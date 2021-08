Historien om hockeyspelaren som sadlade om till skötare har de flesta travintresserade hört vid det här laget.

Simon Mitman, som för ett par år sedan var hockeyproffs i Vita Hästen, tog till en början jobb som skötare hos Conrad Lugauer – men tillhör sedan några veckor tillbaka Per Nordströms stall.

Hur har flytten varit?

– Det har varit kanon. Det är en trevlig och harmonisk stämning i stallet. Det är inte så många hästar utan ganska lugnt. Det är en intressant arbetsmiljö.

Vad är största skillnaden jämfört med att jobba hos Lugauer?

– Det är lugnet som infinner sig. Sedan lär man sig andra typer av grejer. Jag lärde mig väldigt mycket hos Conni också, men här lär jag mig något annat. Precis som det fanns grejer hos Conni som jag inte hade kunnat lära mig här.

Har du något exempel?

– Största skillnaden är filosofin med unghästar. Det är olika typer av sätt att träna. Per kör ju sitt sätt och Conni kör sitt sätt. Det är två duktiga tränare som tränar på helt olika sätt och båda är väldigt framgångsrika.

Kan det vara en fördel att som ny i travet testa på olika miljöer?

– Det tror jag. Det borde alla testa på. Det är lätt att fastna på ett ställe. Olika tränare är duktiga på olika saker. Jag är väldigt nöjd över mitt beslut även om det för stunden var tråkigt att lämna Conni.

Tajmingen knappast kunde varit bättre. I helgen drog Per Nordström in närmare två miljoner kronor när han tog hem två E3-finaler på Gävletravet och tidigare i somras tog han hem Kungapokalen med Önas Prince som just nu är spelarnas favorit att ta hem Svenskt Travderby.

Har det blivit något firande i stallets efter helgens nya succé?

– Vi tog en frukost med champagne och räkmacka i morse. Så vi har hunnit fira.

”Allt gick så jäkla fort”

Per Nordström var också anledningen till att Simon Mitman för några veckor sedan kunde ta nästa steg i karriären när han bestämde sig för att slå till på en helt egen gård tillsammans med sin sambo. Gården ägdes tidigare av den förre Jägersrotränaren Olle Larsson – och Per Nordström har redan hyrt in sig.

– Allt gick så snabbt. Vi fick nys om det och sen gick allt så jäkla fort. Sedan var ju Per (Nordström, reds anm) med på tåget och skulle hyra boxar, vilket gjorde det enklare. Att man vet att man har en fast inkomst i boxuthyrning. Det är inte ofta det dyker upp en chans att kunna köpa en gård. En så fin gård också med enbart sandmark.

Men ekonomiskt måste det varit en stor satsning?

– Oja, definitivt. Vi fick stretcha ekonomin till max för att det skulle kunna gå. Så självklart är det en satsning ekonomiskt. Men jag är väldigt nöjd med beslutet. Vi har precis flyttat in och det börjar rulla in lite ettåringar här nu. Just nu är det glada miner.

Vart ser du dig själv om fem år?

– Om fem år hoppas jag kunna vara en egen tränare på gården. Men mycket kan hända på vägen.