Jonas Noreens unika analys av V75-loppen

Umåker bjuder oss på fin travsport och det kan behövas lite ljus i denna speciella tillvaro.

Spelmässigt är det inte lika hett kanske då jag tror att de betrodda har klar fördel i flera av loppen. Men en och annan skräll som är för lite spelad har jag grävt fram.

9 Everest de Ginai i V75-3 är en sådan, som kan spurta snabbt.

Bästa spiken hittar jag i guldloppet (V75-5) där 4 Shocking Superman måste ha god chans att blåsa förbi alla.

Omgången i korthet Tänk på att… Omgången Känslan på förhand är att vi får se fin sport, men spelmässigt kanske lite kallare då det är fördel de hårt spelade i flera av loppen. En jackpot på fem rätt skulle inte förvåna. Kanske läge att hålla ner insatsen något om man inte sitter inne på något dunderdrag, alltså. Umåker Det kan vara ett lite grövre material på banan som sliter mer på hovarna. Kan göra att vissa väljer att köra med skor om det är gränsfall att hoven håller. Innerspår bakom bilen är okej utan att det är någon stor fördel. Det finns gott om plats vad gäller voltstart. Något kortare upplopp än snittet. Vädret Solsken och en sex, sju grader varmt väntas enligt experterna. Räkna med en bra bana som kommer att tillåta valfri balans om man har bra hovar. Statistik Medianutdelningen för sju rätt är lägre på just Umåker. Förra året den här omgången betalade sju rätt runt 17 000 kronor. Vad gäller spetssegrar är det lite färre än genomsnittet, men sett till favoritvinster matchar det snittet. Omgångens bästa spik: V75-5: 4 Shocking Superman Omgångens näst bästa spik: V75-2: 9 Better Boss Omgångens mest troliga skrällopp: Avdelning tre Omgångens trendhästar (stigande): V75-2: 4 Findus M. V75-4: 6 Gardner Shaw V75-7: 6 Lome Brage Omgångens bästa speldrag: V75-1: 8 Even’s Cool Boy V75-3: 9 Everest de Ginai V75-4: 5 Jareth Boko Omgångens mest överspelade: V75-4: 1 Payet V75-5: 12 Perfect Spirit Strukna hästar: V75-2: 1 och 8. V75-5: 5. Lilla systemförslaget: V75-1: 1, 8 (6, 4). V75-2: 9 Better Boss (7, 11). V75-3: 2, 4, 7, 9, 12 (6, 8). V75-4: 2, 6, 8 (9, 5). V75-5: 4 Shocking Superman (3, 12). V75-6: 1, 8, 11 (5, 3). V75-7: 6, 11 (3, 8). 180 rader/90 kr. Stora systemförslaget: V75-1: 1, 3, 4, 6, 8 (7, 5). V75-2: 9 Better Boss (7, 11). V75-3: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 (1, 11). V75-4: 2, 5, 6, 8, 9 (1, 3). V75-5: 4 Shocking Superman (3, 12). V75-6: 1, 5, 8, 11 (3, 10). V75-7: 6, 11 (3, 8). 1 400 rader/700 kr. Visa mer Visa mindre

V75-1: FAVORITEN ÄR EN KANON – MEN FRÅGETECKEN FINNS

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Attraversiamo körs det som går för att hålla upp innerspåret. 3 Thrust Control är lite ojämnt snabb men på rätt dag är han kvick. 6 Maxus kan även han vara med och köra om ledningen.

Så körs loppet

Inte helt givet vad gäller spetsstriden men 1 Attraversiamo kan hålla ut de andra om han öppnar sitt bästa, men det är inte alls givet. 3 Thrust Control med Björn Goop kan hinna förbi och kanske provas där då. 6 Maxus lär laddas iväg en bit och skulle han hitta till ledningen ökar chansen, så klart. Om Attraversiamo håller upp täten blir det säkert ett lågt tempo och ett sömnpiller till lopp. Skulle han bli av med ledningen finns ju risk att han blir fast. 4 Stoletheshow och 8 Even’s Cool Boy är starka avslutare som får hoppas på högt tempo.

I spets efter 500 meter: 1 Attraversiamo knapp, knapp favorit men 3 Thrust Control kan lura honom på täten.

Spelanalysen

Svante Båths Derbyvinnare 1 Attraversiamo är tillbaka på tävlingsbanan och det ska bli intressant att se honom. Är ju en riktig kanonhäst som har kapacitet att vara med i de allra största loppen om han fungerar. Körande Erik Adielsson håller hästen väldigt högt men låter inte superoptimistisk (för att vara en sådan stor favorit) denna gång då han menar att det finns vissa frågetecken. Vann Derbyt utan att vara på topp och det säger ju en del om kunnandet, minst sagt. Svarade för ett par svettiga insatser under fjolåret på 10-tider över full väg, men det sliter också en del så klart. Hästen var som sagt inte på topp i slutet av förra säsongen och efter en grundlig genomgång visade det sig att Attraversiamo hade bakterier i lungorna. Det tog ett tag att komma till rätta med men nu har hästen tränat på bra några månader. Har bland annat gått banjobb i 14-tempo och sett bra ut. Givetvis kommer inte hästen att vara på topp nu direkt men han har sådan klass att han ska ha bra chans. Kommer att bli stor favorit och mångas spik och visst är det en given ensam A-häst, men med tanke på att det inte är givet att han håller upp ledningen så provar jag att gardera. Vi har ju heller inget riktigt kvitto på hästens dagsstatus. Och kring favoriter ska man vara extra kritisk.

8 Even’s Cool Boy har tidigare varit hyfsat nära favoriten och även detta är en kapabel häst – även om han inte har samma kapacitet. Men ett lopp i kroppen har Robert Dunders kanon i alla fall och han storskrällde då på V86 efter en bra resa. Men var uppanmäld och gjorde det klart över förväntan. Hamnar väl troligen en bra bit bak här men är mycket stark till slut och blir spännande att följa över upploppet. Strular det för favoriten kan han sitta där. Spelvärt motbud.

6 Maxus kan nog mer än visat. Stallet låter nöjda inför den här starten och han har visat en del kunnande som räcker för att vara med och utmana här. Kanske hade han behövt en riktig genomkörare, blev ju för pigg i comebacken och galopperade tidigt då. Dum att räkna bort och Örjan Kihlströms bästa chans.

4 Stoletheshow har visat att han har blir bättre hela tiden. Gjort några bra lopp i gulddivisionen och tränaren låter nöjd med sin springare. Han får hoppas på oväntat högt tempo och då finns det möjlighet att han är i striden.

Även 3 Thrust Control är tänkbar, men kräver säkert ett lopp i kroppen. Björn Goop, snabb ut på rätt dag och ganska bra i grunden gör att ekipaget inte ska nonchaleras helt.

Intervjuanalysen

Svante Båth låter nöjd med storfavoriten 1 Attraversiamo, och bjuder på intressant information gällande huvudlaget som kan påverka spetsstriden:

– Det har sett bra ut i vinter. Vi hade lite bekymmer i samband med Derbyt. Men vi lyckades lokalisera problemet och han är åtgärdad för det. Har tränat på rejält i vinter och jag är nöjd. Långt uppehåll nu, men haft en bra period sista månaderna. Han har gått ett rejält banjobb för två veckor sedan på bra vis. Han är bra i grunden och är ju högkapabel. Men klart att han kommer att behöva lopp i sig, jag hoppas inte att han är i form direkt, så att säga. Han kommer att gå med skor, vagnen spikas senare. Men det kan bli jänkarvagn. Huvudlaget bestäms efter värmningen men jag hoppas på ett öppet om han är pigg, säger Svante Båth.

8 Even’s Cool Boy är en intressant häst som kan utmana om det strular för favoriten. Gått framåt med lopp i kroppen:

– Allt verkar bra med hästen. Han gjorde en imponerande årsdebut efter att ha varit borta i sju månader utan att vara så hårt jobbad inför. Han borde gått framåt rejält nu, han bör ha en hygglig chans att vara i striden trots spåret, säger Robert Dunder.

Utrustningsanalysen

1 Attraversiamo eventuellt ett öppet huvudlag om han håller sig lugn innan loppet. Kan tappa lite i startsnabbhet då. 2 Tito C.A. kanske helstängt huvudlag, ingen stor sak. 3 Thrust Control är anmäld barfota runt om, det blir kanske bara fram. Plus gentemot skor. Kanske öppet huvudlag. 5 Im Your Captain i en jänkarvagn. 7 Remarkable Feet nu barfota fram, ett litet plus för snabbheten. Och 9 Brothers N.Arms eventuellt barfota runt om och helt ”maxad”. Plus.

Omvärldsanalysen

1 Attraversiamo får givetvis fackpressens förtroende rakt över och samtliga väljer även att singelstrecka. Tv-experten Leon Hallén lyfter fram 8 Even’s Cool Boy som drag.

Streckanalysen

1 Attraversiamo blir jättefavorit och väl medveten om hans kunnande väljer jag att gardera då frågetecken finns. Vid förlust skakar jag av mig en hel del system. Men klart att favoriten kan vara en utgångshäst på reducerade system.

RANKINGEN

A: 1.

B: 8-6-4-3-7.

C: 5-9-2.

V75-2: VÄRSTA HOTET STRUKEN – JAG TAR FRAM HAMMAREN

Loppanalysen

Spetsstriden

2 Kövras So Far är snabb i benen och håller ut de andra den första biten. 5 Vincent Horse är även han startsnabb om han laddas. 6 Counterfeightr är inte helt oäven om han trampar rätt, men 7 Corroded är troligen snabbare ut.

Så körs loppet

2 Kövras So Far ska få ett rygglopp på lördag som det låter. Därmed kan 5 Vincent Horse få ledningen tidigt. Han i sin tur kan mycket väl tänkas släppa till stallkamraten 7 Corroded som lär komma farandes en bit ut i banan. 9 Better Boss är allround men körs nog offensivt om tempot dras ner. 11 Mr Clayton J.F. är vass på speed.

I spets efter 500 meter: Lurigt, men jag provar med 7 Corroded.

Spelanalysen

9 Better Boss har helt klart höjt sig i ny regi där han har väldigt fina siffror. Gynnas mycket av att min tidiga idé, 8 Zap di Girifalco, inte kommer till start. Nu ser motståndet klart lämpligt ut. Better Boss kommer med en fin resultatrad och har joggat undan till enkla segrar mestadels. Visat att han går från alla lägen även om han vunnit mycket från spets på slutet. Hästen ger ett riktigt fint intryck och känns bra för klassen. Brukar tävla med skor och så blir det igen. Måste ha mycket bra chans att vinna om han är som på slutet – trots spåret. Spelprocenten är inte så farligt hög och jag tar ställning. Spik!

7 Corroded satt fast och såg riktigt fin ut näst senast i ett lopp där Coogan vann. Borde väl ha vunnit starten efter men kanske kommer att vara bättre nu igen. Jag räknar med att kusken kommer att ladda och då är det ingen omöjlighet med ledningen. Har ingen imponerande statistik därifrån dock, men kanske kan ”ramla undan”. Värst emot.

11 Mr Clayton J.F. är spurtstark men vinner sällan. Kom i alla fall tillbaka starkt efter galoppen senast och det var ett fint formbesked. Örjan Kihlström har funnit ”rätt stigar” förut och med en maxresa finns det chans. Får hoppas på ett bra tempo.

2 Kövras So Far är snabb ut men kommer att få smyga med nu. Formen sitter där och han kan möjligen slå till från rygg ledaren.

Intervjuanalysen

2 Kövras So Far är snabb bakom bilen men kommer inte att köras i ledningen som det låter, öppnar upp spetsjakten med andra ord:

– Han stannade i ledningen förra gången och nu har jag provat där tre gånger så det här loppet kommer vi att testa ett rygglopp. Formen är på topp, han känns väldigt fin för dagen, säger Robert Bergh.

Letar men efter en utmanare ska man passa 11 Mr Clayton J.F. som kommer att vässas till utrustningsmässigt:

– Han har startat tre gånger i år och gick en stark upphämtning efter galopp senast. Formen blir allt bättre och vi har sneglat på det här loppet ett tag. Han kommer att tävla barfota och med ett open eye-huvudlag och det fungerade bra i fjol. Jag tycker att man ska se honom som en luring, säger Stefan Arvidsson.

Utrustningsanalysen

3 Hunkydory Degato jänkarvagn och kanske can’t see back-muffar för att komma iväg bättre. 6 Counterfeightr nu framskor på, ska ses som plus då barfota bak är bästa balansen. Möjligen plockar man även av alla skydd för hästen ska gå så ”rent” som möjligt. Från tyngre vinterskor till sommarbalans för 9 Better Boss, plus då han blir kvickare. 11 Mr Clayton J.F. skygglappar och skolös runt om, en fördel. Helstängt huvudlag på 12 Lexington Tooma.

Omvärldsanalysen

9 Better Boss reser från Finland i angeläget ärende och tippas etta av V75 Guiden och Travronden. Expressen är inne på samma linje sedan 8 Zap di Girifalco strukits. Sandra Mårtensson, expert i tv, håller med. Eskil Hellberg varnar för 4 Findus M. på sin ”sista minuten-sida”.

Streckanalysen

Ett lopp där många säkert kommer att ta med ett par hästar, men jag tar ställning för 9 Better Boss. Han har imponerat och med värsta hotet borta ser det ljust ut. Inte så farligt hög procent heller fredag eftermiddag.

RANKINGEN

A: 9.

B: 7-11-2-4-5-6-12-3.

C: 10.

V75-3: ÖPPEN SILVERDIVISION – MISSA INTE SKRÄLLDRAGET

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Cobourg Hanover är rapp i benen och kusken kan välja taktik. 2 Picasso är inte heller så dum och kusken kommer att ladda det som går. 4 Weekend Fun är startrask och lär även han göra en attack mot ledningen. 7 Hill Street är klart snabb, men synd på spåret. 8 From the Mine har utvecklat snabbheten från början men kanske backar nu?

Så körs loppet

1 Cobourg Hanover håller upp spåret men släpper är min känsla. 2 Picasso eller 4 Weekend Fun bör då kunna få överta, lite fördel den senare kanske men det beror på om ettan vill ha den ryggen. Inte givet som det låter. Picasso är ju också stark i spurten. Även 7 Hill Street kan komma att laddas och hoppas hitta slagläge. 6 Doctor Doxey Zenz brukar tuffa framåt och sedan ”köras hela vägen”, det kan bli så igen och då är ”dödens” upptaget. 12 Minnestads el Paso är jobbig att stå emot med rätt resa, men tur krävs.

I spets efter 500 meter: 4 Weekend Fun gäller som knapp favorit om nu 1 Cobourg Hanover vill ha den ryggen…

Spelanalysen

Ett silverlopp som jag inte har så lätt att lösa. Jag provar med 7 Hill Street som kan visa sig bäst, trots spåroturen. Har fått en genomkörare i sig nu och gjorde det bra då även om han var lite spänstlös och inte klockren i stilen. Kommer säkert att vara klart framflyttad med det loppet i kroppen och hästen är rejält snabb ut om kusken laddar. Skulle ekipaget ”ramla ner” i ett bra slagläge, eller få överta täten, blir han att räkna med.

2 Picasso, tolv år ung, svarade för en häftig prestation senast när han bara blåste till samtliga och stormade undan till lätt seger – på en låg 10-tid. Nu sitter han i ett perfekt andraspår och kan uppenbarligen spurta väldigt rejält. Blir farlig med en sådan resa men som det låter kommer kusken att ladda för ledningen. Bra chans om det lyckas men kan ju samtidigt bränna spurtkrut…

12 Minnestads el Paso duger långt i sällskapet men hade otur med spåret, som synes. Är väldigt spurtstark och har höjt sig en del av tävlande i Frankrike under vintern. Blir att räkna med, med lite flax under vägen och var ju riktigt fin senast.

9 Everest de Ginai är en rolig skräll som jag rankar upp i A-gruppen. Den här tycker jag inte att man ska missa. Debut i ny regi är alltid intressant och av vad jag sett av hästen i Finland är det en spurtstark sak. Intressant smygläge nu och man växlar upp vad gäller balansen och utrustningen. Kul streck!

4 Weekend Fun ska självklart också ses med chans. Gjorde det bra i en snabb avslutning i föregående start och nu kan det bli ledningen efter en bit. Härdad i klassen är han också. Behöver inte täten för att vinna.

Intervjuanalysen

Troels Andersen brukar ligga lågt på förhand men bakom 2 Picasso kan han inte vara annat än ovanligt uppåt:

– Hästen gjorde kanske sitt livs lopp senast och känns lika bra inför det här loppet. Vi kör med samma utrustning som senast och är offensiva från början. Jag tror på vinstchans, säger Troels Andersen.

Ett tänkbart spetsbud att passa är 4 Weekend Fun. Hästen har siktats mot den här uppgiften och går maximalt utrustad. Ny kusk kan vara spännande:

– Han kördes inget från början senast men gick väldigt bra till slut. Han kan öppna men jag överlåter taktiken till kusken. Vi har siktat hit efter det förra loppet och det blir barfota runt om och jänkarvagn. Men på äldre hästar har det inte lika stor betydelse, däremot kan en ny kusk vara intressant, säger Daniel Wikberg.

Utrustningsanalysen

1 Cobourg Hanover nu med racerutrustning, men gått förut med goggles, i jänkarvagn, rycktussar och utan skor. 3 Zorro Swing där kan man ta bort brodden, blir snabbare då. 5 Hagentoy barfota bak och amerikansk vagn, plus. 6 Doctor Doxey Zenz nu barfota fram, snabbare från start så. 7 Hill Street får en sidostång på vagnen för att kusken ska kunna hantera hästen bättre i kurvorna. 8 From the Mine nu barfota runt om. 9 Everest de Ginai barfota fram, jänkarvagn och norskt huvudlag. Gått så tidigare i Finland men var ett tag sedan. 10 Te Quiero Grif utan skor runt om. 11 Macelleria skygglappar och en hybridvagn för första gången i år.

Omvärldsanalysen

2 Picasso imponerade senast. Travronden och V75 Guiden har hästen överst i sin ranking. Expressen chansar med 7 Hill Street som förstaval. Elin Gustavsson, tv-expert, tror mest på 7 Hill Street. Eskil Hellbergs vinnare är 4 Weekend Fun.

Streckanalysen

Ett lurigt lopp där det finns ett par spännande skrällar att passa. Glöm inte 9 Everest de Ginai som gynnas om det blir ett saftigt tempo. Jag tvingas måla på med en hel del streck.

RANKINGEN

A: 7-2-9-12.

B: 4-6-8-1-11.

C: 5-3-10.

V75-4: HÅLLER HAN ORDNING PÅ BENEN ÄR DET EN TOPPCHANS

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Payet försöker men har inte visat någon direkt snabbhet, men tränaren verkar inne på att han kan öppna lite. 2 Pleasure For Cash kan kliva iväg skapligt men är ingen ”blixt”, det gäller de flesta med framspår. 4 Just Celebration borde kunna starta rätt bra. Snabbast av alla kan mycket väl 7 Al’s Raging Ace vara trots spåret. Inte heller 5 Jareth Boko och 6 Gardner Shaw är borta ut snacket.

Så körs loppet

Väldigt öppen spetsjakt, men om 7 Al’s Raging Ace tar hand om ledningen kanske kusken söker en rygg? En felfri 2 Pleasure For Cash kan mycket väl vara framme tidigt, även 5 Jareth Boko och 6 Gardner Shaw vill ta över. 8 Digital Dominance är stark och rejäl och har nog inget emot ett jobbigt lopp på nytt. 9 Fille Am hoppas på någon rygg och lär då spurta starkt.

I spets efter 500 meter: Jättesvårt! En felfri 2 Pleasure For Cash kan få ta över. Annars 6 Gardner Shaw kanske?

Spelanalysen

2 Pleasure For Cash är väldigt bra för den här låga klassen, men tyvärr har han lätt för att ta till galopp. Hade annars haft klart mer pengar på sig och då inte fått vara med här. Inför den här starten har sexåringen bytt regi till Oscar Berglund. Rapporteras träna väldigt bra och har bland annat gått en 14-tid i jobb över full väg. Starka papper. Håller han sig på benen är det en god chans men jag vill gärna se honom sköta sig ett par gånger innan jag går ”all in” och spikar. Men på papperet en passande uppgift. Lättas till barfota bak.

8 Digital Dominance är min andra A-häst. Svarade för en tapper insats i V75 förra söndagen och stred verkligen bra då efter jobbigt lopp. Gynnas av distansen och får han en lite enklare väg nu kan det vara dags för seger. Detta är en bra sort i grunden som jag vet att man gillar i stallet.

6 Gardner Shaw stod för några vassa prestationer som treåring men det blev bara en seger. Har säkert mått bra av en vinterträning och är nu redo för start. Klart att det kommer att fattas en del till toppform men Björn Goop upp noterar jag och så brukar tränaren göra när det är lite extra aktuellt. Ska passas noga direkt.

9 Fille Am är segervan och blir att räkna med om det löser sig från ett bakspår. Gick bra i comebacken men fick samtidigt ett fint lopp. Kommer säkert att vara förbättrad till den här starten. Man sätter på en ryckhuva nu vilket kan vara lite spännande. Det fungerade bra i veckans jobb.

5 Jareth Boko tränas numera av Micael Broberg och vi får se om han kan få hästen att tända till lite extra. Möjligen ny balans den här gången (barfota!) kan vara lite spännande. En av flera med chans och rolig skräll på under tio procent.

1 Payet vann enkelt senast och är under utveckling. Men läget gör att det kan krångla då han inte visat sig vara så snabb ut än så länge. Rankas ner på strulrisken…

Intervjuanalysen

Oscar Berglund lämnar bra rapporter kring sitt nyförvärv 2 Pleasure For Cash. Bra chans felfri:

– Det är en otroligt spännande häst att få in i stallet och första gången jag körde honom fick jag en riktig wow-känsla. Han känns som en riktig klasshäst och har skött jobben fläckfritt. Han är väl förberedd och jag hade inte anmält till V75 om jag inte hade trott att han har där att göra. Vi hade verkligen tur med spåren den här gången och distansen tror jag passar honom jättebra. Barfota bak och goggles, säger Oscar Berglund.

Micael Broberg brukar vara optimist och det är inget undantag den här gången heller, även om han inte lovar vinst med sin 5 Jareth Boko.

– Han har bara gått fyra jobb sedan han kom till mig och det känns som en stark häst. Han blir lite för vass med helstängt så det lutar åt norskt huvudlag och så barfota runt om för första gången. Jag kan honom bättre efter några starter men är inte främmande för att han går en 1.14-tid på lördag, säger Micael Broberg.

6 Gardner Shaw får Björn Goop i vagnen och tränaren lämnar färsk information:

– Han var fin i jobb i torsdags och även om han kan behöva lopp i kroppen är det min bästa chans på förhand. Hästen är väl förberedd, säger Jörgen Westholm.

Utrustningsanalysen

2 Pleasure For Cash tävlar barfota bak nu, borde vara ett plus. En seger på två försök med den balansen. Goggles på för att hållas mer skärpt under vägen, intressant. 4 Just Celebration går med helstängt igen, men ett open eye-varianten nu. 5 Jareth Boko anmäld barfota runt om, men det är inte helt spikat. 7 Al’s Raging Ace barfota bak, ett plus. 9 Fille Am, där provar man en ryckhuva för att ha en extraväxel till slut. 10 Otroligosåfin öppet huvudlag men rycktussar provas! 11 Know My Name tävlar utan brodd, blir mindre klumpig då. 12 Anchor Man barfota runt om samt troligen test av amerikansk vagn.

Omvärldsanalysen

Här går åsikterna isär en aning. 2 Pleasure For Cash tippas etta av V75 Guiden. Expressen tror mest på 8 Digital Dominance, medan Travronden har tron på 9 Fille Am. Tv-profilen Leon Hallén drar en lans för 6 Gardner Shaw.

Streckanalysen

Spelarna har svårt att bestämma sig och sprider strecken. Så även jag då det helt enkelt är ett öppet lopp. Vill man chansa är det 2 Pleasure For Cash som gäller, men då kanske man ska blunda…

RANKINGEN

A: 2-8-6.

B: 9-5-1-3-10.

C: 4-7-11-12.

V75-5: HAN ÄR OERHÖRT SPURTSTARK OCH VISAR SIG BÄST

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Dreammoko är rätt så snabb och har ju läget. 3 Next Direction kan öppna blixtrade fort om kusken begär det.

Så körs loppet

3 Next Direction ska inte ha några större problem att ta hand om kommandot. Han är riktigt snabb från början när han laddas. 1 Dreammoko kan hitta rygg på ledaren. 4 Shocking Superman har inte visat sig vara så snabb från start men är oerhört spurtstark. Söker ett slagläge och sedan kommer han med stora steg på sista långsidan. Möjligt att han körs fram utvändigt? 12 Perfect Spirit behöver mycket tur men är speedig. Får hoppas på toktempo.

I spets efter 500 meter: 3 Next Direction.

Spelanalysen

4 Shocking Superman är en riktig ”flygmaskin” som man fått bra snurr på i stall Berglund. Årsdebuten är överstökad och hästen vann då lätt efter en vass avslutning. Det var dock billigt emot ska sägas. Visade prov på sitt goda kunnande flera gånger under fjolåret, bland annat på Solänget där han imponerade enormt den 7/9. Fick ofta bakslag efter starterna under 2019 men det verkar bättre med den saken nu meddelar stallet och det är givetvis intressant och något som talar för en ännu bättre insats nu. Elitloppet är det stora målet för året och då bör han vara i bra slag redan nu. Någon ledning blir det inte på lördag men jag tror att han har bra chans ändå. När Emilia Leo ”lossar kanonen” på den sista långsidan kommer det att gå undan och då undrar jag om någon kan haka på? Det gäller väl bara att det inte blir ”kallblodsfart” mitt i loppet, vi får hoppas att tempot hålls uppe hyfsat – då tror jag att Shocking Superman vinner. Spikas.

3 Next Direction var med i självaste Elitloppet förra året. Inget snack om att det är en bra häst alltså. Men nu har han inte startat på väldigt länge och det borde vara en bit kvar till formen. Han har heller inte vunnit sina tidigare årsdebuter, vilket kanske kan säga något i alla fall. Brakar till ledningen här normalt sett och får han sedan bestämma som han vill lär även han avsluta fort. Men jag tror och hoppas att min vinnare blir för jobbig att stå emot. Det borde ju fattas tempo och snabbhet i kroppen med tanke på frånvaron. Given om man garderar.

12 Perfect Spirit kan en hel del i grunden och vann rätt så enkelt från ledningen senast i andra starten för året. Hästen gjorde sitt jobb då men jag vill ändå se lite mer. Jobbigt läge nu och det krävs massor av tur om han ska hinna dit. Men kunnandet, det finns ju. Väl hårt spelad.

1 Dreammoko får ett bra lopp (rygg ledaren?) och kan vara en smäll om det löser sig.

Intervjuanalysen

Min spik, 4 Shocking Superman, tar åt sig av loppen på ett bättre sätt i år och det borde göra att han utvecklas ännu mer. Fin information från stallet:

– Han har haft problem med hälsan och sina blodvärden och i fjol hade han långa djupa dalar mellan sina höga toppar. Han fick vila och börja om efter varje start så vi hade inget att bygga vidare på. Det har vi kommit tillrätta med under vintern och det är verkligen positivt nu efter årsdebuten, att han har kunnat träna på och gått framåt med loppet, istället för bakåt som i fjol. Jag tror att vi kommer ha en rejäl pollett att spela ut under slutvarvet. Vi får se hur långt det räcker men vi kommer göra ett försök och verkligen gå för det. Inga ändringar, säger Oscar Berglund.

12 Perfect Spirit är en utmanare men kommer att behöva en hel del tur. Inget negativt från stallet i alla fall:

– Han var fin på Solvalla senast, tränade lugnt i måndags och kändes fin. Iskallt utgångsläge men täta starter på honom är nog bara ett plus. Han tillhör de bättre i loppet men det ska till mycket klaff därifrån, säger Pär Pergenius i stallet.

Utrustningsanalysen

6 West Wing har tränaren anmält barfota runt om, har inga succéresultat med den balansen om det blir så. Kanske lutar mer åt barfota fram endast. 7 Son of God kommer sannolikt att gå barfota bak bara, för att travet ska flyta bättre. Kanske helstängt. 11 Queer Fish i jänkarvagn och eventuellt barfota runt om, men troligen bara fram. 12 Perfect Spirit får kanske gå med norskt huvudlag, nedfällbara skygglappar som man kan spara till slutdelen.

Omvärldsanalysen

3 Next Direction spikas av både V75 Guiden och Travronden som tror på spets och slut. Precis samma sak gör tv-experten Leon Hallén. Men Expressen singelstreckar istället 4 Shocking Superman.

Streckanalysen

Många kommer säkert att ta två, tre hästar här men jag väljer att bara strecka 4 Shocking Superman i hopp om att koppla litet grepp. Lopp i kroppen jämfört med värsta hotet och väldigt vass till slut.

RANKINGEN

A: 4.

B: 3-12-1-11-7-2-9.

C: 6-8-10.

V75-6: EN TRIO HÖJER SIG – MEN KRYDDA MED BORTGLÖMD SKRÄLL

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Master Blaster har startat rätt så bra i volt från snävt spår tidigare. 3 Showtimejackflower är inte heller borta i spetskörningen. 6 Don Draper från det inre springspåret är också med och gasar.

Så körs loppet

Erik Adielsson har en ganska snabb häst och är erkänt vass när det handlar om voltstart, perfekt med innerspår. Det borde vara ledaren av loppet. 11 Van Gogh Z.S. kan tvingas fram utvändigt om det börjar gå sakta i loppet. 8 Strong Heartbeat har stängt spår i starten men hoppas komma loss, lär utmana då men vill undvika ”dödens”. 5 Andre Agassi tappar från början men är vass till slut.

I spets efter 500 meter: 1 Master Blaster.

Spelanalysen

Tre hästar höjer sig i DD-1, och spelarna har koll på dessa. Lite av en smaksak vem man väljer men jag känner mest för 1 Master Blaster som står klart bäst till av de betrodda. Och med Erik Adielsson i vagnen ”luktar” det ledning lång väg. Tio segrar på 18 försök talar sitt tydliga språk och det är klart att han kommer att bli att räkna med. Såg inte helt klockren ut i comebacken och det stör mig lite men behövde säkert loppet och kommer att vara smidigare nu. Brukar gå framåt med lopp. Hästen att slå och kanske många sena spelares spik?

11 Van Gogh Z.S. vann senast på ett vasst vis från spets. Provades barfota på samtliga hovar då och det föll ganska väl ut, men ändrar balansen till detta men barfota bak är det fortsatt. Per Lennartsson kör nu och han får säkert vara lite offensiv om det ska bli seger. Men sexåringen tål att göra jobbet och kan mycket väl visa sig starkast. Är ju på väg genom klasserna är känslan.

8 Strong Heartbeat är jag förtjust i och det är inte så konstigt. En kapabel travare med framtiden för sig och där det finns växlar kvar att dra. Man gör inget sådant nu och från ett lurigt läge måste det lösa sig. Men hittar ekipaget bara ut i banan i tid räknar jag med att Westholms löfte dyker upp på målfotot. Kalkylera med ett snällare upplägg nu då man vill undvika utvändigt om ledaren.

5 Andre Agassi kan vara skrällen om man söker en sådan. Lär väl tappa mark från ett lurigt startspår men bjuds han in i matchen av de andra, via högt tempo, så är det en bra spurtare. Inte omöjligt att man provar barfota runt om! Loppets storskräll.

Intervjuanalysen

1 Master Blaster är segervan och det är plusrapporter vad gäller jobben:

– Han gick riktigt bra som trea i comebacken även om han var lite rund om magen, men kommer att bli vassare med en genomkörare. Jag håller honom högt och är jättenöjd med spåret och jag kommer inte att ändra på något. Jag har två bra hästar med mig och tror lite hårdare på Master Blaster, säger Fredrik B Larsson.

11 Van Gogh Z.S. var en ”snackhäst” som levererade senast. Och Robert Bergh är inne på hästen igen:

– Det är en cool häst. Det är roligt att han fick till en V75-seger senast. Han står kvar i samma klass och det tror jag är vår bästa chans på lördag trots läget. Han kommer att gå med ett par framskor den här starten, säger Robert Bergh.

Utrustningsanalysen

2 Conrads Gregor med skor eller barfota fram nu, anmäld med jänkarvagn men kanske ändras på grund av spåret. Byte till vanlig vagn annars för: 3 Showtimejackflower, 5 Andre Agassi, 10 Redhot Tap Dancer och 11 Van Gogh Z.S. 4 Variety Show kanske öppet huvudlag. 5 Andre Agassi eventuellt barfota runt om för första gången! 6 Don Draper maxas – barfota runt om, jänkarvagn och norskt huvudlag. 7 Mr Sånna utan skor på alla hovar, plus. 9 Denali kanske jänkarvagn, gått bra i den. 10 Red Hot Tap Dancer skor på för att minska galopprisken i voltstart. 11 Van Gogh Z.S. barfota bak bara men det är viktigast, framskor på nu.

Omvärldsanalysen

1 Master Blaster har spetsläge och V75 Guiden och Travronden har hästen som förstaval. Trots spåret tror Expressen mest på 11 Van Gogh Z.S. Sandra Mårtensson, expert i tv, tror på 1 Master Blaster.

Streckanalysen

En trio höjer sig och spelarna har lokaliserat dessa. Lite trist att endast strecka dessa, så jag kryddar stora systemet med spurtaren och skrällen 5 Andre Agassi.

RANKINGEN

A: 1-11-8.

B: 5-3-10-6-2.

C: 4-9-7-12.

V75-7: LEDAREN OCH BÄSTA HÄSTEN ÄR ETT STARKT LÅS

Loppanalysen

Spetsstriden

1 Myr Faksen öppnar på ett bra sätt och är snabbare än många andra på framspår. 3 Tangen Haap är inte heller så dum från början och kusken kommer att ladda. Men 6 Lome Brage är ruggigt kvick för att vara ett kallblod.

Så körs loppet

6 Lome Brage brukar susa till ledningen och det skulle förvåna om så inte blev fallet även på lördag. 3 Tangen Haap gör ett försök att svara men det blir tufft. 11 Månprinsen A.M. har bakspår och det gäller för kusken att vara med på noterna och köra offensivt om han ska hinna få fatt i ledaren. Kommer säkert tidigt i spåren. Har ju rygg på Lome Brage. 1 Myr Faksen är snabb i spurten och hoppas på smörresa.

I spets efter 500 meter: 6 Lome Brage, pang säger det bara.

Spelanalysen

Ett fint kallbodslopp avslutar kupongen och det ser ut att stå mellan två hästar. Jag är feg (eller smart?) och streckar båda då jag har svårt att ta ställning för någon. Tipset i alla fall till 11 Månprinsen A.M. som det mesta är sagt om. Det är ju en grym häst helt enkelt som nu är tillbaka efter skada. Vann direkt i återkomsten och gjorde det bra då efter en jobbig inledning. Han sprang undan på bra vis och borde ju rimligen vara ännu bättre nu. Stallet har inget att klaga på. Bakspår över kort distans är ett minus men om kusken är offensiv så är jag inne på att han är starkast och modigast till slut. Han tål ju att mala på i ett bra tempo. Ett givet tips för mig men ledaren av loppet är ingen bluff…

6 Lome Brage är en snabb rackare som nu ska göra första starten för året. Lär väl inte komma ut med någon toppform direkt, men kretsen kring hästen lär ha förberett väl när de beger sig till Sverige. Lome Brage är grymt snabb bakom bilen och kommer sannolikt ta hand om ledningen. Går en bra tid sedan och skulle han få bestämma en bit blir han inte lätt att fånga in. Har tidigare slagit Månprinsen i just det här loppet. Och kan mycket väl göra det igen. Kommer säkert att spikas av en del eftersom han inte är favorit.

3 Tangen Haap var det ganska låga rapporter kring på förhand inför förra helgens start. Men under tävlingsdagen var det offensivt ”surr” och barfota runt om. Det förändrade givetvis möjligheterna. Vann då efter en fin resa och är uppåt i form. Kommer att laddas från start och kan komma att få en fin resa. Inte helt borta då men jag står över. Nu blir det skor på som det låter och då blir han mindre snabb.

Intervjuanalysen

Jänkarvagn på kallblod kan ge extra bra effekt och en sådan blir det på skrällen 10 Vixus på lördag:

– Han möter väldigt tufft motstånd och har inte tävlat på länge, men han tränar starkt och ska vara redo för en bra prestation. Bakspår över kort distans gör dock att han får ses som ett platsbud i första hand. Vixus kommer mest troligt att tävla med en jänkarvagn för första gången, säger Katja Melkko.

Superhästen, 11 Månprinsen A.M., har tagit comebacken väl och det låter inte helt omöjligt med ett offensivt upplägg:

– Allt verkar bra och han är pigg och glad som vanligt. Hästen känns väldigt fin och brukar göra bra lopp hela tiden. Med en bra resa ska han kunna vara med där framme. Jag har en bra häst så jag måste tro på honom och vi kanske får chansa lite mellan hästar i starten då vi har rygg på Lome Brage, säger Gunnar Melander.

Utrustningsanalysen

3 Tangen Haap går med skor nu eftersom han gick barfota i lördags vill man spara på hovarna, inte lika rapp så. 6 Lome Brage högst eventuellt ett norskt huvudlag. 10 Vixus provas med jänkarvagn, brukar kunna ge bra effekt på kallblod. Kanske även barfota bak och stängt huvudlag. Intressant.

Omvärldsanalysen

Det handlar främst om två hästar i V75-avslutningen och 11 Månprinsen A.M. är valet för V75 Guiden och Travronden. 6 Lome Brage tippas etta av Expressen på spetschansen. Även Elin Gustavsson från ”Vass eller Kass” är inne på samma linje. Eskil Hellberg spikar 11 Månprinsen A.M. på sitt ”sista minuten-tips”.

Streckanalysen

Två hästar blir klart mer spelade vilket är korrekt. Och jag tar både hängslen och livrem när jag låser på dessa. Somliga kommer säkert att försöka spika sig ur problemen.

RANKINGEN

A: 11-6.

B: 3-8-10-1-5-4-9.

C: 2-7.