”Hoppas han får en rosa biljett direkt”

Önas Prince hade ett lysande år som fyraåring.

Per Nordströms stjärnhäst vann Sprintermästaren, blev tvåa i Svenskt Travderby och travade in närmare sju miljoner kronor under 2021.

Fjolåret? Något tyngre. I Elitloppet slutade det med galopp.

Nu är Önas Prince snart tillbaka på tävlingsbanan igen.

Vill ha rosa biljett direkt

Tränaren Per Nordström säger till Expressen att årsdebuten blir på Halmstadtravet, i Gulddivisionen, den 11 mars.

– Jag var försiktigt med Önas Prince förra året men kört lite tuffare inför den här säsongen. Han jobbade 1.14,5 full väg med fulla linor hemma på gården i lördags, berättar Per Nordström.

– Hästen är tidigare i gång än förra året och känns klart starkare. Jag hoppas att han får en inbjudan efter lördagens lopp och vi är ute efter revansch efter galoppen i Elitloppet i fjol.