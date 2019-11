Hur kan det vara så mycket trögare här?

Topptävlingar på Eskilstuna i helgen med dubbla V75:or och finalerna i svenska Breeders’ Crown som den traditionsenliga avslutningen på vår storloppssäsong.

Självklart ska ni få mina vinnare:

Vi börjar av förklarliga skäl med de treåriga stona där vi selar ut vår Ganga Bae som en av förhandsfavoriterna. Allt ser bra ut och jag tippar med hjärtat, jag hoppas att vi har en Breeders’ Crown-vinnare.

Högklassigt även bland de treåriga hingstarna men inget snack om vem som får tipset. Berghar’n tar en ny storloppsseger med Power.

De fyraåriga stonas final ser många som en jämn uppgörelse. Racing Brodda bara vinner säger jag. Ni som brukar följa mig vet att jag tror att tränaren Mattias Djuse kommer vara Solvallas tränar-champion inom ett par år.

De fyraåriga hingstarnas final ser ut att kunna bli en mycket rivig historia. Jag tippar en outsider i form av Jerry Riordans Betting Gangster.

Har jag rätt innebär det att kusktalangen Rikard N Skoglund blir Breeders’-kung med två kusksegrar.

■ ■ ■

Jag provade sälja både starthästar och fölston på internetauktionen förra veckan. Trots humana priser gick det inget vidare.

Själv måste jag dra ned på antalet hästar i stallet så jag får leta nya lösningar.

Kanske kan det vara att leasa ut?

När jag var i början av karriären gillade jag att hitta problemhästar att hitta nyckeln till.

I USA går det däremot inte lika trögt att sälja häst. I går hölls auktionen The Black Book och miljonbuden duggade tätt.

Värst av alla var Åke Svanstedt som ropade in Muscle Hill-sonen Gangsta Rat för närmare sex miljoner kronor.

Flertalet svenskar fanns bland köparna, bland andra Anders Ström, Lennart Ågren och Mellby Gårds Rune Andersson.

Den förstnämnde ropade för stall Courant in Keep Your Coins (bilden) för över 2,5 miljoner kronor.

Totalt närmare 25 svenskköp i går till ett snittpris av 150 000 dollar.

På vår egen kriterieauktion landade snittet på 100 000 kronor.

Det är en viss skillnad det…

■ ■ ■

Mer USA, en legendar hördes för sista gången i helgen. Efter 44 år som banreferent på Meadows tackade 77-årige Roger Huston för sig. Referenten som gjort sig känd med att aldrig någonsin säga ett startnummer utan bara hästarnas namn.

Totalt har Huston refererat över 188 000 lopp under sin karriär.

Men det kommer inte bli helt tyst efter pensioneringen.

77-åringen fortsätter nämligen att referera lopp på Little Brown Jug.