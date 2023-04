Jätteskrällarna som chockar V75-spelarna

Spets verkar vara melodin om man vill skrälla på V75 under söndagens omgång på Solvalla.

Lincoln Abe Boko, en 61-oddsare med Hans Crebas i sulkyn, tog sig nämligen dit i V75-2 – och kunde därifrån försvara sin ledning trots en vass avslutning av favoriten HC's Crazy Horse.

I det efterföljande loppet tog sig tvåprocentaren So Far Away Ås till samma position – och lyckades även han behålla ledningen hela vägen in i mål.

– Det är bara att köra till ledningen, köra fort och sedan kör man ännu snabbare sista 500, säger experten Micke Nybrink i V75 Direkt.

727 system av 1 659 899 möjliga överlevde de tre första avdelningarna.