”Kändes som jag blivit överkörd av en traktor”

Himlen över Stockholm är blå och vacker den här förmiddagen i januari.

Solen lyser, det är några plusgrader i luften.

Artisten och hästuppfödaren Harpo Svensson har tagit flyget från Halmstad till Bromma.

Han ska bara mellanlanda i huvudstaden över dagen.

Senare under kvällen ska han ta båten till Finland med två musiker.

Stjärnan, som slog igenom 1973 med låten ”Honolulu”, står fortfarande kvar på scenen.

– Det är en liten turné vi ska på. Vi spelar i Vasa, Jakobstad och Helsingfors, säger Harpo.

Expressen träffar honom på en restaurang i Bromma.

Harpo är ledigt klädd, han har skjorta och jeans och har en snusnäsduk på huvudet.

Hans skägg är långt och grått.

– Lite modernt ändå. Jag var lite före min tid där. I dag har nästan alla långt skägg, säger Harpo och skrattar.

Han fyller 73 år i början av april och har vigt sitt liv år musik och hästar.

För 50 år sedan tog hans liv en ny vändning.

Harpo säger det bäst själv.

– Det kontraktet kommer jag aldrig att glömma.

”Stod fullt med tjejer vid entrén”

Han pratar om London 1973.

När ett ikoniskt namn föddes av en slump samtidigt som han skrev på ett drömkontrakt.

Jan Torsten Svensson från söder i Stockholm var 23 år när han våren 1973 åkte till London.

Det var under en tid när det var ovanligt att svenska artister lanserades utanför Sveriges gränser.

Jan Torsten Svensson kom hem med ett skivbolagskontrakt – och ett nytt namn.

Det är en lång och en väldigt fascinerade fin historia.

Harpo berättar om hur han av en slump råkade träffa den brittiske stjärnproducenten Mickie Most.

– Jag försökte ta mig in på skivbolaget Bell i London, men det gick inte eftersom det stod fullt med tjejer vid entrén så jag gick lite längre ner på gatan, säger Harpo.

Han hade hamnat utanför grammofonbolaget RAK.

Då rullade en Rolls-Royce fram och stannade framför den unge svenske artisten.

Ut ur lyxbilen steg Mickie Most, som producerat några av dåtidens största låtar som The Animals ”House Of The Rising Sun” och den brittiske sångaren Donovan.

– Most tittade på mig och undrade vad jag ville. Jag berättade att jag ville spela upp en tape för honom. Han var trevlig och sa att jag skulle gå upp till hans sekreterare och boka en tid med honom, säger Harpo.

– Det är nog ett av mina största ögonblick någonsin. Most lyssnade på tapen och ville skriva förlagskontrakt med mig.

Stjärnproducenten Most behövde bara lyssna 15 sekunder på den svenske artistens låt innan han hade bestämt sig.

”Yes, this is very good”.

– Han sa direkt att han tyckte det lät bra och fräckt, berättar Harpo.

När Harpos kontrakt skulle skrivas reagerade Mickie Most sekreterare.

– Hon tyckte att mitt namn Jan lät som ett flicknamn, hon undrade om jag inte hade något annat namn, säger Harpo och skrattar.

Bröderna Marx. Foto: SVT

Vad sa du då?

– Harpo bara rent spontant. Jag hade kallats lite för det när jag var yngre efter den amerikanske komikern Adolph ”Harpo” Marx.

– Hon sa ”yes, Harpo is a good name. I think we write it, Harpo”. Sedan vi firade med champagne och god mat. Det var väldigt stort för mig. Jag var ju bara 23 år.

Ett klassiskt namn var fött.

Harpo hade sedan tidigare skrivit ett grammofonkontrakt med Stikkan Anderssons bolag Polar.

– Abba var på väg att slå igenom då och Stikkan hade upptäckt Ted Gärdestad. Polar var ett stort bolag, berättar Harpo.

Men det skar sig mellan direktör Andersson och den framfusige och bestämde artisten Harpo.

– Vi hade inte samma uppfattning om vissa låtar som jag gjort tidigare.

Vad sa han när du hade skrivit kontrakt med RAK?

– Stikkan blev vansinnig och rev kontraktet mitt framför näsan på mig. Sedan bad han mig dra åt helvete.

Hur var din relation senare i livet med Stikkan?

– Bra, vi glömde faktiskt bråket rätt snabbt.

Blev rik efter monsterhiten

Harpo slog igenom 1973 med låten ”Honolulu”.

Två år senare slog han igenom i världen med superhiten ”Moviestar”.

Låten toppade listorna i Europa och spelas fortfarande flera gånger om dagen över hela världen.

Låten handlar om en person som tror sig vara en stor stjärna, men som i själva verket bara medverkat i tv-reklam.

Harpo blev rik efter sin monsterhit.

– Men jag vet inte hur mycket pengar jag tjänat på den. Men jag har i alla fall haft råd att köpa hästar, säger han och skrattar.

Varför tror du ”Moviestar” blev en världshit?

– Svårt att säga, men jag tycker den har allt, bra ljud, melodi och en bra titel.

Harpo har fått flera diamant- och guldskivor tack vare sina hitlåtar.

Men ingen av hans guldskivor hänger på väggen hemma hos honom på gården utanför Halmstad.

– Jag har faktiskt aldrig haft någon tanke hänga upp någon skiva. Jag har förvarat dem i plastpåsar.

Ser du dig själv som en stjärna?

– Nej, det har jag aldrig gjort. När jag slog igenom och var med i tv fick det en väldigt stor genomslagskraft. Det fanns ju bara två kanaler i Sverige i början av 1970-talet. Att folk känner igen mig är bra trevligt.

Du var ju med i TV4-programmet ”Så mycket bättre” för några år sedan. Hur var det?

– Det var en stor upplevelse, karriären fick en skjuts framåt. Det märkte jag direkt. Det var nästan som på 1970-talet när jag var med i ”Clabbe” af Geijerstams succé ”Opopoppa” från Sollidens scen på Skansen.

– Jag fick göra många intervjuer och fick flera nya bokningar. Folk blev förvånade när jag berättade hur mycket jag fortfarande arbetar med musiken.

Berätta?

– Jag gör mellan 30 och 40 spelningar i Tyskland varje år, plus att jag åker på en del mindre turnéer.

Foto: HGBILD / SCANPIX / SPA

Och så har du blivit kompis med 2020-talets popidol Benjamin Ingrosso.

– Ja, det är väldigt kul. Benjamin gillar mina låtar. Han påminner väldigt mycket musikaliskt om Ted. Benjamin kan bara sätta sig ner vid ett piano och ta ut en låt. Precis så gjorde Ted.

Du har ju även varit med i Benjamins program, hur var det?

– Väldigt trevligt. Benjamin är en väldigt trevlig person och så oförstörd. Han gör ett väldigt bra jobb och är väldigt musikalisk.

Harpo var en begåvad musiker – men han drömde ändå som barn om att bli skådespelare.

Han sökte och kom in på teaterskolan Calle Flygare.

– Jag var 16 år och egentligen två år för ung. Jag trivdes bra där och blev lärare när jag var 19 år.

Det var då han träffade sin stora kärlek Carina.

– Hon var 22 år och pluggade på Calle Flygare. Vi åkte runt över hela Sverige och spelade barnpjäser som jag hade skrivit.

Harpo och Carina bodde centralt i Stockholm men flyttade ut till en väderkvarn i Roslagen.

– Vi hade hästar på gården och även några hos Jim Frick.

2001 flyttade paret, som i dag varit tillsammans i 50 år, till en gård i Slättåkra strax utanför Halmstad i Halland.

– Vi trivs mycket bra, men nu har vi styckat av delar av gården till fem hektar. Min rygg är slut efter alla år som bonde. Jag har kört hästar, suttit i traktorn, röjt i skogen, mockat skit och tagit hand om djur. Nu ska jag dra ner lite på tempot.

Vad betyder Carina för dig?

– Allt, hon arbetade på ett daghem tidigare men slutade där för att hjälpa mig. Carina har under alla år varit administrativ chef för mitt bolag.

Älskar hon hästar?

– Ja, minst lika mycket som jag, säger Harpo.

Harpo var nära vän med den sex år yngre artistkollegan Ted Gärdestad.

– Vi träffades hos Stikkan 1973, det var precis innan Ted slog igenom, säger Harpo.

Ted Gärdestad var under två decennier en av våra mest älskade artister.

– Ted är den mest roliga och spirituella människa jag har träffat. Han bodde ofta hos mig och Carina under 1970-talet. Ted var med på min turné 1992 när jag gjorde comeback efter tolv år. Vi spelade ofta tillsammans och umgicks mycket.

Ted Gärdestad var 41 år gammal när han tog sitt liv sommaren 1997.

– Jag saknar Ted väldigt mycket och tänker ofta på honom, säger Harpo.

Harpo Svensson växte upp i Stockholm under 1950-talet med mamma Helmy, pappa Torsten och storebror Tommy.

Förlorade sin mamma tidigt

I mitten av 1960-talet drabbades familjen Svensson av en tragedi.

Harpo var bara 15 år när hans mamma gick bort.

– Hon var sjuk länge och dog i cancer.

Hur var det?

– Det var väldigt tufft, säger Harpo.

Han blir känslosam.

Tonåringen skrev låtar, det var ett sätt för honom att bearbeta sorgen och saknaden efter sin mamma Helmy.

– Jag lärde mig egentligen bara två ackord på gitarren, det gör att jag i dag nästan bara kan spela mina egna låtar, säger han.

– Det var en svår tid efter att min mamma dött, jag hade ingen att prata med. Jag bodde mest hos min farmor Karin. Min storebror Tommy tog också mammas död hårt. Men vi pratade väldigt lite om det, han flyttade utomlands. Vi hade inte så bra kontakt vid den där tiden.

Harpos pappa Torsten gifte om sig och flyttade från Stockholm.

– Jag och pappa kom varandra mycket nära när jag blev vuxen. Det var väldigt tungt när han gick bort 2019. Han blev 95 år och var helt underbar.

Torsten var konstnär och älskade hästar.

– Han har målat motivet på framsidan av den här skivan, säger Harpo och plockar upp en vinylplatta ur sin väska.

– Pappa jobbade ett tag på ett bokbinderi i Sundbyberg som låg nära Solvalla. Det var så jag fick kontakt med hästar för första gången.

Torsten tog med sin lille son till travet och resten är så man säger ett stycke historia.

Artisten och hästuppfödaren Harpo har under åren drabbats av flera olyckor.

1979 fick han en golfklubba i skallen.

– Det höll på att sluta olyckligt, säger Harpo.

Året efter fick han sitt ansikte söndersparkat av hästen Starter.

Han var ute och körde när Starter sparkade bakut och träffade Harpo i ansiktet.

– Det tog över ett år att rehabilitera mig efter sparken. Jag blev blind på höger öga, fick pannbenet intryckt och förlorade mitt luktsinne, säger Harpo.

– Jag har haft änglavakt. Jag har fått betalat ett högt pris för mina hästar, säger Harpo och blir allvarlig.

Var du inte rädd efter olyckan?

– Nej, det var mer min pappa Torsten och min fru Carina som tyckte jag skulle sluta, men det kunde jag inte.

Efter olyckan stod han inte på en scen på tolv år.

Harpo berättar med stor inlevelse om hur hästarna, vid sidan av musiken präglat hans liv.

– Jag har haft 50 hästar, några har varit stora stjärnor och vunnit på V75.

Hästen Harpos Rockland tjänade över en miljon kronor på 134 starter.

– Jag såg honom födas i hagen, han var Sveriges vinstrikaste tolvåring 2019. En fantastisk häst, säger Harpo.

Men Harpos stjärna och ögonsten dog helt plötsligt 2021 under ett jobb på Halmstadstravet.

Harpo och hans fru Carina drabbades av stor sorg.

Dagen efter stjärnhästens död drabbades Harpo av en hjärtattack.

– Jag höll på att stryka med, jag tog Harpo Rocklands död väldigt hårt. Det kändes som om jag blivit överkörd av en traktor. Jag har verkligen haft änglavakt.