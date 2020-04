”Ibland känns det som att man är i en filminspelning”

Det har alltid varit travsporten som brunnit starkast och drivit Anders Malmrot framåt, såväl i livet som i karriären. Den har tagit honom från Östersund där han växte upp i Krokom till att i dag ha det sportsliga huvudansvaret på huvudstadsbanan Solvalla.

En roll han knappt kunnat drömma om som liten grabb.

Genom åren i travets värld har han blivit härdad av både det ena och andra, inte minst i jobbet som spelexpert i TV4. Han visste redan på förhand att uppdraget som sportchef skulle bli det största – om en lika krävande – så fanns det ingen tvekan på att tacka ja när han fick frågan.

– Jag tänkte att det här är en chans som man bara får en gång i livet. Nu är jag inne på mitt tredje Elitloppsår. Andra får bedöma hur det har gått för mig men jag trivs väldigt bra på Solvalla, säger Anders Malmrot.

Studiebidraget gick till första travhästen

Intresset för travsporten har Anders Malmrot ärvt från sin pappa som tidigt tog med honom till travbanan. Hans far var oerhört intresserad av både sporten och spelet och tog med sin son till hemmabanan Östersund, men även närliggande banor som Bergsåker och Dannero. Även om det allt som oftast var publikplats som gällde så fick han även kliva in på stallbacken ibland.

– Då var stallbackarna levande och det hände ofta att vi var inne och fikade hos en travtränare som hette Arne Nordlund. Han bjöd alltid på kaffe och fika. Jag har många fina minnen kring travet redan från barnsben.

Hans fascination för travsporten fortsatte att växa. När han började gymnasiet köpte han in sig i sin första travhäst som stod i träning hos Lennart Djuse.

– Mitt studiebidrag gick varje månad till månadsavgiften för hästen. Där började den där känslan med att vara med på en häst, det är ännu mer kittlande än själva spelandet. Jag förstår varför idrottsstjärnor som varit med om det mesta söker sig till travet för att få den kicken.

Efter studenten och tiden i lumpen började Anders Malmrot att arbeta med intern-tv på Östersundstravet. Tillsammans med en kompis sprang han runt med en kamera på stallbackssidan och förberedde ett program som sändes inför första V5-starten.

Dedikerad som han var redan då stod han och klockade värmningar för att ha en tid att referera till när han sedan skulle intervjua kuskarna som kom av banan.

– Jag hittade en gammal VHS-kassett för några år sedan. Den var ifrån ett program där jag satt i fikarummet och intervjuade Christer Nylander när han satt och käkade middag. Vi var lite överallt på travet, säger Anders Malmrot och skrattar.

”Enorm respekt för hantverket”

Jobbet på hemmabanan gav ringar på vattnet. En dag ringde de från Stockholm och erbjöd honom sommarjobb på Dagens Spel med kontor i Rissne. Han tog över den numera travtränaren Marcus Lindgrens lägenhet och blev sedan kvar i huvudstaden.

De kommande åren accelererade hans uppdrag som spelexpert. När ombudskanalen startade fick han återigen börja jobba med tv, något som tillslut tog honom till jobbet med travprogram i TV4.

Under åren som han gav andra råd om spel berömdes han för att ha en viss känsla för hur en riktig vinnarhäst skulle se ut. Och frågan är ju om han själv velat testa på sporten någon gång?

– Jo absolut. Det känner jag och har känt att det är något som jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja se om jag har den där känslan när det väl gäller. Jag har kört lite häst men jag har aldrig fullföljt det med en licenskurs. Man blir verkligen ödmjuk i situationen när man sitter bakom en häst och känner kraften. Hur nära och tajt man ligger. Av det lilla jag har kört i träningsjobb så får man en enorm respekt för hantverket som kuskarna utför.

Men det finns redan en i familjen Malmrot som kör lopp. Anders son Viktor tog nämligen kusklicens ifjol och går nu sista året på Solvalla Travgymnasium.

– Det är helt otroligt roligt. Att se sin son köra lopp i början av karriären innan alla detaljer och rutin sitter runt ett lopp, det är så sjukt nervöst. Han är dock inte nervös, han är hur lugn som helst. Det är det bästa, det är mer jag som måste jobba med mina känslor.

Inte förberedd på att bli tillfrågad

I drygt tio år arbetade Anders Malmrot som välkänd travanalytiker i tv. En tid som inte bara gav erfarenhet framför kameran utan även en fin vänskap med programledaren Per Skoglund.

– Vi hade underbara travresor varje helg och även på onsdagar under somrarna. Det är mycket som hinns gå i genom på sådana resor och som blir minnen för livet. Bilresorna till och från en travbana skulle jag inte vilja missa för någonting här i livet.

Men så kom den där dagen som skulle ändra rikting för Anders Malmrot. Det var en dag inför Kriteriehelgen 2017 som han blev uppringd av Solvallas vd Jörgen Forsberg.

Han undrade om de inte kunde ses på ett möte.

Malmrot hade vid det här laget haft uppdrag åt banan som spelläggare och konferencier. Han var med andra ord inte förberedd på att bli tillfrågad som sportchef.

– Jag blev tagen på sängen. Jag hade ingen tanke på det. Jag blev nog väldigt tyst och fundersam när han kom med förfrågan. Jag brukar kunna vara duktig på att prata men just då var jag tyst. Det kändes väldigt stort.

”Fått ge fasen i sociala medier”

Bara en månad senare blev det officiellt att Anders Malmrot var klar som sportchef på Solvalla och nu är han inne på sitt tredje år i positionen.

Det finns alltid en åsikt i vad Solvalla gör, hur de tävlar eller inte tävlar. Var du beredd på att bli chef för något som i princip alla har en åsikt om?

– Det är klart att jag förstod att vissa frågor kommer att uppröra och att det skulle bli en diskussion kring olika saker. När det väl blir något extra utöver normen, då kan trycket bli påfrestande under en period. Jag har alltid varit väldigt öppen och offentlig i nästan allting. Men vissa gånger nu har jag fått ge fasen i sociala medier och gått ur vissa grupper. Det blir för mycket. Du måste få lite distans i det och tänka lite större. Och inte ta åt dig av allt. Då blir det omöjligt. Då brinner du upp.

Anders Malmrot stannar upp innan han fortsätter:

– Jag förstår att det är Solvalla vi pratar om. Det är de flestas angelägenhet och det är jag glad över, att folk tycker och tänker kring Solvalla. Det visar att man bryr sig och är mån om Solvalla. Men när vissa frågor kommer upp får jag lära mig att stänga av. Det går inte annars.

Förhåller sig till regelverket

En av frågorna som just dragit mycket uppmärksamhet till sig är att Alessandro Gocciadoro och Vivid Wise As var det första ekipaget att bjudas in till årets Elitlopp.

Den italienska travtränaren har varit i blåsväder för uppmärksammade hårda drivningar och nyligen fått betala böter på 60 000 kronor för att ha brustit i sitt tränaransvar vad gäller Svensk Travsports antidopingreglemente.

Hur förhåller du dig till de åsikter som finns kring den inbjudan?

– Man får ha respekt för att folk har olika åsikter. I en felfri värld kommer alla med ett vitt papper och har inte gjort någonting i hela sitt liv. Men den världen lever vi inte i. Att jag då ska sätta mig och bli någon egen domare i olika frågor, den rollen tänker jag inte sätta mig i. Jag förhåller mig till ST:s regelverk och vad de anser vara okej och därefter bjuder jag in hästar.

– Han har fått sin dom nu och betalar sina böter och jag säger som tidigare, jag sätter mig inte över ST:s regelverk.

Årets Elitlopp såg på förhand ut att bli något alldeles extra. Anders Malmrot berättar om sina resor i såväl Frankrike som i USA. Det perfekta starfältet var bara en reseplanering bort. Så slog coronaviruset ut och kastade om världen på alla möjliga tänkbara vis – och så även för Elitloppet.

– Det har varit oerhört speciellt. Ibland har det nästan känts som att man är mitt uppe i en filminspelning. Det är en overklig känsla som man måste vara lite ödmjuk inför.

”Det var inget alternativ”

Elitloppshelgen blir i alla fall av. Även huvudattraktionen Elitloppet. Beslutet väckte en del kritiker, men Anders Malmrot är säker på sin sak.

– Vi har ett väldigt vasst startfält till Elitloppet på gång. Då tar vi hellre bort Sweden Cup och sparar in pengar på det. Att ställa in och köra en variant av Sweden Cup i stället var inget alternativ.

Anders Malmrot berättar att det funnits tankar på att senarelägga Elitloppet men tillslut landade man i att loppet skulle köras, som alltid, sista helgen i maj. Framtiden är oviss som den är och ett beslut behövde tas.

– De tränare och hästar som förberett sig under vintern ska ha ett Elitlopp att sikta mot. Jag tror att det svenska folket i det som sker just nu också vill ha Elitloppet som en ljusglimt att se fram emot.

Det är en speciell travresa du har gjort från när du började med intern-tv på Östersundstravet kan man säga.

– Ja. Man är lite dålig på att sätta sig ned och fundera över saker. Man rusar ofta på. Det är nästa dag och nästa uppdrag. Men när man funderar lite och tänker på när man satt och fikade hos Arne Nordlund som lite pojk – till att man bestämmer vem som ska vara med i Elitloppet...

– Då är det som du säger, verkligen en travresa.

Varje helg möter travreportern Josefin Johansson någon från travets värld - en del i SportExpressens satsning på att bevaka travsport.