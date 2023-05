Hohneck – och den franska dominansen

För andra året i rad vajar trikoloren högst efter Elitloppet. Hohneck fick ge sig mot San Moteur i försöket men blev bjussad på innerspåret i finalen. Kvick ut och överta från Önas Prince och sedan var det spel mot ett mål. 1.08,9/1609a är tangerat finalrekord och de franska gästerna slutade etta, tvåa och femma i finalen. Ett styrkebesked på gott och ont. Förhoppningsvis kan det innebära att vi har än bättre chans att få de allra bästa till Elitloppet framöver. Men också blev det väldigt tydligt att svenska toppar som Don Fanucci Zet, Önas Prince och Hail Mary just nu är snäppet bakom fransoserna.

Den franska hårdheten

Och under helgen visade flera av våra svensktränade hästar att ett tävlande i Frankrike ger en hårdhet hästarna inte får i Sverige. Tomas Malmqvist visade upp några toppindivider som gjort resan från hans stall i Frankrike. Eric the Eel skrällde i Harper Hanovers lopp och Jazzy Perrine bjöd på helgens allra fräckaste insats när hon bombade runt ovalen på rekordtiden 1.09,0/1640a. Borde fler svenska tränare satsa på en större närvaro i Frankrike kanske?

Söndagsjackpot?

Lördagens V75-omgång gav inte mer än 6 794 kronor och på femmorna blev det jackpot. Visst att V75 är en ”lördagsprodukt” och att söndagsomgångar generellt omsätter mindre pengar. Att man inte vill flytta en dubbeljackpot från Åby till Vermo med mindre än 24 timmar på sig att marknadsföra är helt rätt. Men för att höja spelpulsen på årets hetaste travdag vore det inte fel att låta just en eventuell lördagsjackpot under Elitloppshelgen flyttas till söndagen.

Gocciadoro

Vann tränarligan under helgen och ”gul kusks” hästar bjöd på några utomjordiska insatser. Celiaz indikerade något redan på fredagen, Zeudi Amg var överlägsen i stoeliten och med en trio i Sweden Cup-final blev det seger för Bengurion Jet som kördes av chefen själv. Vaprio tog hem montéeliten på söndagen, Esmeralda Bez visade talang och Vivid Wise As stod för Elitloppsförsökens kanske svettigaste insats. Totalt blev det nästan 2,5 miljoner inkört för Gocciadoro under helgen.

En gång om året

Allra mest från helgen tar man dock med sig folkfesten. Folk äldre än vad jag är kommer säkerligen säga att ”det var bättre förr” och så kanske det var. Men det går ändå inte att komma runt att Elitloppet är den överlägset största folkfesten vi har i svenskt trav och stämningen var på topp runt om arenan. Festivalområdet med långbord och musik mellan loppen bjöd på partystämning och efter finsk seger i Elitkampen visste man knappt längre om det var Stockholm eller Helsingfors. Överlag en lyckad helg och jag hoppas ni gör som jag gör – och cirklar 24-26 maj 2024 i kalendern redan nu.