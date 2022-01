Hon kan slå till om det klaffar

Keegan har både form och styrka

Dagens bästa

I en svårspikad omgång tar jag ställning för 8 Keegan Trot i V64-4. Hanna Lähdekorpis sexåring galopperade på vägen senast men avslutade bra och visade att formen är fin. I ett litet fält tror jag han visar styrkan till slut rundar hela fältet under slutvarvet.

Debutanten kan slå till trots läget

Dagens chansning

12 Jeans’n Passion (V64-6) gör debut för Joakim Lövgren och det är inte omöjligt att hästen utvecklats en del av det. Stoet har dock fina meriter sedan tidigare och har bland annat vunnit på V75. Hon skulle kunna slå till direkt om det klaffar från ett lurigt läge.

Relevanta intervjun

Tommy Högqvist om 1 I’m the Only One (V64-6, DD-2):

– Hon gjorde det jättebra som tvåa från spets senast och har bara gått sina vanliga motionsrundor efter det, men känns pigg och glad och borde hålla formen. Hon är klart över medel från start och jag hoppas hon kan hålla ledningen och jag ser henne gärna där. Vi ska testa ett norskt huvudlag för första gången och jag hoppas hon kan vara med där framme.