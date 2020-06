Imponerade senast – tror på bra chans nu

V75-1

På lägena känns 1 Ingo och 2 Andre Ward som två tidiga segerbud i inledningen. Men som helhet ändå ett öppet lopp. 8 Hobby de L’iton är ju bättre än resultatraden visar och 11 Criterion är härdad i tuffa gäng och kan vara en rolig luring.

V75-2

6 Oscar L.A. är obesegrad felfri i år och har vunnit på 1.13-tider över distansen. Joakim Lövgren har nog siktat in sig på den här uppgiften ett tag och det är ett givet segerbud. 2 Digital Crunch fullföljde starkt som tvåa senast och är inte borta.

V75-3

Vilket härligt lopp detta blev trots att det bara är åtta hästar till start. 4 Double Exposure brukar ju alltid vinna mot ston och är given, men 3 Ute Etoile Går kanske kan ge henne en match nu med lopp i kroppen? Vad kan 5 Activated i comebacken?

V75-4

Årets upplaga av Kalmarsundsstayern är en oviss och jämn upplaga där det känns som det kan krävas många streck. Jag plockar ut en från varje volt till att börja med och landar på 3 Lucky Base, 8 Guillaume Boko och urstarke 13 Pacific Face.

V75-5

Svårt igen med tanke på att 12 Tae Kwon Deo fick ett tolftespår. Med framspår hade jag tyckt att han skulle varit ett spikförslag men hur många lopp i Guld vinns från bricka 12? 7 Baron Gift vann senast som Jorma Kontio hoppade upp i sulkyn.

V75-6

4 Man at Work imponerade vid segern under Elitloppshelgen och med tanke på spårlottningen måste jag tro att han har bra chans igen. 12 Norton Commander kan massor men startspåret blev ju allt annat än bra. 8 Sevilla med lite klaff?

V75-7

2 Sobel Jasmine och 3 Zlatan Knick lär laddas för ledningen och båda har chans därifrån. Men går det lite för fort så talar det för att trion 4 Look Håleryd, 7 Velten Limelight och 9 King of Everything kan komma in i matchen trots lite sämre lägen.