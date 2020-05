”Jag kommer köra för seger i båda finalerna”

Senast Åke Lindblom vann Drotting Silvias Pokal var 1989 med Viva Mon – då som färsk proffstränare.

Men han vill gärna vinna det igen, och även ta en triumf i Kungapokalen. Det återstår att se om hans träningsadepter, stoet Tonique och hingsten Karat Band, kan hjälpa honom att lyckas med bedriften på lördag.

– När de började tävla visade de direkt vilka fina hästar de var. I jobben springer de båda och halvsover, men när loppet går då tar de fram lejonklorna, säger Åke Lindblom.

”Ingen som sticker ut”

Karat Band som ska ut i Kungapokalen slutade fyra i sitt försök och har nu spår åtta i finalen. Tonique har ett bättre utgångsläge på lördag då hon vann sitt försök.

– Det är den tuffaste möjliga konkurrensen naturligtvis men jag hoppas att de ska kunna vara med och hugga bägge två. Det är landets bästa fyraåringar som är med i loppen men jag tycker att de både tillhör den kategorin, säger han och fortsätter:

– Den som får bäst lopp i de här finalerna vinner. Det finns ingen riktigt som sticker ut, det är öppet precis som det ska vara i en final.

”Den som är kallast vinner”

Åke Lindblom tänker i alla fall inte spara på något i finalerna:

– Det är klart att jag kommer att köra för seger med bägge hästarna. Men det är lite speciellt i finalerna, den som är kallast vinner. Det gäller att ha bra position och ha krut kvar tillslut. Det är en svår balansgång.

Både Karat Band och Tonique är efter den franska avelshingsten Love You. Och det har bevisligen gått rätt bra för Åke Lindblom tidigare med fransosens avkommor. Tidigare träningsadepter som Winning Love, I Saw You och Re Doc är exempel på det.

– Det är otroligt fina hästar, de kan vara lite speciella men som jag ser det är Love You världens bästa avelshingst. Han har även lyckats fantastiskt som morfar.

”Det är underbara hästar”

Love You-hästar är kända för att ha ett speciellt psyke, de är både starka och känsliga.

– När polletten trillar ned kan de bli hur bra som helst. Det är underbara hästar.

Förutom Åke Lindbloms två finalister så tar han även med sig Athos Race till Åbytravet på lördag.

– Det gick lite för fort från start och han blev trött tillslut senast. Nu har han lite knepigt läge men får han smyga med så har han krafter kvar tillslut, avslutar tränaren.