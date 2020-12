Hultmans nya satsning: ”Jag saknade något”

Solvallaprofilen Stefan Hultman har en imponerade meritlista. Han har vunnit de största unghästloppen i Sverige och segrat i både Elitloppet och Prix d’Amérique. Hultman är invald i travsportens Hall Of Fame men 2015 tog tränarkarriären abrupt slut. Han drabbades av en hjärtinfarkt och det visade sig även att Hultman även fått myastenia gravis, en muskel- och nervsjukdom.

– När jag var sjuk ville jag inte veta av hästarna men när jag blev bättre var det något som fattades. Jag saknade något och med hästarna känns livet komplett. Jag har saknat fikarummet i stallet, klappa på hästarna och få köra ut bakom en travare, berättar Stefan Hultman.

Är med i V75- och V86-sändningarna

Den tidigare topptränaren är populär expert i ATG Live. Han jobbar för Kanal 75 på onsdagarna och lördagarna.

– När jag började arbeta med ”liven” fick jag se många fina hästar. Sedan var det en känsla som började växa att jag skulle vilja ha någon egen travare att köra. Jag pratade med Peter G Norman om min tanke och det var inga bekymmer. Han har ansvar för hästarna men har ingen prestige när det gäller upplägget.

Hultman berättar att han inte klarar av alla sysslor som travtränare men köra går bra och nu har han kontroll över åtta hästar hos Stall Norman.

– Dessa tränas som jag vill ha det. Det körs mycket i skogen, tränas i backen och fodras enligt min idé. Jag är inte så kaxig som folk kan tro men jag kan träna hästar och där har jag självförtroende.

Köpte från Stall Bergh

Det visar inte minst att han ropade in den tidigare Robert Bergh-hästen Mary Am på nätauktionen Travera. Treåringen som har Muscle Hill som far klubbades för 350.000 kronor.

– En mycket fin och klassig häst, säger Hultman.

Och han har varit flitig på travauktionerna under året:

Perkins: 775.000 kronor på Kriterieauktionen.

Balotelli Face: 250.000 kronor på Kolgjinis Sales.

Billionare Face: 750.000 kronor på Kolgjinis Sales.

Sabasi: 420.000 kronor på Wenngarn Yearling Sale 2020.

”Jag har haft stjärnor tidigare och vet vad jag ska leta efter”

– De flesta har glömt bort mig men det är ett par som inte har gjort det och frågat om vi kan köpa häst tillsammans. Drömmen är att hitta en riktig topphäst. Jag har haft stjärnor tidigare och vet vad jag ska leta efter. Nu känns det bra att ha ett gäng och att jag själv äger en del i hästarna.

Stefan Hultman berättar även att han köpt utan att ha klart med delägare.

– Jag har chansat men när jag delat upp travarna i tio delar har det blivit fullt direkt.

Är det lagom med åtta hästar eller finns det utrymme för fler?

– Egentligen är det för många men att plocka ut ettåringar är bland de roligaste som finns. När jag var tränare fick jag aldrig några färdiga hästar utan mitt koncept var att hitta unghästar. Det är fantastiskt kul att kolla på unghästar och jag kollar på videor hur mycket som helst.

Tre nycklar för att hitta en stjärna

När Hultman köper unghästar på auktion nämner han tre viktiga punkter:

1. ”Det ska vara bra stam. Ett starkt möderne som ska passa på hingstlinjen”

2. ”Exteriören, det är A och O”

3. ”Rörelsen. Även om det har bra stam och exteriör är det inte givet att det kan springa bra”

Han utvecklar punkt tre:

– Jänkarna var före oss med att filma hästarna men uppfödarna i Sverige blir allt bättre. Och det räcker inte att åringarna är gulliga och springer och kvastar. Med videorna från sidan kan jag se hur hästarna rör sig och om de har spänst. När de filmas bakifrån kan man se att de är rätt musklade och framifrån att de inte slår sig.

Hultman var faktiskt nära att ropa in Captain Corey på Auktionen i USA i fjol. Hästen är två år gammal och börjat väldigt lovande hos Åke Svanstedt.

– Jag hade tittat ut Captain Corey men fick problem med min sjukdom när han skulle klubbas. Robert Lindström (hästagent, reds.anm.) ropade in den åt andra ägare i stället.

”Det är en lång väg att vandra”

På hemmaplan har han i alla fall fem löften som blir två år gamla vid årsskiftet. Det kan mycket väl dölja sig en stjärna i kvintetten.

– Billionare Face är kolossalt läcker, även Pixton Håleryd är mycket fin. Jag är faktiskt nöjd med samtliga fem hästar men samtidigt vet jag att det är en lång väg att vandra.

Nimbus ska få en chans till

Tioårige fuxen Nimbus C.D. har tjänat över 3,5 miljoner kronor är den enda äldre travaren.

– Han ligger mig varmt om hjärtat och varken jag, Mats Sundin eller Peter G Norman vill tävla med honom om hästen saknar gnistan, säger Hultman.

Han fortsätter:

– Hästen har haft problem med ett bakben men det har inte varit problemen på sistone utan han har i stället haft bekymmer med infektioner. Hästen var sjuk på Romme i höstas och senast hade han en halsinfektion. Nimbus fick penicillin och är pigg och glad. Det känns frustrerande och vi vill ge honom en chans till när han blivit kvitt infektionerna. Planen är att börja träna i gång honom igen och det är inte aktuellt att starta innan barfotaförbudet är över, avslutar ATG Live-profilen och travtränaren Stefan Hultman.