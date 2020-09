Jörgen spelade in 18 miljoner kronor

67 miljoner i jackpot i kombination med ett par skrällvinnare bäddade för hög utdelning på V75 i lördags.

Den överlägset största vinsten i landet under dagen landade på 18 miljoner kronor.

Mannen bakom systemet: Spelprofilen Jörgen ”Jögga” Oscarsson.

– Känslan är lika bra som alltid. Det är alltid kul när det slår till, säger Jörgen Oscarsson efter vinsten.

”Då var det inget att tveka på”

Spelet lämnades in hos Andelskungen, dit Jörgen nyss värvats – och varje andelsköpare belönades med 172 000 kronor var. Varje andel kostade 1 000 kronor.

– Alla är glada och på gott humör naturligtvis, konstaterar Jörgen.

Spikarna sparade han till de sista avdelningarna.

– Jag visste att Harran Boko trivs extra bra på Jägersro och stod perfekt inne i klassen. Så det luktade ledning och vinst. Sedan var jag inne på Exclusive Matter ganska tidigt. Men jag visste inte om han skulle köra i spets eller inte. När jag fick det bekräftat sent på fredagkväll var det inget att tveka på, säger han.

”Skönt att kunna lägga den tiden”

Vinsten var Jörgens största vinst på ATG Tillsammans, men långtifrån den enda. Så sent som i påskas drog han in nästan 9,8 miljoner kronor och det är ingen slump att storvinsterna ramlar in med jämna mellanrum.

– Travprogrammet till V75 på Hagmyren öppnades 05.00 i morse... Jag brukar göra ett lopp om dagen i stort sett. Det är ungefär vad jag hinner med. Jag brukar lägga 20 minuter per häst ungefär, så det tar en dag att göra ett lopp, säger Jörgen Oscarsson.

– Jag lever för spel och trav. En vanlig person går ju till jobbet sju till fyra. Den tiden kan jag lägga på att plugga trav. Det är skönt att kunna lägga den tiden. Man får ju ett försprång. Sedan har man varit med i 35 år också så någonting har man väl lärt sig.

”Det var en fin start”

Fredagarna ägnar han åt att prata i telefon. Något som exempelvis ledde till att Exclusive Matter (V75-7) spikades till låg procent i lördags.

– Det finns diverse frågor man vill ha svar på som man samlat på sig under veckan. Hela fredagen går egentligen åt till telefonsamtal. Det är vissa nyckelfrågor man vill ha svar på. Exclusive Matter hade inte varit lika intressant om han skulle släppa ledningen. Men spets på Jägers… Då var det bara att spika, säger han.

Jörgen menar dessutom att lördagens vinst var extra rolig eftersom det var ett av hans första spel hos Andelskungen.

– Jag har varit där i två veckor, så det var en fin start.