Julia Björklund, 35, drog in miljonbelopp – på en vecka

För drygt sex år sedan tyckte Julia Björklund, 35, att trav var tråkigt – och hon hade aldrig tidigare besökt en travbana.

Då tog hennes vänner med henne till Solvalla, där hon på sitt första spel drog in några tusenlappar på V86.

– Min pappa har alltid spelat trav och jag har alltid tänkt att det är tråkigt. Men då har jag inte förstått vad som ligger bakom. All statistik och all information man kan ta reda på… Det är så mycket mer än vad jag trodde att det var, säger Julia Björklund.

”Har blivit bättre på att filtrera”

Sedan dess har hon varit fast, och gör nu stor succé.

På sju dagar har hon nämligen lyckats pricka in sju rätt under tre raka V75-omgångar – och har i och med det totalt dragit in 1 225 615 kronor.

– Det är jätteroligt så klart. Det är kul när man har flow, säger hon.

Vad är nyckeln bakom de otroliga framgångarna?

– Det går ju lite upp och ner. I bland går mycket ens väg. Det är inget jag har ändrat, men jag tror att jag lärt mig att filtrera informationen lite bättre än tidigare, säger hon.

”Det var otroligt spännande”

Den senaste vinsten, som också är den största, satte hon i lördags.

Utdelning: 851 873 kronor. Vilket då gav 11 511 kronor tillbaka per andelsköpare.

– Det var så roligt inför det sista loppet, för då hade vi sex hästar kvar. Det var otroligt spännande, sedan vann favoriten, men det kändes sjukt kul. Det känns som att man får en kick, säger hon.

”Hon skulle skaffa städhjälp”

Efter att hon prickat in två V75:or på två dagar uppmärksammades hon dessutom i tv – där hon fick berätta om sina vinster i programmet ”Hans G på vinnarturné”.

Vad tycker du om uppmärksamheten?

– Det är svårt att veta vad man ska säga… Men det är egentligen bara kul.

Vad har du annars fått för reaktioner från de som köpt andelar i dina system?

– De blir jätteglada. Det var en som hörde av sig, som hade köpt fyra andelar i lördags, som sa att hon skulle skaffa städhjälp. Det är verkligen det som är det roligaste, när folk hör av sig och är glada. Det är ett helt annat ansvar när man spelar för andras pengar. Så det känns väldigt skönt, säger Julia Björklund.