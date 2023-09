Het, hetare Henrik: Häftigt hästhattrick

Det galopperades åt alla håll i V75-5.

Förhandsfavoriten Keep Gamble försvann, liksom främsta konkurrenten It's Peppertime och på upploppet hoppade också den suveräna spurtaren Always A Pleasure när han skulle sätta in slutstöten.

Då kunde Henrik Svensson fullborda sin sensationella dag på Bollnästravet. Han satte dit Västerbo Ajax, som också hoppade i början av loppet, och plockade i och med den segern hem sin tredje V75-seger för dagen efter att tidigare segerdefilerat med Huddlestone och Zargo.

– Helt sjukt, jag fattar ingenting, säger han i V75 Direkt.

– En helt otrolig dag, jag fattar ingenting. När det går så här bra på travbanan mår man bra, fortsätter han.