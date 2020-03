Heta epertens drag – inför GS75 på Axevalla

Förra söndagen spelade Fredrik Edholm in mest pengar i landet på GS75 då han satte sju rätt på Expressens Live-system och drog in drygt 40 000 kronor i vinst per system.

- Smickrande med alla positiva kommentarer jag fått i veckan. Men samtidigt inte den största vinsten vi spelat in. Jag siktar högre, helst vill man ju vara ensam vinnare... men det kommer! säger experten.

Söndagens system byggdes kring spiken Queen of Knights som visade sig vara överlägsen motståndet i GS75-4. Edholm hade även innan tävlingarna gått ut på expressens travsida med att hästen skulle ha absolut toppchans. Nu har den heta travexperten laddat om inför helgens tävlingar och har dragen inför både lördag och söndag.

Vilka är dina vinnare på GS75 på söndag?

- När det gäller GS75 så har jag två spikförslag. Orutinerade 2 Harry Dynamit (GS75-2) vann på fin tid senast och har ett perfekt läge till skillnad mot vad de värsta hoten har. Jag tror på andra raka.

- Sedan måste 5 Corleone D.K. (GS75-7) ha jättebra chans nu när han går ner i klass. Skor på meddelar tränaren, men senaste segern togs med den balansen. Man ska inte krångla till det!

