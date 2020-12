”Jag blev tvungen att bara släppa allt”

Att det blev en karriär inom travsporten var en slump för Caroline Holm.

Hon började på ridskola när hon var sju år och höll sig till ridsporten. Men när hon inte kunde ta med sig sin egen hopphäst till gymnasievalet på annan ort, valde hon att stanna kvar i Hudiksvall. Valet föll i stället på att gå travgymnasium för att kunna hålla på med hästar på hemmaplan. Efter studenten fick hon jobb direkt hos kallblodstränaren Jan-Olov Persson.

– Det blev tillslut att jag sålde min ridhäst och i stället fokuserade på travhästar, säger hon och skrattar.

Efter knappt sex år som hästskötare som även innefattade flertalet stipendium och studiebesök – så bestämde sig Caroline Holm för att kvittera ut proffslicens i december 2013. Genom åren har hennes stall blivit det självklara valet när stjärnhästar skadar sig och i år utnämndes hon till Årets Hästföretagare.

Men 2020 har innehållit både upp och nedgångar.

Det var en dag i mars i år som olyckan var framme, Caroline Holm frontalkrockade med sin bil och fördes till sjukhus i ilfart. Väl där sövdes hon ned och opererades. Hon hade punkterat lungan, skadat en bit av tarmen, fått foten ur led och skadat knäet.

Läkarna berättade att hon hade haft tur som klarade sig.

– Jag är glad att jag kunde behålla foten, det var en så illa rotation, sen fick jag operera bort en bit av tarmen som blev skadad. Då fick jag ha stomipåse och testa på det. Det är ändå en livserfarenhet. Så mycket som man inte vet om en annan värld.

Hon har tagit hand om skadade hästar i sju år – men i år har hon fått tagit hand om sig själv desto mer. Förutom stomipåsen, som nu är borttagen, så har foten stulit fokus.

Foten som snurrade nästan ett halvt varv när den gick ur led.

– Jag har fått övningar av fysioterapeuten. Man tänker ”vilka små skitövningar”. Men jag har nött på med det varje dag och det händer så himla mycket. Jag slarvade lite vid midsommar och hoppade över tre dagar, det resulterade i att det inte fanns någon rörelse alls. Det här måste jag fortsätta med i lång tid framöver. Sen har jag egen laser, den som jag kör på rehabhästarna, säger hon och skrattar igen.

Och nu ska vi vrida tillbaka tiden.

För hur kommer det sig egentligen att landets största tränare och hästägare – alltifrån Robert Bergh, Daniel Redén till hockeyproffs som Mats Sundin – skickar sina hästar till Caroline Holm i Hudiksvall?

– Egentligen hade jag inte någon plan när jag drog i gång i vad jag skulle fokusera på, säger hon och fortsätter:

– Robert Bergh hade hört av sig till Jan-Olov Persson för han ville simträna två hästar. Persson sa att de gärna kunde simträna men han ville ju inte hålla på med rehabiliteringshästar. Sånt tar ju väldigt mycket tid. Då ringde han mig och frågade om inte jag kunde ta dem, och att jag kunde använda ”poolhuset”.

– Då sa jag ”absolut, jag måste bara hem och bygga lite hagar”. Jag hade inga konvalescenthagar då, säger hon glatt.

”Poolhuset” är en byggnad med en avlång bassäng för hästar, ett optimalt verktyg för att inte belasta skadade senor och ligament.

Det fortsatte att ringa kunder som ville ställa sina skadade tävlingshästar för rehabilitering hos Caroline. Det hela resulterade i att hon fick hyra ”poolhuset” av sin tidigare arbetsgivare – och sedan kunde verksamheten rulla.

– Det är tack vare det som jag har kunnat nischa in mig på det här med rehabiliteringar. Det är väldigt tacksamt att ”Janne” lät mig göra det, annars hade jag inte haft något extra att erbjuda.

Hon har byggt upp ett starkt team runtomkring sig, vilket varit nyckeln till framgång. Första hästen hon tog emot var Robert Berghs Putte Topline, sen dess har topphästar som Nimbus C.D. och elitloppshästen Heavy Sound varit på besök hos henne.



Hon poängterar att ingen häst är den andra lik – samtidigt gör hon aldrig någon skillnad på dem.

– När man får frågan om de här lite finare hästarna ”tänker man wow – ska den komma hit”. Sen när den väl kommer så är det ju faktiskt bara en häst. Då spelar det ingen roll hur många miljoner den har tjänat, då är det bara fokus på själva skadan och läkningen.

En konvalescenthäst kan vara hos Caroline Holm i allt från kortare till längre perioder. Men målet är alltid att de ska kunna lämna henne, något som för många i branschen är en ovanlig situation.

– Man känner att ”den här skulle jag vilja ha kvar”. Men jag tycker att det går bra. Jobbar man så här gäller det att tåla att hästarna åker. Det är ganska tufft för oftast är de bara här två till fyra månader. Psykiskt får man ställa in sig på att man ska vara glad när de åker för då har man gjort ett bra jobb.

– När man skickar hem en häst till en person och de kommer tillbaka med en ny, då känner man sig nöjd.

Oftast är det gaffelbandskador och skador på böjsenan som Caroline Holms patienter kommer med. Vissa kommer med olika typer av frakturer men det finns även de hästarna som kommer för att de behöver stärka upp sin muskulatur.

– Vissa är inte skadade utan behöver bara en annan typ av träning, simträningen gör till exempel att de tvingas att jobba ”jämt”. Är det något ben som de fuskar med när de körs så tvingas de använda det benet när de simmar. Är det en sådan häst jobbar jag även nära med veterinär och går igenom dem, ibland kan det bli så att man stirrar sig blind på saker, det händer även mig. Men jag har en bra veterinär som jag samarbetar med.

Caroline Holm insåg tidigt att hon skulle behöva kompetent och noggrann personal, men då visste hon också att det skulle krävas bra arbetsvillkor.

– Håller man på och jobbar mycket med starthästar så blir det långa dagar och mycket trav, men vi åker inte på trav på samma sätt. Även fast skötarna lever för hästarna, och stannar kvar om det är någonting, så ska de ändå kunna ha ett eget liv på sidan av. Det ska gå att kombinera att ha barn och jobba med det här.

Hon har bland annat prioriterat att stallpersonalen ska ha tid att lämna sina barn på förskolan och är även noggrann vad gäller eventuell övertid. Det är hennes ansvar som arbetsgivare att se till att schemat går ihop för de anställda.

– Många känner annars när de får barn att de måste söka sig till ett annat yrke för att det inte går att få ihop. Sen blir det väl så för att man är tjej också, att man känner att alla ska ha samma förutsättningar. Travet är en speciell bransch för att man håller på med levande djur men det är ändå upp till arbetsgivaren att se till att funkar även när den anställde får barn.

– Vissa dagar blir det övertid, och i alla andra branscher får man faktiskt betalt för sin övertid – och det tycker jag att man ska ha i den här branschen också. Så min personal skriver upp sina timmar. Jag tycker att det ska vara en självklarhet även inom travsporten att desto mer du jobbar – desto mer tjänar du.

Under tiden då Caroline Holm var sjukskriven i år fick hon också dra nytta av fördelarna att ha trogen personal. Första perioden efter olyckan fick hon förlita sig helt på att de skötte verksamheten. Något som är en prövning för någon som ska ha koll på allt.

Men den här gången hade hon inget val.

– Jag har haft så himla bra personal. Jag har ett kontrollbehov och vill ha stenkoll. Nu när jag blev opererad fick jag ligga på sjukhus i nio dagar. Jag blev bara tvungen att släppa allt. Jag kunde inte göra något. När jag kom hem tog det flera veckor innan jag tog mig utanför dörren. När man har punkterat lungan och opererat magen så blir man helt slut. Jag orkade vara vaken någon timme per dag.

– Jag lärde mig att släppa allt, men personalen jag har haft har varit helt grymma. Det gäller att ge och ta.

I maj blev även Caroline Holm utsedd till Årets Hästföretagare 2020. Och nu drömmer hon om möjligheter att kunna utveckla verksamheten ytterligare, något hon skulle kunna göra om hon hade en egen gård.

– Det är svårt när man är inhyrd på en gård, då får man alltid anpassa sig lite. På ett eget ställe skulle jag kunna utveckla verksamheten ännu mer, det är en dröm.

Varje helg möter travreportern Josefin Johansson någon från travets värld - en del i SportExpressens satsning på att bevaka travsport.

TRE FRÅGOR

Vad tror du kommer att bli viktigt för travsporten de närmsta fem åren?

– Det beror på vad man riktar in sig på, sporten eller hästarnas välfärd. Men om jag ser i något stort så är det att jag hoppas att fler får uppleva travet, jag hoppas att fler får sitta bakom en häst. När man väl har provat det så blir det en sådan adrenalinkick. Alla som suttit bakom en häst känner ”wow”. Det vill man unna alla att uppleva.

Vilken häst har betytt mest för dig?

– Marolina, jag skaffade henne som leasinghäst när jag jobbade hos Jan Olov Persson. Hon var den första hästen som jag tränade själv och första året sprang hon in 340 000 kronor. Det var hon som gav mig blodad tand. Hon sprang in 600 000 kronor på tre och ett halvt år, då kunde jag köpta in selar och allt. Jag ägde ingenting innan. Hon har egentligen byggt upp hela min verksamhet.

Vilket är det finaste minnet du har på en travbana?



– Folk pratar ofta om segrar. Men en gång hände det en olycka, det var en häst som sparkade mig ur vagnen i värmningen. Egentligen är de det finaste för att beskriva travsporten. Det är en sådan gemenskap. Alla hjälps åt. Han tappade en sko och då var det en som sprang och köpte ny sko – en hittade en ny vagn åt mig. Hade det inte varit en olycka så hade det ändå varit den gemenskapen. Alla är konkurrenter, man tävlar mot varandra, men det är en sådan himla gemenskap. Alla hjälps åt.

