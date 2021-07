Jätteskrällen vann efter monsterspurt

Snacket på förhand handlande föga överraskande om det långa upploppet på Axevalla.

Det långa upploppet skulle visa dig bli helt avgörande i bägge de två första avdelningarna. I den första avdelningen svepte Johan Untersteiner fältet på upploppet med Adde S.H. och den andra avdelningen avgjordes efter en sen lucka.

3 Nymke Brigadoon klev i väg ordentligt och tog täten utan några större problem. Frågetecknet när det kom till voltning blev ett tydligt utropstecken.

Storfavoriten gick i spets hela loppet i rena promenadtempot men 4 Dream Of Money hittade en fin position i ryggen på ledaren. När tempot skärptes på upploppet fick plötsligt 4 Dream Of Money med Hans Crebas i sulkyn en lucka och avväpnade med en blixtrande spurt oväntat nog den stora favoriten sista biten in mot mål.

”Upploppet är långt”

Nymke Brigadoon var omgångens största favorit och var spelad till 63% på V75-spelet. Efter skrällen var det förvånade experter som uttalade sig.

– En jätteöverraskning som spurtade förbi i det absolut sista steget. Men vilken utväxling, det var en riktigt fin spurt. Men nog trodde man favoriten var hemma, sa Leon Hallén i V75 Direkt.

– Upploppet är långt , påpekade kollegan Per Skoglund.

Värdet på V75 gick från 263 till 3195 kronor med den oväntade segraren.