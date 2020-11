Han har slagit sig in i eliten bland tränarna då det gäller unghästloppen. På onsdag ska Jägersrotränaren Per Nordström försöka kvala in en trio till finalen av Svensk Uppfödningslöpning som körs den 21 november på hemmabanan.

– Jag har goda förhoppningar att samtliga tre kvalar in till finalen. Allt var i alla fall perfekt med dem i sista finslipningen i lördags då de gick fyra intervaller i 700 meter. Pulsmätaren visade att värdena var perfekta, berättar Per Nordström.

Svensk Uppfödningslöpning för tvååringar är ett klassiskt lopp som körts sedan 1926 då Ibrahim Pascha segrade tillsammans med Sophus Sörensen på 1.39,9. Tiderna har förändrats sedan dess och löpningsrekordet har faktiskt Per Nordström tillsammans med Denim Boko från 2012 då hon vann på 1.12,9/1640 meter autostart.

– Hon var som en dröm i värmningen den dagen. Hon pep till ledningen direkt när bilen släppte fältet och hade Nugget´s Face i rygg. Men den kom aldrig förbi och det var en härlig känsla när vi skar mållinjen som vinnare, myser norrlänningen och Jägersrotränaren.

Tyvärr tvingades Denim Boko att sluta tävla när hon var fem år.

– Hon drogs med en halsinfektion i E3-finalen på Eskilstuna och gick in i väggen på upploppet. Efter det blev hon sig aldrig lik, tyvärr, för det var en fantastisk travare med en fin teknik.

Skrällde i fjol

Den andra segern tog Nordström i fjol och då hette segervapnet Revelation som skrällde rejält och vann till 27,95 i vinnarodds på tiden 1.13,4/1640 meter autostart.

– Han var toppad och vässad inför uppgiften. Han peakade vid rätt tillfälle då det var enda segern av de fem starter han gjorde som tvååring.

Förhoppningarna var förstås stora inför treåringssäsongen och han kvalade också in till E3-finalen på Bergsåker, men kom aldrig till start.

– Han åkte på en elakartad halsinfektion och vi tvingades stryka honom. Vi försökte få i gång honom till kriteriekvalet, men han kvalade inte in, säger Per, som strax efteråt fick beskedet av ägaren att hästen skulle flyttas till Robert Bergh.

– Han var besviken att vi missade att kvala in till kriteriet. I den här branschen är det tufft emellanåt, men jag är luttrad vid det här laget. Vi får plocka fram nya talanger.

Flyttade till Skåne

Den första talangen Per plockade fram var Top Love, som kvalade in till finalen i Svensk Uppfödningslöpning 1991 och som gjorde att han flyttade från Boden och blev kvar i Skåne där han fick anställning hos Mats Rånlund.

– Top Love var en ultratalang som hade oerhört lätt för sig. I finalen fick han spår fem i voltstart och galopperade bort sina möjligheter.

Efter en tid som catchdriver drog Per igång en tränarrörelse på nytt och speciellt i Svensk Uppfödningslöpning har han lyckats bra.

– Jag har kvalat in sju finalister och det är jag stolt över på ett ganska litet material. Vi satsar medvetet på unghästar för det är där pengarna ligger för ägarna.

Det visar sig också bland stallets 40 hästar, där Grande Diva Sisu och Bugatti Miles är de enda som är fyra år.

– Grande Diva Sisu laddas för finalen i Breeders´ Crown kommande helg. Jag hoppas hon ska ha en vettig chans även om det är tufft emot.

Per skickar också en passning till Svensk Travsport.

– Jag hoppas de tar sitt förnuft till fånga och delar upp loppen för hingstar/valacker och stona separat. Annars är risken uppenbar att hingstarna sticker ifrån i utvecklingen. Det har fungerat i Amerika i 50 år och därför borde det fungera även i Sverige.

Tre kvalhästar

På onsdagen är det dags för kval till Svensk Uppfödningslöpning på Jägersro och de två kvalloppen avgörs inom V86. Per Nordström har laddat rejält och har en trio till start och hoppas att samtliga finns med i finalfältet dit de sex främsta är kvalificerade. Finalen avgörs 21 november där 700 000 kronor väntar på vinnaren.

– Jag har vunnit unghästloppet två gånger och det skulle sitta fint med ett hattrick. Det skulle jag värdesätta högt, säger Per, som lämnar följande stallrapport.

– 5 Good Vibes (V86-3) har gjort tre starter och inledde med två raka vinster. Hon fick stryk i finalen av Breeders Course av Mellby Jinx. Nu fick hon ett bra läge och jag kommer att trycka av henne från start, men hon är inte beroende av att gå i spets. Jag har respekt för några av konkurrenterna, men tycker att min ska ses med chans och streckas tidigt då hon känns fin i jobben. Inga ändringar.

– 3 Islay Mist Sisu (V86-5) har gjort tre starter och vann på ett övertygande sätt senast från utvändigt ledaren. Får den här gången Peter Ingves som kusk och det är en rutinerad herre som kört åt mig tidigare. Även hon har varit fin i jobben inför den här uppgiften. Hon kommer att utrustas med jänkarvagn och det ska inte vara några problem då hon cool märr. I övrigt som tidigare. Hon kommer att testa startbilen innan tävlingarna.

– 5 Felix Orlando (V86-5) har också gjort tre starter och är under kraftig utveckling. Senast skötte han sig riktigt bra som tvåa på en kladdig bana. En långklivad herre med bra driv i steget som kommer att bli riktigt bra nästa år. Min duo känns jämngoda i det här loppet. Inga ändringar är aktuella.

Magnus Blom, Kanal 75