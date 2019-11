Det regnade och regnade. Allt medan kvällen fortskred började det snöa och temperaturen gick neråt.

Hela banan släcktes så ner, och det blev dags för kvällens höjdpunkt Axel Jensens Minneslopp.

Jag är inte stolt över att behöva erkänna det, men jag garderade Zarenne Fas på mina system.

Min motivering var att hästen riskerade att få ett tufft lopp. Jag hade till hälften rätt då ett löpförlopp från helvetet bjöds fyraåringen.

Men vad spelade det för roll? Hästen var totalt obeveklig och vägrade att förlora.

Och det är sannolikt de mest bortkastade garderingstreck jag någonsin satt. Konkurrenterna bleknade i skuggan av Zarenne Fas.

Segerkusken Rikard N Skoglund körde Zarenne Fas för sjätte gången i går. Jag ringde upp honom efter loppet för att höra hans tankar.

– Bakspårshästarna öppnade så pass bra från start och jag ville helst ha rygg på Frode Hamre men kom inte ner emellan. Till slut hade jag inget annat val än att backa ner från start. Det var inte förrän 300 meter från mål som jag började tro på vinst, berättar Skoglund.

Efter målgången fick Skoglund inte stopp på Zarenne Fas, som kändes totalt okörd.

Skoglund berättar vidare att hästen har utvecklats sedan han gjorde sin första start på svensk mark. I början var han inte van med förberedelserna som vi har innan loppen i Sverige, utan trodde att det var race direkt i provstarten.

– Han är laddad, explosiv och vill springa. Men nu har han lärt sig att ta det lugnare i provstarten.

Zarenne Fas är en gentleman. Snäll och underlättar verkligen för den som kör, beskriver Skoglund hästen vidare.

Skoglund har startat i nästan 1 500 travlopp och kört in över 23 miljoner kronor hittills i år.

■ ■ ■

Som spelare uppskattar jag verkligen Skoglunds offensiva körstil.

Han är påläst, använder hjärnan och försöker verkligen att ge hästarna möjlighet att vinna, oavsett om de är spelade till två eller 72 procent.

Men vad anser han själv vara hans största styrka?

– Det går ju inte att prata med hästarna. Men jag tror att man kan föra över sin energi till dem. Som person är jag optimistisk och den känslan tror jag att hästarna kan känna av och påverkas av.

För Zarenne Fas siktas det nu mot Frankrike och loppet Criterium Continental den 22 december.

– Jag tror att han kommer att fungera ännu bättre i Frankrike. Det borde passa honom perfekt att tävla på deras banor med större kurvor, fortsätter han.

■ ■ ■

Tränaren Jerry Riordan fick jag tag i när han satt i hästbussen på väg hem från tävlingarna.

Han meddelade att han såg en glad Zarenne Fas mumsandes hö på monitorn.

Efter den långa hemresan blir det en förmiddag i hagen och sedan vila för hästen under söndagen.

– Han har den bästa boxen i stallet, med en fin utsikt åt flera håll.

Hur beskriver då tränaren hästen?

– He’s too good to be true. I know. I say this sometimes. But he really is!

Jag gillar ekipaget Rikard N Skoglund och Zarenne Fas.

”En offensiv och en gentleman”. Det kan bli en bra story.