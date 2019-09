Joakim drog in mest i hela Sverige – igen

Skrällarna avlöste varandra under lördagens V75-omgång, som avgjordes på Färjestadtravet.

Sju rätt gav över fyra miljoner kronor i utdelningen, och det var endast ett fåtal system som lyckades pricka in alla rätt.

Mest i hela landet drog dock Joakim Widén in, vars system på Café Brasco gav totalt 5 354 089 kronor i utdelning.

– Inför sista loppet satt jag med alla hästar kvar. Det kunde bli alltifrån 250 000 kronor till åtta miljoner, sedan fick man in en skräll så det blev fyra miljoner på sjuan och totalt 5,3 miljoner för oss. Det var en rolig vinst. Det är alltid roligt när man är fler som delar på vinsten, säger Joakim Widén.

”Hoppas det blir någon mer gång”

Varje andel kostade 2000 kronor och de som köpt en andel belönades med 535 408 kronor var.

– Jag har fått sms från några, sedan har det varit mycket gratulationer i chatten. Man ser ju aldrig vilka som köpt andelar, men det har varit många sms och samtal.

Mest i Sverige, hur känns det?

– Det är kul att vara bäst i Sverige. Förra året var jag bäst tre helger i Sverige och i år har det blivit två helger. Än är inte året slut så jag hoppas det blir någon mer gång i år.

Miljonvinsten var Joakim Widéns näst största någonsin, men långtifrån den första.

Så sent som i augusti drog han in runt två miljoner kronor, där varje andel kostade 100 kronor, som gav 51 000 tillbaka per andelsköpare.

Totalt sedan mars förra året har han dragit in 35 miljoner kronor.

Missade 19 miljoner – på målfoto

Årets vinster ser han som en revansch efter att ha missat 19 miljoner kronor på målfoto när Åby Stora Pris avgjordes 2018.

– Jag har snart spelat tillbaka de pengar jag blev snuvad på. Sedan har Örjan snuvat mig några gånger till efteråt, jag trodde det skulle ske igen i lördags med storfavoriten Perfect Spirit. Så det var lite revansch att han inte vann, säger han och skrattar.

Tänker du fortfarande på den förlusten?

– Det är alltid något man kommer ihåg. Hade det varit några år tidigare hade det blivit dött lopp, då hade man inte lika fina kameror. Men visst tänker man på det. Där satt jag även med 25 procent själv.

Viss smolk i bägaren var det dock även efter lördagens storvinst. Om inte storfavoriten Odd Herakles hade vunnit gissar Joakim att han hade blivit ensam i Sverige med sju rätt.

– Det var nära att han inte vann. Då tror jag nästan att vi hade suttit själva med sju rätt.

Då har du ett mål kvar?

– Det är mitt nästa mål, att bli själv om potten.