”Jag mådde inte bra – blev en ond cirkel”

Vad kommer bli viktigt för travsporten de närmsta fem åren tror du?



– Att de styrande börjar tänka mer på aktiva och hästägare. Det absolut viktigaste är att få hästägarna att tycka att det här är kul igen. Jag hör jättemånga som säger ”tyvärr blir det här nog sista hästen”. Jag tror att förbundet verkligen måste se till att det här blir bra i slutändan. Det kan inte bara kosta pengar utan att vara kul.



– Jag har flera hästägare som tycker att banorna behandlar de som skit och att förbundet inte gör något för att glädja. Det är klart att det är jätteviktigt att det finns pengar i branschen, men skulle vi förlora någon eller ett par miljoner som är bättre för hästägare och för aktiva så kanske man måste göra det.



– Jag tänker på en sak och jag tänker inte ens nämna det. Men jag vet så många hästägare som undviker att åka för att titta på sina egna hästar för att det inte passar deras schema. Då blir man mörkrädd. Det känns som att ATG fortfarande styr vår sport.

– Jag har pratat med Hasse Skarplöth personligen vid några tillfällen och jag tror att han helst skulle vilja tävla fredagskvällar och lördagskvällar efter kl 21 och det är inte svårt att räkna ut varför. Det kan vara så att folk blir onyktra och de tycker att det kan omsätta mer pengar. Så djävligt är det. Jag vill inte att man tänker så.



– Att vi har folk som vill satsa på sporten är det viktigaste som vi har. De måste tycka att det är kul igen. Det är för många under mina få år som travtränare som har slutat på grund av att de inte tycker sporten tillför lika mycket som den gjorde förut. Även om de har hästar som gått bra så känner de att de nästan blir motarbetade av förbundet. Det är absolut viktigaste att lyssna till hästägarna.

Vilken häst har betytt mest för dig genom karriären?



– Det är tveklöst Noras Bean. Han kommer jag aldrig glömma i hela mitt liv.



Vilket är det finaste minnet du har på en travbana?

– Jag skulle kunna räkna upp många. Men något av det finaste är Your Highness andraplats i Stochampionatet. Jag lyckades med precis allt i mina förberedelser och så fick vi styrk av en kompis till mig, Per Linderoth. Han slog av henne sista biten efter att ha fått ett bättre lopp. Men vi ångrade ingenting den dagen och min häst gick på den tiden ett nytt löpningsrekord med en halv sekund men fick ändå styrk av en som gick en tiondel snabbare. Just att det var hemmaplan och det största loppet.



–Sedan Prix de France-segern kommer före. En andraplats är ändå en andraplats. Jag är sådan jäkla vinnare så det är klart att i Prix de France när Björn tråcklar sig loss. Jag gick runt som en höna på Vincennes kolstybb och bara väntade på resultatet. Det var 3-4 hästar som slogs om segern. Sen kom något som liknade ett resultat på tavlan men jag förstod inte riktigt. Sen kom en fransk journalist och sa att vi vunnit. Det var helt sjukt. Björn trodde ingenting och var på andra sidan – jag hade långt bort till honom. Det var grymt. Det är något jag heller aldrig kommer att glömma.