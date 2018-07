Horpestad redo – för festen på hemmaplan

Årjängs Stora Sprinterlopp är höjdpunkten på lördag med 600 000 kronor till vinnaren. Där blir det ett revanschmöte mellan fjolårets vinnare Dante Boko och tvåan Propulsion. Den sistnämnde spurtade rasande fort över upploppet men mållinjen räddade ledande Dante Boko som höll undan med en noslängd. Det stjärnfyllda loppet lockar storpublik till Årjäng varje år och det brukar vara runt 15 000 personer på den pittoreska travbanan.

– Det är en stor folkfest. I princip alla som bor här i trakten går på travet den dagen och med tanke på att det är 10 000 invånare i Årjäng är det inte dåligt att det är 15 000 på travet, säger Tom Horpestad.

”Monfalcone kvar i samma klass”

Horpestad är en av sex proffstränare på banan och tränade tidigare den tragiskt bortgångne stjärnan Gazza Degato som bland annat vann Svenskt Travderby och sprang in 5,3 miljoner kronor. Nu har han 22 hästar i träning och stallets bästa häst är Monfalcone som startar i Bronsdivisionen i V75–inledningen. Monfalcone har tidigare vunnit i V75 och var i fjol trea i just det här loppet under V75–dagen i Årjäng.

– Monfalcone (V75–1) var med i samma division i fjol, i Bronsdivisionen, och är fortfarande kvar i samma klass. Han är bättre förberedd i år, mer härdad och i bättre form än vad han var förra året. Då stod han väldigt hårt inne och var med mycket tack vare att det var hemmaplan, säger Tom Horpestad.

– Vi tränade hästen tufft i vinter och har kunnat träna honom mer än det har gått förut. Jag tycker att han har höjt sig av det. Han har gått framåt mycket med loppen han har fått och nu känns det som att han har kommit i toppform.

– Vi har även kört honom barfota runt om för första gången i de två senaste starterna och det är många bitar som har fallit på plats. Hästen tål loppen bättre nu än tidigare.

”Ett av de bästa lopp han har gjort”

Näst senast vann Monfalcone på 1.12,8 över medeldistans och voltstart. Senast var hästen tvåa från spår elva över 1609 meter och sprang nytt rekord, 1.12,3.

– När han vann på 1.12,8 var det barfota runt om för första gången och tog det väldigt lugnt från start för jag kände att det inte gick att släppa av honom ordentligt. Sedan körde jag på sista bortre långsidan och han vann väldigt lätt med krafter kvar. Det är ett av de bästa loppen han har gjort i karriären, även om han har vunnit V75 på Romme och även satt banrekord i Åmål som fyraåring.

– Senast gick han också mycket bra och satt långt bak. Jag körde på sista långsidan och svepte fältet och kom fram i dödens. Men det kom loss en häst bakom som spurtade ner honom till slut, säger Horpestad.

”Känns stabil och fin – fräschören bättre”

Monfalcone blir en av de mest betrodda i V75–1, en omgång som kryddas av en jackpot där en ensam vinnare kan ta hem 26 miljoner kronor, enbart på sju rätt. Horpestads häst har lottats till innerspår bakom startbilen över distansen 2640 meter.

– Det blir lite tätare starter nu än tidigare för vi har kommit rätt på det med fräschören. Tidigare tålde inte hästen att starta tätt men nu känns han så stabil och fin. Så jag hoppas och tror att han kommer att vara ännu lite rappare än tidigare med täta starter.

– Jag har tyckt att hästen har varit bra iväg i voltstart men när vi körde barfota fick jag ingen fart på honom från springspår. Nu när det är bilstart är det ovisst hur fort han kan öppna, men jag tror att han kan öppna bättre bakom bilen och jag misstänker att innerspåret passar bra till honom. Jag är nöjd med läget men vill inte riskera att köra galopp så jag får känna lite hur han känns och köra därefter.

”Tror på vinst”

Hur bra vinstchans tror du på?

– Jag tycker att de värsta konkurrenterna har fått dåliga spår och som sagt, min häst är med i samma division som i fjol och är klart bättre i år. Den långa distansen är bra och han trivs med bra tempo, då har han alltid en speed kvar till slut.

– Det här är vår största dag för året och det hade varit väldigt stort att få vinna. Jag tycker absolut att vi har chansen, säger Tom Horpestad.

Några ändringar i balans och utrustning?

– Ja, vi kommer att byta till ett norskt huvudlag den här gången. Vi har mixtrat med olika stängda huvudlag tidigare men nu blir det ”norsk gas”. I övrigt barfota runt om och jänkarvagn som på slutet.

”Väldigt fin form – inte borta”

Du har ytterligare två hästar till start inom V75, båda i den andra avdelningen. Chanserna där?

– Judys Sunrise (V75–2) vann i fredags i Arvika och fick poäng för att komma med. Hon startar mest för att det är hemmaplan och det är nya ägare, ett tjejgäng, så det är roligt för dom men vi får vara nöjda om hästen tjänar pengar.

– Miss Åslanda (V75–2) har väldigt fin form och har varit med i försök till Diamantstoet tidigare och mött bra hästar så jag tycker att hon har blivit lite härdad. Nu fick hon spår fem i voltstart och det är inte optimalt men skulle hon gå felfritt är hon inte borta.