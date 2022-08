”Jag har blivit rent ut sagt utskrattad”

Travsporten lockar inte bara aktiva utövare – utan även spel på just hästar.

Inför varje lördag putsas det på hundratusentals system som alla knåpats ihop i hopp om att få ta del av vinstpotten. För att öka vinstchanserna finns det en uppsjö av andelsspel att ta del av där oftast en initierad spelläggare står bakom de utvalda hästarna på kupongen.

I oceanen av de som lägger spel på travhästar är det fortfarande relativt få kvinnor som deltar, trots att det är flera som syns i tv-rutan. Exempelvis experter som Elin Gustavsson, Sandra Mårtensson och Jennifer Tillman som alla har bakgrunder som kuskar själva.

Men det finns andra vägar att ta för att hitta in till spelsidan av travet.

– Jag har hållit på med ridning och haft egen häst. När jag var runt tio år började jag följa travsändningarna på tv. Jag spelade in det på videoband då för det fanns inte lopparkiv. Jag blev väldigt förtjust i Zoogin som kommer från Sundsvall och följde honom, säger Rebecka Falk som är en van tippare samt travpoddare – och tillägger:

– Mamma hjälpte mig med intresset och följde med mig på trav. Det började när jag var ung. Sen har det bara blivit mer och mer. Först fastnade jag för sporten i och med att jag inte fick spela själv men mamma frågade mig om idéer och så lämnade hon in en rad.

”Gubbar som tokskrattat åt en”

För Rebecka Falk, 38, har spelintresset inneburit en härlig gemenskap vid sidan av jobbet som receptarie. I hennes ombudslag spelar de inte bara på hästar utan dem åker även i väg på olika storloppsdagar tillsammans. Travdosen är stor i hennes liv.

– Jag har ATG Live på tv:n, den kanalen går varm hemma. Är jag ledig försöker jag kolla på både lunchsändningar och kvällssändningar samt lopparkiv. Ska jag spela så är det bra många timmar inför en omgång.

Falk har spelat in vinster uppåt 300 000 kronor – men väntar på miljonvinsten.

Hon älskar att analysera spelomgångar och är ofta nyfiken på utrustningsändringar, men det händer att hennes tankar inför loppen inte alltid tas på allvar.

– Det var speciellt så när jag var yngre. Nu tycker jag att det har blivit lite bättre men jag har blivit rent ut sagt utskrattad på Bergsåker när jag varit dit och någon arbetskamrat presenterat mig som ”hon håller på med trav och kan mycket”. Då är det gubbar i 75-årsåldern som tokskrattar åt en och kan aldrig föreställa sig att en annan skulle kunna något om trav. Lite så tycker jag att det har varit.

Tror du att det finns ett större spelintresse bland kvinnor?

– Det tror jag. Jag har sett att det finns en del som är riktigt vassa. Jag tror att det finns fler än vad man tror, det börjar bli lite fler kvinnor. Jag har sett lite sådana som lägger till mig på Twitter som håller på med trav och är intresserade, det känns som att det är lite mer på frammarsch faktiskt.

Ramaskri: ”Fick blommor och champagne”

Lollo Croon jobbar i en Ica-butik och har genom åren sett till att kunderna fått dela på hundratusentals kronor via hennes andelsspel. Hon plöjer dock inte en massa statistik och följer inte heller sporten supernoga.

– När jag började i förbutiken var det en annan tjej som gjorde andelarna. Jag frågade om jag fick göra – men det var hon som skulle göra andelarna. Jag var inte så påläst men jag tyckte att det verkade kul. Hon slutade jobba där och då fick jag min chans.

Till en början var det hundkapplöpningar som väckte hennes uppmärksamhet – sen började hon titta på hästar som tävlade.

Vad är det som är så roligt med att spela?

– Chansen att man kan vinna. Jag är ingen hästtjej. Jag sitter inte på travbanorna. Nuförtiden när jag gör mina andelsspel så har jag kanske inte ens tid att titta på loppet på tv:n, jag kanske är på jobbet då eller gör något annat. Jag tittar hur det gick sen.

Elin, Lollo, Paula och Hanna tippar på Väddö. Foto: Privat

I dag gör hon system nästan varje dag – så visst har hon koll ändå. Däremot upplever hon inte spelområdet som särskilt mansdominerat.

– På vårt jobb är det faktiskt bara tjejer som lägger andelarna, säger hon och tillägger:

– När man tänker efter. Jag brukar gå in på ATG, där man kan gå in och köpa andelar, då kan man gå in på andra affärer och då ser man faktiskt att det är mycket killar. Men här ute är det mest tjejer.

Hennes stora succéår var runt 2013 – men hon hoppas att turen återvänder snart.

– År 2013 sålde vi mellan 300 och 350 andelar per gång. Det var ju ramaskri då, de ringde från Stockholm och frågade om vi kunde lägga undan andelar. Det var sommargäster som skulle komma ut. Det var jättekul, man fick blommor, champagne och flaskor med vin, säger hon och skrattar.

”Spelat in mest i Sverige”

För Emelie Theiler, 32, har spelintresset blivit ett jobb. Hon började titta på V75-sändningarna tack vare sin morfar och efter att ha komponerat ihop ett system för första gången med sin syster blev hon fast. Det var då hon började läsa på mer.

– Första dagen jag satte in mig i det och började leta information så gick plötsligt brandlarmet. Jag lagade mat samtidigt men jag var så inne i travet att jag glömde bort stekpannan. Det började ju brinna där!

Det är spelet och gemenskapen i andelsspelen som driver henne.

– Jag har haft flera bra vinster och spelat in mest i Sverige upprepade gånger på både V75 och V86. Den absolut största vinsten per andel är 166 000 kronor och då satsade man 399 kronor på ett system. Totalvinsten blev 3,6 miljoner.

Hur mycket tid lägger du ned på det här?

– Just nu är det väldigt mycket tid eftersom att jag jobbar med det via ett varumärke där jag spelar och uppdaterar från andra spelläggare, och pushar med tips.

”Extra kul att sätta dem på plats”

Hon motiveras främst av intresset för spel och hästar men också av att vara bäst.

– Sen är det ju mansdominerat och det kan också driva en lite. Vi är inte så många och då vill man visa framfötterna och att man är lite bättre ibland. Det blir också en drivkraft att vi kan vara bättre än killarna, säger Emelie Theiler och fortsätter:

– Jag har funderat och det finns säkert en del män som inte tycker att tjejer är tillräckligt bra på att tippa och kanske hånar oss ibland, eller gubbar rättare sagt. Då är det extra kul att sätta dem på plats.

Emelie Theiler har också en teori om varför kvinnliga spelläggare syns mindre.

– Kollar man runt hos de flesta ombuden vi har så har killarna generellt sett mycket större system än tjejerna och de har också lättare att sälja större andelar. Då syftar jag på 1000 kronor/andel och uppåt. Det skulle väl kunna anses som ett litet handikapp mot oss. Även om jag har spelat in mest på mindre summor också som typ 80 kronor/andel och liknande.

Men hon menar också att det kan finnas fördelar.

– Jag tycker att när vi väl vinner storvinster fångas vi kanske lättare upp i media när vi visar framfötterna. Männen finns det ju en hel uppsjö av, då kanske det krävs lite mer för att man ska kontakta dem.

Hur tror du att det kan det bli fler tjejer som tippar?

– Det är en bra fråga. Har man ett intresse för hästsporten och spel framför allt så ska man våga och inte tänka så mycket på att det är en mansdominerad bransch. Fokusera på hästarna i stället och har man satt några fina vinster privat eller bara vill testa på så brukar vi erbjuda gästspel ibland.