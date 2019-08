Totalt har Jimmy Takter dragit in 970 miljoner kronor i inkörda vinstpengar i karriären. Och han har tillhört det absoluta toppskiktet inom amerikansk travsport de senaste 20 åren.

Han har vunnit flertalet av världens största travlopp, ett axplock är Hambletonian, Peter Haughton Memorial, Elitloppet och Prix d'Amerique.

Han är sedan tidigare invald i travets hall of fame i både Kanada och USA. Och i år fick han sin plats i svenska hall of fame, något han berättar i podcasten med samma namn.

Där förklarar han hur han gärna unnat sin far, Bo William och Johnny en plats i samma sällskap:

– Att komma in i Hall of Fame, om jag ska vara ärlig så hade jag hellre sett min far sitta i den här situationen i dag, och även Johnny, säger han i podden.

”Min fru var enastående – det var hårda år”

Som 22-åring, år 1982, drog Jimmy Takter till USA och under de kommande 36 åren vann han i stort sett allt som gick i nordamerika.

I podcasten berättar Jimmy Takter om de tidiga åren i landet, och om hur han bröt med Sören Nordin som han arbetade sin två första år i landet för.

– Det kändes som att Sören inte ville att jag skulle vara kvar, eller han sa att jag fick vara kvar men jag sa åt honom att det är nog lika bra att jag slutar här, säger han och fortsätter:

– Det gick lite snabbare än vad jag tänkt mig.

Då hade Jimmy sedan tidigare tre hästar vid sidan av som blev starten på hans egen verksamhet. Men samtidigt hade han och hans fru Christina två småbarn att tänka på.

– Det var jäkligt kämpigt men man behövde inte så mycket. Men min fru är enastående i att kunna driva business. Hon har ju drivit i princip all min business ekonomiskt och sett till att allt fungerat. Jag var 24 år då och hon var bara 21 år. Man behöver inte så mycket. Man kunde leva lätt. Men vi kämpade, det var hårda år.

Om framtiden: ”Stora erbjudanden i galoppen”

Han fortsätter att berätta för intervjuaren Tony Ryttar:

– Men nu är det som är och jag är väldigt tacksam över att jag blev utvald och hur jag kommit dit. Egentligen är det en sådan lustig väg, hur man kommer till någonting. Mitt intresse var egentligen mediokert. Egentligen än i dag så är jag inte något superfan av trav. Jag har aldrig riktigt varit sån, men är det en grej så är det att jag älskar hästen.

Det var i slutet av 2018 som Jimmy Takter meddelade beslutet att han skulle sluta som travtränare.

Han berättar i Hall of Fame-podden om hur hans intresse för galoppsporten växt.

– Jag älskar hästar. Det har ingen betydelse för mig om vad jag tränar, bara det handlar bara om hästar. Jag har fått stora erbjudanden att gå in i galoppen, säger han och tillägger:

– Skulle jag hålla på med hästar igen så är det större chans att jag skulle börja med galoppen än travet.