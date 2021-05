”Jag är bedrövad över hans bortgång”

Han hann med mycket under sitt liv, nordirländaren Barney Curley.

Som ung försökte han försörja sig som kortspelare och professionell spelare utan att lyckas. I stället inleddes en minst lika misslyckad karriär som missionär, pubägare och präst, skriver Independent.

Men det var via hästarna som Barney Curley skulle hitta sin plats i livet och var under flera år framgångsrik som hästtränare.

Stod bakom legendariska spelkuppen

I söndags avled Curley 81 år gammal i sviterna av cancersjukdom.

– Han somnade in lugnt och stilla i söndags, säger John Butler, flerårig förstaman i Curleys stall, till BBC.

1975 blev Barney Curley superkändis i Storbritannien och Irland efter en av historiens mest legendariska spelkupper.

Kuppen, som kommit att bli känd under namnet ”Yellow Sam betting coup”, ägde rum på galoppbanan Bellewstown på Irland, något som Curley själv beskriver i sin självbiografi ”Giving a little back: An Autobiography”.

Curley, som ägde hästen Yellow Sam, instruerade tränaren att matcha hästen mot ett obskyrt lopp på den lilla galoppbanan i Bellewstown. Under tiden plockades hästen ut i flera svåra lopp och blev kraftigt misstrodd av spelbolagen.

Med knappa timmen kvar till start började Curley ringa runt till sina kompanjoner som hade placerat sig på spelkontor runt om på Irland och bad dem placera sina insatser på hästen.

Två kumpaner uppehöll samtidigt telefonlinjen till galoppbanan Bellewstown, vilket innebar att kommunikationen mellan spelbolagen och banan slogs ut.

Oddsen därför inte kunde justeras neråt i samma takt som spelen på hästen rasade in i strid ström.

”Gjorde det för kicken”

Hästen Yellow Sam vann loppet tämligen övertygande och Curley, som investerat vartenda öre av sitt livs besparingar, vandrade därifrån som en rik man: omräknat till dagens penningvärde tjänade Curley 1,7 miljoner euro – 17 miljoner svenska kronor på kuppen.

– Det handlade aldrig om pengar för mig. För mig handlade det om kicken att besegra och överlista systemet, förklarade Curley för Independent 2011.

Barney Curley var också en stor filantrop under sin livstid och startade flera välgörenhetsprojekt, bland annat Direct Aid for Africa som byggde skolor och sjukhus i Zambia.