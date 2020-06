”Jag är inte stenrik – men vi försöker”

Vad kommer bli viktigt för travsporten de närmsta fem åren tror du?



– Här är de dåliga på det här med tv-sändningar och intervjuer. Det finns knappt här. Det är verkligen något de kan lära sig från Sverige. Hemma vet typ alla vad trav är för att sporten syns. Men säger man att man jobbar med hästar här så är det typ ingen som förstår vad man gör. De måste steppa upp här.



– Sen måste de få in nytt blod, det är nästan inga yngre som jobbar med hästar här. Det är mycket äldre personer. I New Jersey är det kanske lite yngre människor men inte här där jag är. De har typ ponnytrav men de måste få in flera i sporten, annars kommer den att dö ut. Folk blir ju inte yngre.

Vilken häst har betytt mest för dig?



– Jag har skött så många fina hästar. Men vår travare som vi har nu, Mr Protab, vi köpte honom för drygt tre år sedan. Vi hade honom i New Jersey och vi tog med honom hit till Ohio. Vi har varit ute på massa äventyr. Han gör alltid sitt bästa. Jag har även ridit lite monté på honom. Han är som en familjemedlem.



Vilket är det finaste minnet du har på en travbana?

– När man kör eller rider ett lopp och lyckas så är det stort. Och när jag körde här och vann, det var faktiskt cool. Det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Jag är jättestolt över Ryttar-SM och hela den dagen också. Jag fokuserade verkligen då. Men jag får nog lov att säga när jag vann mitt första lopp i USA ändå.