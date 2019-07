Hög tid att ST börjar ta ett större ansvar

Hästvälfärden ska vara prioriterad inom vår svenska travsport. Men för att visa att man menar allvar med de orden är det hög tid att från centralt håll ta ansvaret för banunderlaget, inte minst på våra större tävlingsdagar.

Som det är nu är skillnaderna alldeles för stor mellan våra olika travbanor. Och det känns nästan omöjligt att hålla en acceptabel lägstanivå.

Åker jag för att tävla nere i Frankrike vet jag i praktiken alltid vilket banunderlag jag kan förvänta mig redan när jag anmäler. Här hemma är det mer av ett lotteri.

Vi måste tänka mer på hästarna!

Som det är i dag kan en häst få hovarna förstörda en hel sommar bara för att den lokala banpersonalen slängt på ett för grovt ytmaterial eftersom väderprognosen hotade med regn...

ST måste ta ett större ansvar om vi ska fortsätta tävla på högsta nivå. Och behovet är nu.

Det måste till nya rutiner och riktlinjer för hur vi håller banunderlagen i tävlingsmässigt skick.

Ännu värre banunderlag möts vi av på de V75-omgångar som har getts bort till Norge. För även om norska travet har det ekonomiskt tufft måste det vi kunna ställa krav att banorna ska hålla V75-klass om de ska få arrangera.

Som det varit i år resulterar det i skadade hästar och jag hör allt färre som är sugna att anmäla till Norge.

■ ■ ■

Starttiden för V75 har varit sommarens snackis. Nu har A-tränarna röstat och hela 79% av runt 300 svarande är för en återgång till tidigare start.

Nu ska även B-tränarna och hästägarna få säga sitt innan ST fattar beslut.

Jag med på att testa lördag 15.00 som ny starttid men kan tycka att frågan delvis har fått lite fel fokus.

Beslutet måste bygga på vad som är bäst för travsporten som helhet, såväl ekonomi som popularitet. Och det är ett beslut SOM Svensk Travsport, inte ATG och VD Hans Lord Skarplöth, måste ta ansvar för att fatta.

Kan man bevisa att ekonomin blir bättre och publikintresset större av att tävla sent på kvällen så ställer jag upp och kör då.

Det kommer att bli en mycket spännande testperiod.

Nu till lördagens V75-omgång som bjuder flera roliga spikförslag:

V75-1: En ovanligt svårlöst Silverdivision inleder. Få i gänget har segerdefilerat i år så här krävs många streck. Garderingen given men 5 Valeur får chanstipset. Kan kanske leda loppet hela vägen?

V75-2: Stoloppet i grunden ett garderinglopp men i veckan spikar vi oss ur problemen genom 12 Emmylou som vann V75 så sent som i lördags. Främsta motbud är 15 Amalia Cash och 8 Saga Doc.

V75-3: 2 Global Undecided blir visserligen stor favorit men det känns befogat. Ett bra spikförslag då läge och lång distans talar för.

V75-4: Gav tipset till 14 U.R.Faxe senast och då motsvarande han förväntningarna och vann V75 på Årjäng. Han får tipset igen och kan vara en chansspik. Öppet värre bakom, 8 Lukas Rauen är nog första motbud.

V75-5: Tror det kan bli trafikproblem för favoritduon 1 Ivanhoe och 7 Got to Dash så här kan det skrälla. Chanstippar 3 Pegasus all Over men även min egen 12 Nyhet måste med.

V75-6: Ännu en favorit i 1 Canari Match som kan bli över och riskerar bli fast. Gardera, först med 4 Muscle Hustle och 9 Policy oif Truth.

V75-7: 4 Tale of Jacks har radat upp bra prestationer på V75 utan att få vinna. Befogat favorit och nytt spikbud. 1 Blytung Am, 2 Down and Dirty och 8 Global Wise Guy är motbuden.