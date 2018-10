Jag hoppas också han tävlar nästa år, Daniel

För 25 år sedan avgjordes första V75:an på Jägersro. Världshästen Copiad och Erik Berglöf vann det första loppet efter forcering till ledningen. Örjan Kihlström använde sig av samma taktik bakom Propulsion i anrika C.L. Müllers Memorial i går.

Fantomhästen satt i spets efter 600 meter. Därefter var loppet över och dramatiken borta. Men som Propulsion såg ut! Han joggade undan till lätt seger.

Det är svårt att jämföra upplagor.

Men jag undrar om startfältet varit bättre någonsin tidigare.

Cyber Lane är Sveriges mest vinstrikaste fyraåringar genom tiderna (nästan sju miljoner inkört under fjolåret) spetsade, släppte till Propulsion och blev tvåa. On Track Piraten har sprungit in över 16 miljoner kronor och vunnit hela 29 V75-lopp) svarade för en bra insats som som fyra., Petri Puros supersto Cash Crowe gjorde blott sin 15:e start men galopperade tyvärr bort sig i första sväng.

Copiad vann Elitloppet två gånger (1994 och 1995). Propulsion har två raka silverplaceringar i världens mest prestigefyllda sprinterlopp. Och var fyra i loppet 2016. Nästa år kan han gå i Copiads fotspår.

– Jag hoppas och tror att vi tävlar ett år till, sa tränaren Daniel Redén efter loppet.

Det hoppas även jag. Och jag tror att Propulsion får sin eftertraktade Elitloppsseger om ett halvår.

Örjan Kihlström satt som vanligt i sulkyn och segern var värd 400 000 kronor.

Därmed passerade Örjan över 50 miljoner kronor under året och är på väg mot sitt bästa år någonsin. Rekordåret är från 2016 (52 608 943 kr) .

Dear Friend var tvåa i Sto-SM bakom Cash Crowe. Hon vann silverdivisionen efter tidig ledningen. Den tuffa öppning satt i benen (1.06,9/500) men Dear Friend gick säkert undan över upploppet.

Nästan hälften av V75-loppen på Jägersro vinns från ledningen.

Och det blev en vild jakt på taktpinnen i V75-5.

Johan Untersteiners Cane Lane var i bättre form än någonsin och vann V75 från ledningen näst senast. En barfotadansande Norton Commander och Conrad Lugauer var också mycket intresserad av fronten.

Inledningen blev våldsam (1.05,6 första 500) innan Norton Commander övertog taktpinnen i samband med att Cane Lane galopperade.

Eftersnacket handlade om Conrad Lugauer körde med för små marginaler. Måldomarnämnden kollade på situation och gav Conrad 1 500 kronor i böter för att ha stört medtävlare.

Timo Nurmos Global Trust är alltjämt obesegrad i år. I går fick han dela segern i bronsdivisionen med Svante Båths Esprit Sisu.

Som väntat blev det en enkel omgång. Utdelningen på fem och sex rätt uteblev. Speltemeraturen inför lördagens omgång på Romme lär vara hög.

Hästar som ska passas framöver: Disco Volante, Eldorado Mearas, Esteban S.T., Norton Commander, Dynamite Light och Carabinieri.