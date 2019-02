Hyllningen efter Piratens uppvisning: ”En Rolls-Royce”

On Track Piraten har hunnit bli elva år – men frågan är om han inte har en av sitt livs formtoppar. I december slog han självaste Propulsion – och under lördagens lopp på Axevalla var det dags för vinst igen.

On Rikard N Skoglund körde On Track Piraten, och ekipaget tog det väldigt lugnt i början av loppet. Efter den fartfyllda inledningen så gick duon fram via andraspår och fick till slut ta över ledningen av Lutfi Kolgjini och Target Kronos, som inte kunde eller ville svara.

Efter det var det inget snack – On Track Piraten ledde hela vägen in i mål och dansade undan på upploppet.

– Det är som att köra Rolls-Royce, sa Rikard N Skoglund i TV4:s segerintervju, och fortsatte:

– Det är fantastiskt kul att få sitta bakom den här hästen. Det är något man drömt om sen man var yngre.

”En blixtförälskelse”

Rikard N Skoglund har kört On Track Piraten en gång tidigare – och även då blev det seger.

– Jag har inte känt hästen så länge, men det blev en blixtförälskelse. Man kommer att minnas att man suttit bakom honom i en lång tid framöver.

Trots att det inte blev en klockren start så löste sig loppet ändå – och Rikard N Skoglund var lite orolig.

– Det var en snabb inledning av de andra, men han löste det hela bra. Han dansade undan och fick ta emot publikens jubel till slut. Det var han värd.