storfavorit och provar att gardera.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 3, 9 (6, 11)

V75-2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15 (12, 6)

V75-3: 1, 7 (9, 8)

V75-4: 11 Ivory di Quattro (14, 10)

V75-5: 4, 6, 7, 10 (1, 8)

V75-6: 1, 2, 3, 12 (4, 10)

V75-7: 11Vicking Trebi’ (7, 1)

768 rader/384 kronor

Eskil Hellberg

Travexpert, flerfaldig vinnare av V75-ligan

BÄSTA SPIKEN

Ulf Stenströmers stjärnhäst 7 Handsome Brad (V75-3) sitter tidigt i ledningen om jag läst loppet rätt. Många av hästarna i loppet önskar tempo på tillställningen men vem ska sätta upp tempot? Chansen/risken är stor att ledaren får bestämma farten och Handsome Brad är van vid betydligt tuffare motstånd.

SKRÄLLCHANSEN

10 Andre Ward (V75-6) har gjort många bra insatser under säsongen. Han avslutade strålande bakom 11 Ingo i Kalmar och tål att gå en rejäl speed i spåren. Väl medveten om att motståndet är stentufft (1 Cab Lane, 2 Southwind Queen och 12 Armour As) tycker jag att man ska passa Flemming Jensens häst tidigt. Ett högt utgångstempo vore fördelaktigt för Andre Ward.

AVSLAGET

1 Tycoon Broline (V75-1) har enorma fartresurser för klassen, men är inget att hålla i hand. Han är hopplöst osäker och väl medveten om Tycoon Brolines höga kunnande är han tveklöst en favorit i fara. Förutom det höga galopprisken riskerar han bli fast invändigt och det finns många skäl att gardera favoriten i inledningen.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 3 Lord Horse (1, 11)

V75-2: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14 (15, 12)

V75-3: 7 Handsome Brad (1, 4)

V75-4: 11, 14 (9, 13)

V75-5: 4, 6, 7, 8, 10, 12 (2, 11)

V75-6: 1, 2, 10, 11, 12 (7, 11)

V75-7: 1, 2, 3, 8, 11 (7, 12))

2 100 rader/1 050 kronor.

Magnus Nygren

Hockeyprofil med vassa V75-analyser

BÄSTA SPIKEN

Favoriterna är ruggigt bra under lördagens omgång. Den jag tycker är mest klar på förhand är ändå 7 Handsome Brad i V75-3. Han är stor favorit Men jag ser den ändå som omgångens mest troliga vinnare. 1 Romanesque vill man inte se i ledningen och jag tror att Handsome Brad får överta spets efter 300m och sedan bestämma tempo. Spik på 7 Handsome Brad!

SKRÄLLCHANSEN

V75-7 och en mycket öppen avslutning.

1 Charlock Viking ska testas med ett helstängt huvudlag och kommer troligen spets, men är ganska vek sista 100 metrarna. Draget är 11 Vicking Trebi. Björn Goop är nöjd med träningen och med lite tryck i loppet sveper han dem över Axevallas långa upplopp.

AVSLAGET

3 Lord Horse har imponerat på sistone.

V75-5, alldeles för stor favorit i 6 Zidane Grif. Vann mot enklare gäng i debuten för Timo Nurmos och möter mycket tuffare nu. Jag tror att han får gå utvändigt ledaren på lördag och då lever han farligt. Här streckar jag på ordentligt. Glöm inte 4 Ubiquarian Face som har mött stentufft motstånd på sistone.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 3, 9, 10, 11 (2,7)

V75-2: 4, 7, 8, 11, 12, 15 (14, 1)

V75-3: 7 Handsome Brad (1, 9)

V75-4: 11, 13, 14 (9, 10)

V75-5: 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12 ()

V75-6: 12 Armour As (1, 11)

V75-7: 1, 7, 11 (2, 3)

1 890 rader/945 kronor

Jens Sjödén

Expressens travstatistikorakel sedan 1996

BÄSTA SPIKEN

Båda spikarna vann sist, nu nöjer jag mig med en. Många gånger är omgångens största favorit också den med den bästa vinstchansen.

7 Handsome Brad är bästa hästen i V75-3 och han har fina möjligheter att även bli spetshästen. Då är chansprocenten väl så god som den höga spelprocenten.

SKRÄLLCHANSEN

På Axevalla är tilläggshästarna tydligt gynnade i lopp sådana som V75-2. 15 Whelk är van att möta hingstar. Hon går ned i klass och är bästa häst. 9%!

I V75-4 räknar jag bort statisterna på startvolten. 11 Ivory di Quattro och 14 Wild Love är bättre än övriga, men 10 Andre Agassi startar 20 m framför, vilket snabbt kan vara 40 m om han når ledningen. 5%!

AVSLAGET

Nurmos/Kontio 50%+ från vingelläge i V75-5 – en repris från förra veckan. 6 Zidane Grif löper tydlig risk att åter hamna bland de sista, och den här gången är det helt annat motstånd än senast. Sedan finns galopprisken där också. Rejält överspelad!

7 Hummer Scott i V75-7 är en annan favorit som löper uppenbar risk att hamna på vingel. Spår är extra viktiga över 1640a.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 3 (7, 9)

V75-2: 7, 11, 12, 14, 15 (3, 1)

V75-3: 7 Handsome Brad (1, 8)

V75-4: 10, 11, 14 (13, 6)

V75-5: 1, 6, 7, 8 (10, 2)

V75-6: 1, 5, 10, 12 (9, 7)

V75-7: 1, 4, 5, 11 (7, 3)

1 920 rader/960 kronor

Jörgen Westholm

Sitter bakom tre outsiders på V75-spelet

BÄSTA SPIKEN

Alla har ju sett hur bra Ecurie D. är. Och med tanke på hur nära 12 Armour As (V75-6) var att besegra denne på Mantorp måste man tro att han är bäst i veckans Bronsdivision trots bakspåret. Armour As verkar kunna göra mycket jobb själv under vägen och det är inte lika illa med läget när det handlar om Axevalla med dess långa upplopp. Jag tror kort att han har toppchans.

SKRÄLLCHANSEN

Här måste jag lyfta fram min egen 15 Whelk (V75-2) som en outsider. Hon har gjort det riktigt bra i flera starter i år och formen verkar oförändrat bra. Får vi bara vettiga ryggar under vägen räknar jag med att hon kommer att sluta långt framme. 11 Vicking Trebi (V75-7) är inte så betrodd men jag tror att hästen är bra nog att blanda sig i det hela trots bakspåret.

AVSLAGET

Jag tycker att sista avdelningen är omgångens öppnaste lopp. 1 Charlock Wiking (V75-7) ser ut att bli hårt bertodd men jag är inte helt säker på att han kan försvara innerspåret. Och det kan även bli en mycket snabb och kostsam inledning om han skulle hålla upp spets. Det finns flera hästar som är minst lika bra och jag tycker att man ska behandla honom med försiktighet.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 2, 3, 9, 10, 11 (5, 6)

V75-2: 15 Whelk (7, 1)

V75-3: 1, 2, 4, 7, 9 (8, 11)

V75-4: 11, 14 (13, 9)

V75-5: 1, 2, 4, 6, 8, 10 (7, 12)

V75-6: 12 Armour As (1, 6)

V75-7: 3, 5, 7, 11 (2, 1)

1 440 rader/720 kronor