Inget Frankrike för Båths superstjärna

Många är det som har följt högkapable Very Kronos framfart på tävlingsbanorna. Svante Båths träningsadept har bitvis haft svårt att sätta benen rätt men på slutet har hästen imponerat stort. I år har Very Kronos sprungit in 1,6 miljoner kronor och i lördags vann han gulddivisionens final från utvändigt ledaren på 1.10,9/ 2140 meter autostart.

– Vi var jättenöjda. Han har nästan skämt bort oss nu på slutet och skött sig hela tiden. Han har alltid varit bra men det är klart att kontinuitet och att kunna tävla varje gång man tävlar är av stor vikt, säger Svante Båth.

Nu ska hästen ut igen på lördag då det är V75 på Åby. Tillsammans med Erik Adielsson i sulkyn har Very Kronos spår tio bakom startbilen.

– Jag har inte kikat så mycket men det är väl inte så stor skillnad i motstånd jämfört med senast. Jag förstår att han nog kan bli favorit, sen ska alla lopp köras. Det är lite täta starter nu. Det brukar inte bekomma honom men jag kan ändå inte garantera i det avseendet.

Skippar Frankrike – blir vinterledighet

Finns det någon plan med den här matchningen?

– Nej, inte mer än att vi bestämde att vi struntar i Frankrike och tar ett lopp till. Sen ställer vi av honom och går in för lite vinterträning och kommer tillbaka till våren.

Det fanns förhoppningar om att se styrkefenomenet, kanske på en fransk kolstybb, men det får alltså vänta i alla fall i ett år till.

– Vi hade sett ut ett lopp till honom som var väldigt bra egentligen men kontra lite prissumma och kontra att slippa reskostnaderna så bestämde vi oss att vi håller oss hemma och går för det nästa år. Vi kan inte vara med i vintermeetinget och tro att vi ska ha en fin och fräsch häst till våren också. Vi måste ta hand om honom.