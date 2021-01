”Jag kände att jag inte tog mig framåt”

Kameran zoomar in på Catarina Norqvist och den mörkbruna hästen hon vilar pannan mot. Vännen Jennie Viklund förklarar att det största vore om tv-programmet ”Hjälp på traven” skulle kunna få Catarinas ögonsten Van Gogh att börja fungera på tävlingsbanan.

I nästa sekvens förklarar proffstränaren Roger Walmann med ett snett leende att han tycker att hästen under smeknamnet ”Goggen” inte är något att satsa på.

– Det skulle ju göras bra tv. Mina kompisar berättade att ”Goggen” var min ögonsten. Så för att få skjuts i det hela sa ju Roger att ”den där ska bort” och jag svarade ”i helvete heller – aldrig i livet”. Jag blev lite besviken. Han sa att jag kunde behålla unghästarna men att de äldre bara skulle bort. Men jag sa att så kan jag ju inte göra. Jag är amatör, jag kan inte göra mig av med alla och köpa nytt som proffsen gör.

Men med en dåres envishet och hårt jobb lyckades hästen vinna lopp i slutet av programserien – och Walmanns tips och trix skulle hjälpa till en lång tid därefter.

”Då har man inget liv”

Catarina Norqvist kom in på travsporten via en slump. Hennes morfars far hade arbetshästar, men det var den enda hästkopplingen i familjehistorien. På något vis kom hon ändå i kontakt med ponnyer och när travtränaren Susanne Åström flyttade in med ett gäng travhästar i stallet hon höll till i så blev hon fast.

Och av henne lärde hon sig allt.

– Jag var runt 15 år när jag fick en häst av Susanne som hon inte skulle hålla på med längre. Det var min första egna häst. Sedan dess har jag haft egna hästar och skött om andras hästar. Jag fick sköta om Skarvar, en jättefin nordsvensk. Jag har varit runt och fått lära mig och varit väldigt vetgirig hela tiden, säger Catarina Norqvist och fortsätter:

– Men jag har aldrig haft det som arbete. Jag har känt att jag har velat ha det här som fritidssysselsättning. Jag sommarjobbade något år i ett stall och insåg att man får ju nästan jobba ihjäl sig. Då har man inget liv. Nu finns det reglerad arbetstid men det fanns det inte då. Då jobbade man från morgon till kväll alltjämt.

Genom åren har hon jobbat inom socialpsykiatrin och vården. I dag bedriver hon ett familjehem.

– Barn placeras från att de är nyfödda och uppåt. Jag har riktat in mig mot tonåringar. Det kan vara alltifrån att de är här från några månader till flera år. Det är lite olika beroende på vad som ska uppnås av placeringen.

Hjälpte henne dra i handbromsen

När Catarina Norqvist sökte in till programmet där hon och de två andra travtränarna Claes Eskilsson och Pär C Johansson deltog insåg hon att hon hade kört fast. Segrarna som tidigare kommit någon gång per år lyste med sin frånvaro och vad hon än gjorde så tycktes prestationerna inte hållas konsistenta över tid.

Hon var redo för en förändring.

– Jag kände att om jag får hjälp av en av Sveriges bästa tränare för att bli bättre så får jag vara beredd på att göra vad som krävs. Jag har alltid haft jättehöga ambitioner och känt att jag vill göra det här så bra jag kan i alla lägen. När inget funkar så blir man tillslut bara frustrerad. Jag var i det läget att jag kände att jag inte tog mig framåt på det vis jag ville göra.

Redan innan ”Hjälp på traven” så hade hon påbörjat en nysatsning med unghästar. Runt inspelningstiden var Kålmans Tap Girl dräktig med From Above vilket senare skulle resultera i From the Mine.

Det skulle ta ett par års arbete innan de riktiga framgångarna kom, men efter tv-programmet lärde sig Catarina Norqvist uppmärksamma alla detaljer i sin vardag med hästarna.

– Jag satte mig själv under lupp på ett annat sätt. Jag blev mycket mer medveten om det jag gjorde. I träningsupplägget sa Roger åt mig ”dra ned tempot på intervallerna och kör fler intervaller”. Det anammade jag. Även upplägget innan start. Det var otroligt nyttigt för mig att sitta och diskutera det med honom.

– I och med att mina hästar hade underpresterat och stannat med 500 meter kvar så får man lätt paniken ”jag måste köra hårdare jobb”. Man bara plussar på och hästarna svarar inte alls på det där. Roger hjälpte mig att dra i handbromsen lite grann.

”Kanske vara med i Elitloppet...”

Innan From the Mine var det en annan häst som hjälpte Catarina Norqvist att bryta ny mark som travtränare. Kålmans Tap Girls förstfödda avkomma – Coal Trader – vann sitt första lopp på V75 för knappt sex år sedan och har varit fortsatt betydelsefull.

– Får man ha en Coal Trader så får man vara tacksam. Han har varit helt enorm. Jag känner att det blir så orättvist när han hamnar i skuggan av sin lillebror. Men Coal Trader förtjänar ett eget kapitel i boken om mitt liv. Han har varit otrolig och gjort så enorma prestationer genom sin karriär, det har From the Mine också gjort men han har liksom tagit ett kliv utanför sin egen kapacitet.

Men sen kom From the Mine, hästen som med sin karismatiska uppsyn och fladdrande man slagit sig in i eliten. Både From the Mine och Coal Trader är uppfödda av Stall Grå HB som familjen Moliis ligger bakom men det är Catarina Norqvist som förvaltat och format hästarna.

– Jag skulle vilja att alla förstod vilken känsla det är att ha en sådan här häst. Drömmen har varit att få ha en häst som Coal Trader. Att få vinna på V75 och resa lite grann. Sen kommer den andra och spränger alla staket. Det alla drömmer om men som ingen tror att man ska få vara med om. Vi är och bultar på att få vara med i Sweden Cup – och ännu mer svindlande – vi kanske har möjlighet att vara med i Elitloppet. Det är inte omöjligt. Den är lite svårt att ta in.

Folk besöker stjärnhästen

Hemma på gården är dock allt som vanligt.

From the Mine är ”en i mängden” bland hästar som ”Goggen” och Coal Trader. Men ibland påminns de om att han är lite större än så.

– Det kommer bilar med folk jag aldrig har träffat och undrar om de kan få träffa From the Mine. Det är något man blir både förvånad och stolt över. Han blir lite som ett utflyktsmål ibland också, säger Catarina och skrattar.

Under intervjun återkommer Umåkertränaren ofta till att det viktigaste, oavsett resultaten på tävlingsbanan, är att ha roligt tillsammans med sina hästar.

– Även om man gör det här seriöst och åtminstone jag är djävulskt resultatinriktad, så känner jag att man inte får glömma bort varför man började med det här. Det är för att man tycker om hästarna så mycket och att umgås med dem. Man måste tillåta sig själv att bara ha kul tillsammans, säger hon och ger ett exempel:

– Jag och From the Mine badar väldigt mycket, han älskar att träna i vatten.

From the Mine plaskar i vattnet. Foto: Privat