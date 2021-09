Hon är formstark – där vill jag varna

V75-1

En fin Silverfinal inleder V75-kupongen. 4 Admiral As fick ett bra startspår och även om det finns ett koppel bra motståndare tror jag att det är en toppchans. Någon i trion 5 Rackham, 6 Oxidizer eller 7 Eddy West lägger beslag på andraplatsen?

V75-2

Tre försöksvinnare drog de bästa spåren. 1 Double O.Seven (enorm senast), 2 Parker (verkar urstark) och 3 S.G.Kingstone (trivs i spets och dödens) kommer i första hand att göra upp om segerchecken och det kan vara så enkelt att tre streck räcker.

V75-3

Fredrik Wallins duo 12 Orlando och 15 Activated är tidiga bud i min bok. 13 Zante Grif har förtjänat en fullträff men spår åtta på tillägget kan ställa till det för hennes del. Ett typiskt skrällopp, där jag vill varna lite extra för formstarka 7 Saga Doc.

V75-4

Oaksfinal där Timo Nurmos tränar fyra av försöksvinnarna. Av dessa lyfter jag fram 1 Senorita Tokio och 4 Lara Boko som heta segerkandidat, den senare är min vinnare i loppet. Men det kan nog bli en riktigt jämn final! 12 Great Skills blir bortglömd?

V75-5

Reijo Liljendahl har inte bara Admiral As. 9 Perpetuate har visat hög klass och verkar dessutom trivas bäst på Solvalla. Spår nio är inte alltid iskallt och han är mitt förstaval i loppet. Björn Goop har en trio med i loppet och hans val 4 Mateo de Reve är tidig.

V75-6

Precis som i fjol tror jag att firma Redén/Kihlström kan kamma hem Kriteriet. 3 Francesco Zet ser ut att besitta skyhög kapacitet och brukar han sig på rätt sätt bör han ha god chans. 7 Indy Rock var oerhört vass som tvåa efter galopp i uttagningarna.

V75-7

2 Grandfather Bill trivs bäst i ledningen men kan få problem med att hålla hit 4 Swagger i startrusningen. Det kan bli en snabb öppning och såväl 6 Xanthis de Roi och 11 One Kind of Art kan komma in i matchen trots att det har lite sämre utgångslägen.