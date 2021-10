Jerry Riordan doping- anklagad av anställd

På bilder publicerade av Trottosport syns Riordan när han uppges utföra nässvalgssond, även kallad ”slangning”, på en framgångsrik häst. Vittnesmål från en tidigare anställd på travbanan anklagar också tränaren för att kontinuerligt ”slanga” sina hästar. Hen berättar om sin tid med Jerry Riordan.

– Det sker hela tiden. Han är en duktig tränare, visst, men han gör också saker som man bara inte ska hålla på med. Och bland annat av den anledningen kunde jag inte vara kvar där. Jag ville inte lära mig att slanga, som han tyckte. Jag vill ha en ren sport, där alla tävlar på lika villkor.

Vid ”slangning” av en häst så matar man den genom en slang som förs ner i magen genom näsan på hästen. Det används bland annat vid så kallad ”milkshakedopning” där hästen matas med substanser som gör att den inte känner av mjölksyra i lika stor utsträckning. Detta gör att tröskeln för trötthet höjs.

Faksimil från Trottosport, där den omtalade bilden syns.

– Jag pratade med ST om de där bilderna för lite mer än ett år sedan skulle jag tro. Det var ingen tävlingsdag, vilket jag förklarade för ST, och hästen hade precis anlänt från Sverige utan att ha druckit, säger Jerry Riordan.

I Sverige är det inte tillåtet att utföra ”slangning” utan en veterinär närvarande och enligt uppgifterna fanns ingen sådan närvarande vid tillfället bilderna togs.

– Vad som inte framgår på bilden är att veterinären var på plats. Det syns bara inte på bilderna, säger Riordan.

Amerikanen Jerry Riordan flyttade till Sverige och Halmstad från Italien 2014. På meritlistan finns segrar i flera storlopp, däribland Elitloppssegern 2018 med Ringostarr Treb.

Så sent som i somras vann Elitloppsdeltagaren Aetos Kronos Jubileumspokalen på Solvalla med en miljon kronor i förstapris. Hittills under 2021 har Jerry Riordans hästar sprungit in 12,9 miljoner kronor.

Arbetet mot doping har kritiserats

I förra veckans avsnitt av Travpodden var Solvalla-tränaren Roger Walmann kritisk till Svenskt Travs antidopingarbete.

– Jag har hållit på så länge, varje år finns det ex antal prestationer som är helt omöjliga.

– ST har bestämt sig för att släppa igenom det här och blunda för allt som heter doping och medicinering, det är en fri marknad i Sverige, sa han då.

ST:s sportchef: ”Ytterst otrevligt”

Mattias Falkbåge är utredningschef på Svensk Travsport, han säger att förbundet känner till bilden sedan tidigare.

– Den här bilden är känd från oss sedan tidigare och när vi fick kännedom om den så skickade vi det vidare till franska förbundet eftersom bilden är tagen i Frankrike. Sedan är ju all information som kan beröra dopingarbetet intressant för oss också så klart. Det är en jätteviktig pusselbit för oss, så vi kan rikta vårt arbete rätt. Ju bättre information vi har, desto bättre kan vi rikta vår insats.

Jerry säger själv att han varit i kontakt med ST och att det även var en veterinär på plats. Vad kan du säga om det?

– Det är inget jag har någon kännedom om eller kan uttala mig kring. Det här var ett par år sedan, långt innan jag kom in. Det jag vet är att bilden är känd för oss sedan tidigare och att jag lämnat över bilden till franska förbundet.

– Men vem som var på plats eller inte har jag inte kunskap om.

Jerry Riordan själv förklarar bilden som publicerats av Trottosport:

– Vi gav henne vatten och elektrolyter.