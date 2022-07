Jättesuccén – vann 8,8 miljoner på V75

För 17 år sedan köpte Nader Al Ashkar sin spelbutik i Spånga. Det har sedan dess haglat in storvinster till lyckliga andelsspelare och i helgen var det dags igen.

– Jag har haft butiken i 17 år och har inte exakt koll men jag har spelat in någonstans mellan 180-200 miljoner under alla år. Förra året spelade jag in 16,6 miljoner och i år har jag redan dragit in över 20 miljoner.

Al Ashkar fyllde 47 år i lördags och firade det med att spela in över en halv miljon kronor.

Men han var inte klar där.

Under söndagen lyckades han med bedriften att bli ensam vinnare på V75. Totalt spelade han in över 8,8 miljoner som 34 andelsspelare fick dela på. Det landade på över 250.000 kronor per person.

– Det blev 600.000 på ett system med 10 andelar så det blev 60.000 kronor var på lördagen. Sen avslutade jag helgen på söndag med 8,8 miljoner. Det är inte så tokigt, säger han och skrattar.

– Det var riktigt roligt att vara ensam vinnare. Det är många som har hört av sig och varit glada. Det kostade 693 kronor för en andel och blev 258.000, det är inte illa.

Utsatts för flera rån

Butiken har åtta gånger utsatts för väpnat rån och 2018 höll det på att gå riktigt illa då en förövare gick till attack med kniv. Den händelsen vill han helst lägga bakom sig och har nu gjort om butiken till en ren spelbutik.

– Jag har haft så många väpnade rån. När det senaste var kommer jag inte riktigt ihåg... Jag vill inte komma ihåg, men det var några år sedan. Då tröttnade jag och den sista tog hårt på mig. Jag fick ångest och mådde inte bra. Som tur är har man vänner och familj som kan hjälpa en att gå igenom det.

– Nu har jag gjort om till bara spel. Inget godis eller tobak eller någonting, det finns inget i butiken längre. 85 procent av spelen finns på nätet och bara en liten del i butiken.

Han är trots storvinsten inte helt nöjd med hur utfallet under söndagen blev.

– På den stora lappen blev det lite dramatik. Jag bytte spik med fem minuter kvar och tyvärr blev det bara sex rätt där.

– Du vet hur vi spelare är, man vill ta mer än allt om det går. Vi tar resten på tisdag, säger han och skrattar.

”Man kan säga att han har betalade tillbaka igår”

Daniel Wäjersten körde Great Skills som Al Ashkar hade som spik i den sista avdelningen. Duon har lite av en historia när det kommer till V75.

– En V75 på Boden för några år sen. Då hade jag spik på Wäjersten i sista och jag hade fått hela potten om han vunnit. Det blev jackpot den gången och 700.000 kronor på sex rätt. Så man kan säga att han har betalade tillbaka i går, säger Al Ashkar skämtsamt.

Spiken på Great Skills hade han bestämt sig för efter kvalet till StoChampionatet. Efter spårvalen till finalen såg det än mer lovande ut och han höll kvar vid sin första tanke om att spika. Det blev ett dramatiskt upplopp där Wäjersten fick en sen lucka och kunde avgöra i de sista stegen in mot mål.

– Jag hade två kunder i butiken och sa att om han vinner då är vi ensam. När Mika Forss tog spets och Örjan satt i dödens så satt jag sista sjuhundra meterna och hoppades på galopp på Örjan så att vi får lucka, säger han och skrattar.

Luckan uppenbarade sig tillslut.

– Han fick luckan och vingade lite på upploppen. När han rättade till det vann han knapp men säkert. Det var skrik här, alla jublade! Det var skrik och gratulationer.