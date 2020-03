En trolig spik

En lurig omgång väntar och det är svårt med spikarna. Men det ser bra ut för Claes Svenssons travare Eye In the Sky. Hästen kommer med bra form och spetschansen är klart hygglig. Och från ledningen blir ekipaget inte lätt att få tag i. Det blir också en jänkarvagn den här gången vilket är extra spännande just i spets. Spets och slut, tack!

Ett roligt drag

Har utan tvekan kapacitet att slåss om segern, men det gäller att han travar. Hittar ofta en anledning att göra bort sig men felfri blir det spännande. Glömd på förhand och det känns tacksamt.

Två relevanta intervjuer

V86-4: 1 Eye In the Sky

– Det är en häst som vinner ganska ofta och gjorde det även senast och vann säkert. Det är en häst med bra segeraptit och form. Han har ett bra läge också, mycket talar för att han kan vinna. Han kommer att utrustas med en riktig jänkarvagn för första gången, säger Claes Svensson.

V86-6: 3 Happy Romeo

– Happy Romeo var fin senast och har varit i form länge. Han kommer att tävla barfota igen och visst är det ett plus, men det är ännu viktigare som jag ser det att komma till ledningen med honom då det är därifrån han vinner sina lopp. Jag laddar och kommer vi till spets måste jag ju tro på chans, säger Claes Sjöström.

Två heta ändringar

V86-3: Troligen jänkarvagn för 6 Valuta E.W. – som kan nå ledningen.

V86-5: Planen är barfota runt om för 2 Natasha Avant, intressant om det faller väl ut.