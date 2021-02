”Inget fanns kvar – jag var på botten”

I Vemdalen är det vinter. Landskapen är snötäckta, minusgraderna kryper sig nedåt tjugostrecket och hästarna är sedan länge broddskodda. För Marika Eriksson är det egentligen det här som är hemma. Men i snart tre år har hon bott i Australien och under den perioden har hon bara sett snön vid ett tillfälle. Och hon stormtrivs i landet där det växer kaktusar och där en och annan känguru springer över vägen.

I flera år tillhörde hon skaran av Sveriges hårt arbetande lärlingar och färdades mil med hästar som tävlade i travets elitserie. Men hon valde att släppa allt för att hitta en plats där hennes eget välmående skulle kunna stå i fokus.

– Det var jobbigt att lämna mamma på flygplatsen. Jag grät när planet lyfte men sen fick jag börja tänka om: ”Nu är jag på mitt livs resa och nu får jag börja tänka lite mer glatt”. I bland känns det inte som att man har gjort så mycket i livet. Men det kanske man har, säger Marika Eriksson.

Växte upp på stallbacken

Marika Eriksson föddes in i en riktig travfamilj. Pappa Åke och mamma Pia tog med Marika och hennes lillasyster Isabell in i sporten i ett tidigt skede. De fick sitta med i korgen på rockarden när familjens hästar tränade och följde givetvis med när det var tävling.

– Vi var jättesmå när vi sprang på stallbacken. Jag kommer ihåg när vi var på trav på Hagmyren och satt i dikeskanten och lekte med kottar. Det var alltid kul att åka till de travbanorna som hade en bra lekpark också. Det var höjdpunkten.

När hon var runt 13 år gammal tog hon licens för att få köra travlopp med gotlandsruss. Men i den lilla by hon bodde i var det få som förstod sig på livet med hästar och under en period avtog hennes starka intresse. För en travintresserad tjej som har nära till Östersund är inte travskolan Wången ett gymnasieval som ligger särskilt långt bort men under en period rådde det ändå tvivel inom familjen.

– Jag hade valt flera olika skolor men Wången var mitt förstaval. Mamma och pappa undrade om jag verkligen var helt säker på att jag skulle gå där. Det blev ju bra men vi alla var nog lite oroliga.

”Så tacksam för de åren”

Under tiden på Wången fick hon äntligen umgås med likasinnade. Och dessutom fick hon åka ut på praktik vilket ofta ledde till att hon fixade extrajobb under helger och lov runtom i trav-Sverige. Hon var hos Fredrik B Larsson, Åke Svanstedt, Lutfi Kolgjini, Gunnar Melander, Jim Oscarsson i USA.

– Jag har så mycket kontakter, det känns som att jag har det över hela världen. Jag har alltid velat lära mig och sett till att jobba och inte glidit runt. Det verkar som att det har satt sig lite hos folk. Det var inte så att man var en snorunge och åkte till stallet och bara gjorde finliret. Jag kan tycka nu att det är fränt, det man har gjort hittills.

Efter gymnasiet började hon jobba hos Marcus Savin – och sen Ola Samuelsson. Men det klickade inte på hennes nyvunna arbetsplatser. Precis när hon stod med väskorna redo att åka hem till föräldrahemmet i Vemdalen hörde tränaren Joakim Lövgren av sig.

Alfas da Vinci och Marika Eriksson. Foto: Jeannie Karlsson / TR Media

En skötare i deras stall hade brutit benet och de undrade om hon skulle kunna hoppa in och jobba ett tag. Ett par veckor blev tillslut fyra år och under den tiden fick hon sköta om ”drömfuxen” Alfas da Vinci som bland annat vann Svenskt Mästerskap 2015.

– Jag pratade med min syster om det i dag att jag är så tacksam för de här åren. Alla saker jag fick göra, säger Marika Eriksson och tillåter sig att minnas tillbaka.

Även om hon upplevde sånt hon drömt om under skoltiden så mådde hon inte bra och tillslut bestämde hon sig för att sluta hos Jägersrotränaren.

– Det var så himla mycket resor och vi körde mycket själva fram och tillbaka till tävlingarna. Det var en anledning till att jag slutade, men även att det var så långt hemifrån. Det var tolv timmar från min familj. Det blev långa dagar och det tog lite på psyket. Tillslut spelade det ingen roll hur bra hästar jag hade hand om. Det var bara att ta ett beslut, vill jag må bra eller vill jag att det ska gå åt skogen. Det var också därför jag lämnade ”Alfas”, vilket var det svåraste.

”Var verkligen på botten”

Hon och dåvarande pojkvännen lärlingen Mads Hviid Nielsen flyttade till Stockholm och hamnade tillslut båda i Peter G Normans stall. Men där blev inget som tänkt.

– Vi gjorde slut och jag klarade inte av att jobba med honom. Han var försteman och jag var skötare. Då sa jag: ”Det är enklare för mig att hitta ett jobb än för dig, jag flyttar”.

Hon bestämde sig för att börja jobba hos Jim Oscarsson och med sig tog hon det egna stoet Alfas Kaching som Marika tränat upp och som snart var kvalklar. Men bara tre dagar efter att de båda anlänt till sitt nya hem skadade sig hästen i hagen och hennes liv gick inte att rädda.

– När vi hade gjort slut så var hon räddningen. Hon hjälpte mig att komma vidare och när hon gjorde illa sig kände jag att det inte var någonting kvar. Då var jag verkligen på botten. Det är känslosamt att prata om henne i dag fast det var så många år sen, säger Marika Eriksson och fortsätter:

– Det här hände i februari och tidigare i december hade Alfas da Vinci brutit benet på Vincennes och vi hade haft en liten familjekris också bara några veckor innan det. Det var fem-sex saker som hände bara inom ett par månader.

Har inte varit hemma i Sverige något

Förlusten av Alfas Kaching blev droppen i Marikas redan välfyllda bägare av olyckor. Då bestämde hon sig för att flytta till Australien, hon sålde alla sina möbler och bokade en enkelbiljett fast bestämd att må bra igen.

– Jag har fortfarande inte varit hemma i Sverige sen dess. Mina första år här nere tjänade jag inte tillräckligt för att kunna spara och flyga hem. Men det här året har jag jobbat för en annan tränare och då har jag kunnat spara. Tanken var att jag skulle åka hem över jul men då kom corona så jag har fått vara kvar. Jag tror bara att jag skulle behöva åka hem en månad och känna att ”nu har jag varit hemma”. Det är nog mest den hemlängtan jag har just nu.

Hemma i Sverige var Marika Eriksson framgångsrik i både sulkyn och sadeln och blev bland annat utsedd till Årets komet på Jägersros travgala 2013. Även i Australien har hon fått köra lopp. Först åt tränaren Matthew Craven som var hennes arbetsgivare under de första månaderna i landet och sedan fick hon styrningar hos David Aiken som hon jobbade hos i ett och ett halvt år. Nu jobbar hon åt Anton Golino, men löpkörningen har hon valt att lägga på is.

– När jag väl kör lopp sätter jag en sådan extrem press på mig själv. Då kände jag bara varför är det lönt då? Om jag bara mår dåligt av det så är det lika bra att jag inte gör det. Så för tillfället kör jag inte lopp och har inte gjort det på fyra månader. En dag kanske jag skaffar en egen häst att köra, men för dagen att köra åt andra mår jag inte bra av. Då får det va.

”Den dagen jag känner mig klar”

Marika Eriksson flyttade till Australien för att må bra – och det gör hon nu.

Dagarna i stallet är lättare, kulturen är annorlunda och det trivs hon utmärkt med. Hon har mer tid till annat och framför allt sig själv. Och frågan är egentligen hur mycket tanke det läggs på de tvåbenta inom travsporten och deras välmående?

– Det tror jag inte att man ser på jättemycket. Det är hela tiden att man ska hålla efter hästarna och man struntar i att ta ledigt. När jag var i Sverige tog jag inte ledigt för då var det ju någon annan som la jobbet på mina hästar. Tänker jag tillbaka på det nu så mådde jag inte bra av det. Här jobbar man som ett team, är jag borta en vecka så gör det inte ett skit. Jag mår bättre här för jag har sett till att jag själv mår bra.

Många är dem som frågar när stjärnskottet från Vemdalen kommer hem igen men det bestäms när hon själv känner att det är dags.

– Jag kommer hem den dagen jag känner att jag inte tycker att det här är kul. Den dagen jag känner mig klar, då kan jag komma hem. Jag tar en dag i taget. Jag vill må bra. Alla har en dröm och att ta chansen att också leva sin dröm, det är något jag tycker att alla ska göra för det är helt fantastiskt.

Varje helg möter travreportern Josefin Johansson någon från travets värld - en del i SportExpressens satsning på att bevaka travsport.