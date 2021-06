Jag har redan hittat en bra spik på V75

V75-1

10 Admiral As galopperade senast men var grymt fin i Gävle i årsdebuten och felfri är det toppchans. Från bakspår borde han sköta sig och femåringen är en tänkbar spik i V75-inledningen. 8 Swagger var läcker på hemmaplan och är given vid gardering men det är klurigt spår och långresa.

V75-2

Finalen i lägsta klassen är öppen och jag slår ett slag för 2 Incredible Wine. Hästen var vass vid segern för tre starter sedan och nu vankas barfota bak och jänkarvagn. 1 Illfinmywayhome räknas och från bakspår är 9 Kissinger Boko och 10 Pewdiepie tidiga.

V75-3

Stefan Melander har hela fem hästar i högsta klassen och bäst chans har Elitloppshästen 1 Click Bait. Femåringen är rapp bakom bilen och blir svårfångad från ledningen. 2 Makethemark brukar gå bra direkt efter uppehåll och nu ska han gå barfota runt om. 10 Handsome Brad är fint i ordning och värste konkurrenten för Click Bait.

V75-4

E3-finalen för ston känns öppen och här kan en överraskning ligga på lut. E3-Kungen Svante Båth har ett starkt kort i 2 Lacille Boko men även stallkamraten 4 Glorious U.M. vann ett försök. Tidiga där bakom är 1 Red Lady Express, 3 Al’s Starlicious och 9 Rihanna W.I. Per Nordström rycker skorna på 10 Good Vibes.

V75-5

5 Zorro Wind har imponerat och kommer bli klar favorit men det är inte givet att han hittar till ledningen och över full väg kan han vara sårbar. 1 Aragorn As, 3 One Kind Of Art och 6 Yuvaraj är tidiga.

V75-6

2 Born Unicorn var strålande vid segern senast. Hästen tål att göra mycket av jobbet själv och har perfekt spår. Hans värsta konkurrenter har sämre lägen och sjuåringen känns som en stark spik.

V75-7

Omgången avslutas med E3-finalen för hingstarna och valackerna. Svante Båth är i ropet även här med en trio där Erik Adielssons val 4 Mellby Jinx är hetast men det är ett öppet lopp och det kan visa sig lönsamt att gardera. 6 Incase Of Fire var tapper tvåa i försöket och 5 Felix Orlando kommer att leda länge. Försöksvinnarna 1 Idomenio Sisu, 2 Donizetti och 3 Mustang Racer är också tidiga.