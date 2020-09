Hockeylegendaren drog in miljonvinst

Anders ”Ankan” Parmström är en av svensk ishockeys största profiler.

Han har varit förbundskapten för Tre Kronor och blev senare i karriären en mycket omtyckt hockeyexpert i tv-rutan – ofta med Arne Hegerfors bredvid sig.

Men den numera 78-årige hockeynestorn är även en mycket duktig travspelare.

Han har dragit in flera storvinster genom åren, bland annat en V86-vinst på 2,7 miljoner för ett par år sedan.

– Det är jättekul när man får in de här bamsingarna. En om året brukar det bli. Så nu får man vänta ett år, säger Parmström och skrattar.

I lördags avgjordes mycket i det sista loppet. ”Ankan” hade streckat nio av tio hästar och behövde en skräll för att utdelningen skulle sticka i väg ordentligt.

”Sedan blev det en miljon”

Så blev det också. Efter att enprocentaren Mr Clayton J.F. vunnit återstod endast ett fåtal system och ett av dem tillhörde Anders Parmström. Som totalt drog in 1,1 miljoner kronor.

– Jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte mest att det var bra att favoriten inte vann. Sedan blev det en miljon, säger han.

Hur brukar du resonera när du spelar på trav?

– Jag försöker undvika att spika de som är streckade till 60 procent och uppåt. Nu gjorde jag det med Lipstick Tooma… Men det fanns inget motstånd där. Men annars garderar jag nästan alltid. Det blir ganska ofta någon galopp som förstör.

”Jag är pensionär för sjutton!”

Varje andel i systemet, som lämnades in via ombudet VinnaTillsammans, kostade 212 kronor. Utdelningen per andel: 92 522 kronor.

”Ankan” hade nypt en av de tolv andelarna själv.

Vad ska du göra för pengarna?

– Jag är pensionär för sjutton! Det finns alltid hål att stoppa i. Men det är roligt när det är så mycket på en andel och att folk blir glada. Jag blir glad för både min och andras kul.