Hon är inte stor – men det är hennes hjärta

Bengt Simbergs lilla men speediga häst flög fram över Axevallas långa upplopp. Trots att det var långt fram till Ivory Di Quattro blev det säker seger.

Det är inte svårt att tycka om amatören Simbergs häst. Alla tycker om en vinnare och Wild Love har ett farligt vapen med sin enorma speed.

Klockan visade under 1.10,5 sista rundan. Och Wild Love passade på att tangerade Asken Valencias svenska rekord på 1.12,5 över medeldistans.

Wild Love är ett av Sveriges bästa ston. Inledningen på karriären var dock inte spikrak.Som treåring gjorde hon blott tre starter. Därefter lossnade det med besked.

Många trodde att Ulf Stenströmers fantomhäst Handsome Brad tidigt skulle sitta i ledningen.

Men det blev en tung inledning i tredjespår innan Carl Johan Jepson hittade andra par utvändigt.

Tempot var lågt och efter halva distansen avancerade favoriten och la sig lugn utvändigt andrahandsfavoriten Romanesque.

Halvvarvet kvar övertogs ledningen och segern blev säker även om det tog emot lite till slut.

Insatsen var inte Handsome Brads bästa i karriären. Men det är en styrka att vinna även om formen är på topp.

– Nästa uppgift blir Åby Stora Pris och med loppet i kroppen blir det nog riktigt bra, säger Ulf Stenströmer.

Hans Crebas har verkligen flyttat fram sin positioner rejält och har redan kört in mer än ifjol. Han kommer troligen att tredubbla de 865 000 kronor han körde in under 2019.

Gårdagens segervapen var Sunettan Palema som spårade runt om på bra vis tillsammans med Ulf Ohlsson.

Efter flera veckor med jackpot blev det äntligen utdelning på V75.

Sju rätt belönades med 336 849 kronor.

Här är mina förslag för att göra omgångarna mer spelvänliga:

Det går inte att ha likadana propositioner under sommaren som vintern.

Våra fyrbenta vänner är bättre förberedda än någonsin och med hjälp av amerikanska vagnar och barfota springer ”medelmåttor” snabbt när banorna är självspringande.

Jag ser gärna lopp där exempelvis lärlingar/amatörer - högst 50 segrar ? - står 20 meter före proffsen.

Fler långlopp och utöka dessa till 18 hästar.

Ju fler hästar som medverkar desto högre svårighet för oss spelare.

Sista önskningen är dyr, men det kostar ingenting att önska:

Och det är att göra om våra banor.

Tusen meters banor är nästintill stenåldern numera och det är oftast svårt att ta något från kön.

Längre banor med rejält utslagsgivande upplopp ser åtminstone jag fram emot. Och jag tror att publiken uppskattar mer dramatik under slutdelen av loppen än istället för att se spets och i merparten av loppen. Axevallas upplopp är det längsta i Sverige och många av vinnarna (Wild Love, PastorPower och Andre Ward) hade inte vunnit om omgången avgjorts på en annan bana.

Jag har inget emot att Axevalla får arrangera på fler V75-omgångar.

Men till nästa tävlingsdag (i dag) vill jag att man kollar upp reservbilen före tävlingarna.

Nu strejkade den ordinarie startbilen i början av tävlingsdagen och det är inte acceptabelt att man får vänta en kvart innan loppet går.