”Herregud – det där gick alldeles för fort”

Lördagens V75-5 bjöd på en rafflande inledning. Per Lennartsson som tog sig till ledningen med Van Gogh Z.S. blev nämligen rejält utmanad av Lutfi Kolgjini som hade svårt att tygla The Gambler. Kolgjini försökte ta sig förbi ledande hästen men Lennartsson var bestämd i täten.

Första 1000 meterna avverkades på 1.10,6.

Så småningom tröttnade tätduon, även om Van Gogh Z.S. höll berömvärt till en femteplats. Men segern, den knep Mika Forss med sjuårige valacken Valiant Dream. Ekipaget tog chansen att kuppa till sig segern genom att sätta full fart på långsidan, under upploppet var de flitigt uppvaktade av Claes Svensson och King of Everything.

”Händer grejer när Lutfi Kolgjini kommer till stan”

Men det var finländaren som drog längsta strået och höll undan knappt med ett huvud tillgodo. I studion var de tagna av det händelserika loppet.

– Det händer grejer när Lufti Kolgjini kommer till stan, kommenterade Micke Nybrink i TV12.

Och Jennifer Tillman menade att det höga tempot bäddade för hästarna med bakspår:

– Vilket häftigt lopp. Herregud vad de körde. Första varvet gick alldeles för fort, säger hon.