”Hörde folk som sa att det bara var tur”

Sadri Shabani har sedan andelssajten ATG Tillsammans drog i gång för några år sedan varit en Sveriges mest framgångsrika travspelare.

Sedan 2013 har han dragit in över 100 miljoner kronor på sina olika andelsspel, och har i flera år drivit spelbutiken Kungs Frukt i Trollhättan.

Framgångsreceptet: Stenhårt jobb.

– Att driva spelbutik är fan ingen lek. Än mindre nu än vad det varit någonsin tidigare med den konkurrensen vi har. De som provar önskar jag lycka till, för det är fan inte lätt nu, säger han och skrattar.

Vad är största nyckeln till succén?

– Vi har jobbat ohälsosamt mycket i många år för att ge det bästa till kunderna. Det är andelsspel som gäller, att ge folk en anledning att komma till butiken.

”Var folk som sa att det var tur”

Enligt Sadri Shabani var det många som tvivlade på honom i början. Så är det inte längre.

– 2013 fick jag mitt stora genombrott. Då hade jag börjat få in lite småvinster. Det var då jag drog in två miljoner på Örebro som gav 165 000 kronor per andel. Då hörde man folk som sa att det var tur och en engångsföreteelse. Inom mig tänkte jag: ”Förstår ni inte hur mycket tid jag lägger på det här?”.

– Bara för att motbevisa alla smällde jag in en vinst på typ 400 000 kronor en månad efter bara, efter det drog jag in 5,2 miljoner kronor någon månad efter det och då var det full snurr. Sedan dess har den resan fortsatt.

Tipsar: Så ska man tänka inför jackpotomgången

På lördag är det hela 100 miljoner kronor i potten när V75 avgörs på Bergsåker, då finns det enligt Shabani två sätt att tänka på.

– Det finns inget som är rätt eller fel, men jag tycker det finns två olika sätt. Antingen spelar man för att sätta sjuan, eller för att vinna pengar. Då får man helst gå emot flera favoriter, men är man nöjd med 100 000 kronor kan man ändå spika två favoriter och få bra betalt.

Hur tänker du inför lördagens omgång?

– Det ser svårt ut. Det är flertalet lopp som är öppna med tveksamt betrodda hästar. Där bör man inte snåla med strecken.

Bästa draget?

– Aston D.K. (V75-1) tycker jag ser riktigt fin ut. Det känns som att han kommer utvecklas jäkligt bra hos Oskar Kylin-Blom. Vi såg vad han gjorde med Antonio Tabac. Det kanske inte är samma utveckling på den här, men jag tror han kommer kuta in ett par hundratusen innan året är slut. Varför inte börja nu på lördag? Favoriten möter bättre hästar än senast och är inte lika bra bakifrån.