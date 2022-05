Den svenska stjärnkusken Örjan Kihlström kör in överlägset mest pengar i Sverige. Förra året satte han punkt efter 53,9 miljoner kronor i inkörda pengar. För knappt 19 år sedan vann han Elitloppet för första gången, då med From Above, och inför årets upplaga av storloppet är han om möjligt än mer aktuell.

Han är förstekusk på både titelförsvararen Don Fanucci Zet och nyligen inbjudna Admiral As, och dessutom har han kört andra aktuella hästar som Hail Mary och Who's Who. De två sistnämnda gav honom var sin seger under förra helgen.

– Det är väldigt kul att hästarna har presterat så bra så att de är aktuella för Elitloppet först och främst. Sen får vi ta ett beslut när allt fallit på plats och vi ser vilka som ska vara med och alla har gjort sin sista starter, säger Örjan Kihlström.

”Det är en underbar individ”

Förra helgen körde Örjan Kihlström in 3,1 miljoner kronor med fredagens tävlingsdag på Rättvik inräknad. Då körde han bland annat Hail Mary som visades upp i bländande skick för sin nya tränare Daniel Redén.

– Det är en underbar individ. Det har man ju sett hela tiden med hans fantastiska psyke och allt det där. Han var väldigt fin helt enkelt och det blev ett kanonlopp. Det var väldigt roligt på alla sätt och vis även om han har sett bra ut i träning så är det trots allt lite annat när det blir lopp. Det var väldigt positivt.

Under lördagen vann han Kungapokalen med supertalangen Francesco Zet och rundade sedan av tävlingsdagen med att vinna Paralympiatravets final med Who's Who.

– Det var kul efter galoppdebaclet i starten innan där. Han fick vinna ett stort lopp igen och gjorde det på ett fint sätt, det var skojigt också.

Segern i Paralympiatravets final vad värd 1,5 miljoner kronor. Foto: MIKAEL ROSENQUIST / TR BILD / TR Media

Och när det är miljonlopp på gång – då är Örjan Kihlström alltsomoftast där.

Sedan 2017 har kört 80 svenska miljonlopp.

– Oj då, det visste jag inte om. Det låter osannolikt men om du säger att det är så, så kanske det stämmer. Det är helt otroligt men det säger också en del om hur fina hästar jag får köra. Det går knappt att tro att det är sant.

Frågan är om stjärnkusken ens hinner reflektera över alla storlopp och fina hästar han kör.

– Man får nästan nypa sig i armen nästan varje helg. Det är nästan som att barn skulle ha julafton varje lördag. Det är osannolikt men det är bara att vara tacksam och glad så länge hästarna springer som de gör.

”De måste ha räknat fel”

Något han däremot gärna tonar ned är det faktum att han fyller 60 år på fredag.

– Nej, de måste ha räknat fel med tjugo år. 1982 måste det stå att jag är född (inte 1962). Jag skojar, dessvärre så stämmer väl det.

Hur känner du inför det?

– Det känns absolut inget speciellt. Det där har jag aldrig brytt mig så mycket om, varken till eller från.

På fredag är det lunchtävlingar på Solvalla sedan ska han köra V75 på Umåker dagen därpå. Då ska bland annat fjolårets Elitloppsvinnare Don Fanucci Zet starta.

– Det ser bra ut. Han fick innerspår där men han är kvick ut så normalt tycker jag att han ska ha bra chans att hålla upp ledningen. Det är bara att hoppas att han är lika fin som han kändes senast.

Du hinner väl fira med tårta i helgen åtminstone?

– Ja, det blir väl någon gång. Men på fredag blir det väldigt lugnt, men vi får väl ta det någon gång senare i sommar kanske.