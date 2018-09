I början av veckan var Makethemark (V75-6) i mina ögon en mordvinnare. Barfota runt om har han hittat nya växlar och han har sett bländande ut i två uppvisningar på sistone.

Det samtidigt som Diamanten inte har lyckats i de två senaste starterna.

– Han har fått tråkiga lopp och har kanske inte heller varit helt till sin fördel, säger Stig H Johansson.

– Men Diamanten känns fin i träningen och jag tror på en bra insats. Nu har han också hovar för att gå barfota bak och det är en extraväxel för hans del.

Så plötsligt. Nu när Makethemark ska gå med skor. Då blev mitt givna singelstreck ett lås i stället.

* * *

Marcus Melander (26) har nått toppen snabbt.

Inte nog med att han presenterat en rad lysande unghästar.

I lördags slog han till med seger i Maple Leaf Trot med nyförvärvet Crazy Wow. Som han har haft i träning i två månader.

Sexåringen (som tjänat 20 miljoner hos Ron Burke) var en stjärnsmäll till 32 gånger pengarna.

Förstapriset var runt tre miljoner och segern ännu en fjäder i den Melanderska tränarhatten.

– Jag visste att han skulle få en extra växel när jag drog skorna, sa Marcus efter skrällsegern.

Hur ska han kunna förlora?

Emile Zola Sisu (V75-3) har vunnit sex av sina sju lopp.

Jag är skeptisk när sådana hästar dyker upp i V75.

Det blir jättestora favoriter och många av de här segermaskinerna har floppat.

Men jag har svårt att se hur Emile Zola Sisu ska kunna förlora.

Näst senast hoppade han bort 50, 60 meter. Men lekte ändå med My Dream Art.

Samme My Dream Art som i nästa start var duktig fyra i ett kval till Derbyt.

Och sedan vann ett V86-lopp i onsdags i ren utklassningsstil.

* * *

Derbyt tillhörde Viking Kronos.

Inte nog med att han fanns med i stamtavlan hos nio av de tolv deltagarna – alla sex prisplacerade hade Viking-blod i ådrorna.

* * *

Tarzan skickade Disco Volante (V75-5) till Halmstad för ett vanligt lopp.

– Han hade poängnöd och när jag såg att det bara var fem hästar anmälda fick han åka.

Formen nu?

– Jag körde precis med honom (torsdag) och han känns ruggigt fin igen. Jag tror att det var värmen som satte ner honom under sommaren.

Ett måste med tuffa böter

40 000 kronor i drivningsböter blev det både för Björn Goop och Adrian Kolgjini i Derbyt.

Adrian Kolgjini överklagade. Och överdomstolen har nu upphävt domen.

Utan att ta ställning i de aktuella fallen kan jag tycka att böter av den här storleksordningen är orimliga.

Men samtidigt. Varken Björn eller Adrian hade drivit så här hårt om det varit ett vanligt lopp. Och på något sätt måste hård drivning stävjas.

Annars är vi snart i körspölösa Norge. Med deras otroligt fula drivningar.

* * *

Björn Goop tippar sin egen Dreamboy As (V75-7) som vinnare i V75-Guiden.

Ett starkt besked tyckte jag.

Men sedan gick jag in på travsport.se. Och tittade på hur det gått för hästar som Björn tränat. Men inte kört själv.

Två vinster för pappa Olle.

För resten av kuskarna? Tre vinster på sjuttitalet lopp.

Så det blir nog så att Sign Me Up Too leder runt om.

V75-ANALYSER, SNACK OCH SYSTEMFÖRSLAG

V75 – del 1

V75 – del 2

V75 (Kuskpanelen) – del 3