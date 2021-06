”Jag tror han får en riktigt bra säsong”

Vill du hellre läsa V86-guiden som e-tidning? Klicka här:

V86-1

1 640 METER, VOLT

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Helluva Am, M A Djuse

– Har tagit loppen på rätt sätt och fortsätter att utvecklas. Hon är snabb ut och det blir intressant att se om hästen rinner undan eller om stona från tillägg är för tuffa. Jag tycker att hon ska räknas, säger Janne Soronen i stallet.

2 Break Through, M B Svedberg

– Hon var helt oberörd efter senast och formen är bra. Voltstarten är ett frågetecken men kommer vi i väg så kan de bli offensivt upplägg eftersom hästen är bättre när hon får vara med där framme direkt, säger Markus B Svedberg

3 Ies Juvel, P. Lennartsson

– Hästen avslutade vasst senast och är nära toppform. Jag tror att hon ska kliva i väg bra, en platschans, säger Fredrik Wallin.

5 Wallawalla Broline, B. Goop

– Hon hade lite krafter kvar i årsdebuten och ska ha gått framåt med det loppet i kroppen. Spår fem är förstås inte optimalt och det är bra emot. Vi får nog ligga lite lågt och vara nöjd med en skaplig slant. Barfota bak nu, säger Anton Sverre i stallet.

6 Georgia Am, E. Leo

– Jag trodde ju mycket på henne senast men det höll inte. Öppningen var tuff men jag hade ändå förväntat mig lite mer. Vi har kollat blodprover och hals men hittar inga fel så vi gör ett nytt försök. Sjättespår är det bästa hon kan ha i voltstart och jag tror att distansen kommer att passa henne. Med de här förutsättningarna ska hon ha bra chans att vara bland de tre åtminstone. Ingen ändring, säger David Persson.

8 Ella Pace, O K Blom

– Kändes kanonfin senast och hade segerkrafter sparade i ryggen hon blev fast bakom. Nu är det tuffare emot, men formen är verkligen hundraprocentig och spåret är passande då hon lär få en fin resa på innerspår. Det blir nog svårt att vinna, men med lite tur på vägen kan hon vara en platsfidus, säger Oskar.

9 Hevin Boko, M. Forss

– Var fin senast och svarade för en mycket bra årsdebut. Även om hon har ett lopp i kroppen går det nog inte att vara så mycket bättre. Det är tufft från tillägg på en snabb sommarbana men med en liknande insats som senast ska hon räknas. Nu blir det vanlig vagn, säger Andreas Lövdal i stallet.

10 Dixie Brick, J. Kontio

– Hästen svarade också för en bra insats senast men hon är lite färsk i den högsta eliten och har inte samma hårdhet som Hevin Boko, säger Andreas Lövdal.

V86-2

2 140 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Gina Lollobrigida, U. Ohlsson

– Hon gick bra senast över lång distans utan att vara toppad på något sätt, jag tror att hon kommer att ha gått framåt med det loppet. Hon är startsnabb och läget är perfekt. Man ska komma ihåg att hon mötte enbart ston senast och nu är hon ute mot hingstar. Jag tror att hon gör en bra insats och är sugen på att testa henne med ett norskt huvudlag denna gång, säger Ulf Stenströmer.

2 Call To The Bar, M B Svedb.

– Hästen var sämre i travet senast och blivit behandlad efteråt. Vi har bara ridit honom efter det och vi får se hur Call To The Bar presterar på onsdag. Travar han ska hästen inte räknas bort från passande utgångsläge, säger Markus B Svedberg

3 Rio Alta Wine, F. Linder

– Det finns förklaringar till båda galopperna i årets starter, jag tror att han hade vunnit i årsdebuten om han inte blivit störd i sista sväng. Senast var han med i kval till Kungapokalen och fick mjölksyra efter att ha varit med i en 1.09-öppning från start. Han känns bra och går ner i klass jämfört med senast och måste räknas. Inga ändringar, säger Fredrik Linder.

4 Comes With Age, K. Haugstad

Det är en jättefin häst. Han känns komplett och går över alla distanser men hästen är fortsatt lite omogen och lättstörd så man får låta honom bestämma lite själv under loppen. Allt känns bra efter senast och vi hoppas han samlar på sig lite poäng så han kan gå ut i Margaretas Unghästserie, säger Stefan P Pettersson.

6 Mellby Illusion, J. Kontio

– Hade problem med hovarna senast. I träningen har hästen sett bra och vi hoppas att han ska göra en fin insats. Förra året svarade hästen flera starka prestationer och han har kunnande, säger Andreas Lövdal i stallet.

7 Generator, B. Goop

– Hon har vunnit två raka segrar på bra sätt och inget tyder på att hon ska vara sämre den här gången. Spår sju är lite långt ute på vingen men löser det sig någorlunda tycker jag att Generate är en av de som ska räknas. Inga ändringar, säger Anton Sverre i stallet.

12 Jumanji Love, T. Jansson

– Han skulle ha vunnit för att få godkänt senast. Jag tror inte det passade med öppet huvudlag och den här gången blir det helstängt. Formen är bra men från det här läget får vi inrikta oss på en slant, säger Petri Salmela.

V86-3

2 140 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

2 Surf’n Turf, F. Linder

– Hästen klättrade i ryggar med mycket sparat senast på en 1.11-tid och formen är mycket bättre än vad raden visar. Han är väldigt startsnabb och från det här läget måste han kunna få ett bra lopp. Visst är det några bra emot men en platschans borde det vara åtminstone, säger Fredrik Linder.

3 Osterec, T. Uhrberg

– Jag tycker att han var duktig senast även om han fick ge sig mot Shocking Superman sista biten, den var helt enkelt lite kvickare men orkesmässigt var jag nöjd med min häst. Han hade problem från sista sväng fram till mål under fjolåret men han verkar allmänt starkare i år. Han har mött bra hästar hela livet och med tanke på det fina läget är det säkert en bra platschans igen. Den här gången rycker vi skorna runt om, säger Helena Burman.

4 Global Adventure, E. Adiels.

– Gör bra lopp varje gång även om det var ett tag sedan han lyckades vinna. Jag räknar med en fin insats här också och även om motståndet är tufft så känner jag mig inte slagen. Med rätt resa slutar han långt framme. Det blir barfota runt om och ev så får han testa jänkarvagnen för första gången, säger Svante Båth.

5 Västerbo Lexington, R.Bergh

– Hästen har fått en paus efter senast och han känns bara bra i jobben. Spåret blev bra och hästen kan öppna men det kan väl några invändigt också i det här loppet så jag vet inte vad det blir för taktik. Jag tror Västerbo Lexington gör ett bra lopp, säger Dwight Pieters i stallet.

6 Summit In Sight, U. Ohlsson

– Han känns bättre och bättre. Han börjar närma sig formen. Han möter tufft motstånd men det finns kunnande i honom. Eventuellt norskt huvudlag istället för öppet, säger Daniel Redén.

7 Sahara Peyote, H. Halme

– Vi siktar på ett större lopp i Finland i början av juli och det här loppet ligger bra i tiden för att få en genomkörare. Han är en bra häst men fick ett spår lite långt ute på vingen. Det blir dock barfota runt om och jänkarvagn, säger Veijo Heiskanen.

8 Admiral As, Ö. Kihlström

– Hästen känns allmänt starkare i år och var fin vid segern i Gävle senast och verkar ha tagit loppet på rätt sätt. Startspåret blev inte bra, men jag tror alltid på Admiral As när han startar och jag tror att han kommer att få en riktigt bra säsong i år, säger Reijo Liljedahl.

V86-4

2 140 METER, VOLT

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Västerbo Vixen, O Kylin Blom

– Galopperade tyvärr kort efter start senast och det kan ha varit segern som rök, för hon kändes väldigt fin efteråt och gick ganska fort över Åmåls korta upplopp. Det blev perfekt med innerspår då hon kan vara lite krånglig i volten och formen sitter där. Med rätt resa kan hon mycket väl dyka upp bland de tre främsta, säger Oskar Kylin Blom.

2 Breidabliks Kahlua, C. Lug.

– Hästen var grymt bra senast och brukar vara stabil. Hon har bra chans att sluta tvåa-trea igen och det blir barfota runt om, norskt huvudlag och vanlig sulky, säger Conrad Lugauer.

3 Keira de Veluwe, P. Lennart.

– Var mycket fin senast. Hästen avslutade bra från svårt läge och har ett lopp i kroppen. Voltstart ska inte vara några problem och hon ska räknas, säger Andreas Lövdal i stallet.

7 Mill Cava, U. Ohlsson

– Hon felade bort sig senast på grund av att hon blev alldeles för laddad med ett can’t see back-huvudlag men hon kändes jättebra i övrigt enligt kusken och nu återgår vi till det gamla huvudlaget. Mill Cava håller fortsatt bra form och från det här spåret tror jag på bra chans att komma till ledningen och väl där borde det hålla länge. Barfota runt om och vanlig vagn, säger Ulf Stenströmer.

8 Bianca Sisa, T. Horpestad

– Hon vann från ledningen på V75 i Norge i lördags och var fin, det känns som att hon är nära toppformen. Uppgiften är annorlunda nu men hon kan öppna bra även i voltstart och vi borde kunna få en bra position. Kan hon vara bland de tre-fyra främsta är det bra, säger Tom Horpestad.

10 Xanthis Delicious, M A Djuse

– Hästen höll mycket starkt som tvåa senast. Med en vettig resa i ryggar så ska hon kunna tjäna en fin slant. Inga ändringar, säger Fredrik Wallin.

12 Cactus, Ö. Kihlström

– Satt fast senast och det kan vara bra för hästen. Hon står svårt till på tillägg men voltstart är inga bekymmer. Cactus är spurtstark och kan fälla många med fin resa, säger Andreas Lövdal.

15 Beauty Wind, B. Goop

– Hon avslutade jättebra i Diamantstoets final senast och visade att formen är på topp. Läget är såklart lite chansartat men loppet är nog inte tuffare än det senaste hon var ute i och skulle det stämma lite med resan tror jag inte att hon är borta, säger Anton Sverre i stallet.

V86-5

1 640 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Ambrosius, E. Adielsson

– Fick ett ryckigt lopp senast där det blev körning i omgångar. Jag tycker ändå att han får klart godkänt och det är inget att säga om att han stumnade sista 100. Jag har varit sugen en tid att prova honom på kort distans med optimal utrustning och nu känns det som att det är dags. Det blir barfota runt om, jänkarvagn och ev rycktussar och jag har förhoppningar om en vassare insats. Motståndet är betydligt tuffare än vad han är van vid men jag blir inte förvånad om han ger dem en match, säger Svante Båth.

2 Indigo Sisu, U. Ohlsson

– Kusken plågade honom inte senast och han var inte tom i mål, men vinnaren gick inte att slå. Han blir allt bättre och den ska bli kul att se honom över 1 640 meter även om jag inte tror att det är någon fördel. Det fanns sparat i honom vid segern näst senast och jag tror att han kommer att prestera bra, säger Petri Salmela.

4 After Work U.S., T. Uhrberg

– Det är en fin häst som jag tror är ganska bra. Han kom till oss i februari och har fått träna på lite och det har sett lovande ut. Det är svårt att sätta in honom mot dom här hästarna men i USA tävlade After Work U.S. mot liknande motstånd och gjorde det bra. Thomas har kört honom i ett jobb och då gick han 1.14,5 sista 500 metrarna, lätt, säger Helena Burman.

5 Asteroid, B. Goop

– Det är en väldigt fin och förnuftig häst som gjort det mesta rätt så här långt. Nu blir det debut över kort distans men då Asteroid är snabb ut tror jag det kommer att passa bra. Jag ser att det finns bra hästar med i startlistan men min är också bra och ska kunna springa fort på distansen. Vi avvaktar med att göra några ändringar, säger Frode Hamre.

8 Chopin Gar, J. Kontio

– Har varit fin i samtliga starter hos oss och hästen har har tränat bra inför den här uppgiften. Vi tror på en ny stark insats men det är svårt läge och han möter flera tuffa treåringar, säger Andreas Lövdal i stallet.

V86-6

2 140 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Viking Brodde, M A Djuse

– Kan vara lite vass från start när han är i form och innerspår kan vara lite lurigt. Han kan slå ihop men utan strul ska hästen räknas med segerchans. Hästen tränar fint och duger i klassen, säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Rally Hans, F. Linder

– Vi blev kvar på innerspår för länge senast för att kunna hota om segern men han avslutade runt 1.08 sista 400 och visade allt väl med formen. Nu har vi ett bra läge, inte för att vi tar någon ledning, men vi borde få ett bra slagläge. Eventuellt barfota runt om, säger Fredrik Linder.

4 Born Unicorn, Ö. Kihlström

– Hästen gick rätt bra i Harper Hanovers lopp. Han tränar fortsatt bra efteråt. Formen kommer på honom när han får vara igång och tävla och han har fått ett bra läge så det finns ingeting att klaga på. Barfota runt om, norskt huvudlag, vanlig vagn, alltå inga ändringar, säger Daniel Redén.

5 Gerry, E. Adielsson

– Han låg på lite för mycket under vägen senast och hade inte så mycket att komma med till slut. Formen är det ingen fara med och hushållet han med krafterna på rätt sätt hoppas jag att han ska kunna vara med och slåss om en plats. Inga ändringar, säger Reijo Liljendahl.

9 Sandsjöns Enzo, C. Lugauer

– Han var jättebra senast och har passande läge. Vi kör åter barfota runt om och med jänkarvagn. Jag räknar med att hästen dyker uppe bland de fyra främsta, säger Conrad Lugauer.

11 Rotate, B. Goop

– Han har varit väldigt bra på sistone och det var nog inte helt slutsålt i mål vid segern senast. Men man ska komma ihåg att han gått upp en klass nu och från spår elva blir det ingen enkel uppgift. Samtidigt tycker jag att han varit så pass bra att man inte kan räkna bort honom. Inga ändringar, säger Anton Sverre i stallet.

12 Chapuy, Å. Lindblom

– Chapuy är ju bäst på sprinterdistans men klarar medel också. Men från ett tolftespår kan jag inte ha några större segerförhoppningar den här gången. Vi hoppas att han gör en bra insats och får med sig något hem. Inga ändringar, säger Åke Lindblom.

V86-7

1 640 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Bear Hope, B. Goop

– Det blev ett lite struligt lopp i Åmål senast och jag tycker Bear Hope gjorde det okej. Jag ser inte 1 640 meter som något minus och spåret blev ju bra. Han kan nog hänga med till en bra peng åtminstone, säger Anton Sverre i stallet.

2 Bag’s Simoni, H. Halme

– Formen är okej och förutsättningarna är bästa tänkbara. Startsnabb är han ju, och nu lägger vi på goggles-huvudlag som gör honom ännu rappare från start. Det är många bra emot och det är knappast något för vinnarspelarna, säger Veijo Heiskanen.

3 Boston Wise L., P. Lennarts.

– Satt fast i Harper Hanovers lopp senast och kändes bra. Nu har han fått två lopp i kroppen efter uppehåll och det ska bli intressant att se honom över sprinterdistans. På onsdag blir det jänkarvagn, säger Andreas Lövdal i stallet.

4 Kate Baldwin, T. Pettersson

– Har varit otroligt bra på slutet och jag håller henne väldigt högt. Nu fick vi ett bra spår, men jag vet inte om det bästa är att ge sig in i någon spetsstrid då det finns många startsnabba. Hon borde ändå kunna hamna 10-15 meter bättre till nu jämfört med om hon haft bakspår. Jag blir inte förvånad om hon slutar långt framme, säger Sibylle Tinter.

5 Oxidizer, U. Ohlsson

– Jag var nöjd senast. Han var med i en av de snabbaste öppningarna under dagen och fick lägga en lite för tidig speed på sista långsidan, annars hade han kunnat vara tvåa-trea. Den startsnabbhet gör det intressant att testa sprinterdistans och skulle han komma till spets blir han nog inte så lätt att ta sig förbi, säger David Persson.

7 Dark Roadster, O J Anders.

– Han är jämn och stabil och gör alltid bra lopp. Hästen känns fin i träningen efter senast och jag hoppas formen håller i sig. Han kan öppna snabbt men det kosta att ta sig till ledningen och jag tycker han går lika bra i ryggar så kusken bestämmer taktiken, säger Emma-Sara Sjöberg

9 Take The Credit, Ö. Kihlström

– Han gick bra till slut i debuten för oss senast. Jag är nöjd med att han har fått ett smygläge eftersom jag vill att han kommer igång med tävlandet och det svenska systemet. Han stannade helt efter 1600 meter senast eftersom han aldrig hade sprungit längre än så tidigare, men sedan tände han om och gick bra in i mål. Han borde ha gått framåt lite med det loppet. Nu möter han dock äldre hästar, säger Daniel Redén.

V86-8

2 140 METER, AUTO

TRÄNARKOMMENTARERNA

1 Kurri Jari Boko, V. Heiskan.

– Han har tränat bra inför det här loppet och jag gissar att formen ligger på 75-80 procent. Det blir nog svårt att vinna men någonstans mellan trea och femma borde han kunna vara. Det blir barfota runt om, säger Veijo.

2 Hector Boko, U. Ohlsson

– Hector Sisu behövde loppet senast och ska vara bättre till den här starten. Det behövs då det blev ett väldigt tufft lopp, men de springer inte ifrån honom i alla fall. Vi ändrar ingenting, säger Petri Salmela.

3 Mr Mah Can, R. Bergh

– Han utvecklas hela tiden. Senast blev hästen lite fast då han inte riktigt kunde öppna från innerspår men avslutade bra. Det blev ett perfekt spår och jag tror Robert försöker ta sig till spets, säger Dwight Pieters i stallet.

4 Henry Flyer Sisu, M. Forss

– Hästen gick jättebra i Fyraåringseliten senast och är lite underskattad men när han tävlar på topp duger han mot de bästa i kullen. Han är inte borta och eventuellt blir det jänkarvagn, säger Andreas Lövdal i stallet.

5 Mister Hercules, Ö. Kihlstr.

– Han gick jäkligt bra senast. Det var nästan otäckt bra. Han gick jobb idag måndag och kändes fortsatt bra. Barfota runt om, can’t see back och vanlig vagn igen. Eventuellt kommer vi plasta hovarna den här gången, men det är marginell skillnad, säger Daniel Redén.

6 San Moteur, B. Goop

– Han har haft ett planerat långt uppehåll och allt har gått enligt planerna. Han kommer väldigt väl förberedd till det här loppet och de flesta känner ju till hans kapacitet. Jag tror att han är aktuell direkt och om det blir skor runt om på honom är det inget större minus, säger Anton Sverre i stallet.

7 Chiru, C. Sjöström

– Är en fin häst som vann på bra tid senast. Hästen har inte matchats mot de bästa i kullen men han är stark och rejäl och det här blir lite av ett elddop. Eventuellt blir det jänkarvagn, säger Andreas Lövdal.

12 Natorp Bo, R N Skoglund

– Det är ju surt att vi får dåliga spår hela tiden. Jag tycker att hästen är fantastiskt bra men från sådana här lägen behöver man tur. Man ska komma ihåg att han går med skor och vanlig vagn och vi har inte dragit några växlar ännu. Vi kommer inte att göra det den här gången heller, det får vänta till senare. Jag hoppas att han ska vara en häst för Derbyt lite längre fram på året, säger Sybille Tinter.