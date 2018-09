Hemmatränaren plockar ut två stycken formkort

Blir man ensam om att pricka in de åtta vinnarna på V86 den här veckan uppgår belöningen till tolv miljoner kronor. Kanske kan Martin P Djuse, 26, sitta på nyckeln till drömvinsten? Han har tre hästar till start på Bergsåker och två av dem kommer med brant stigande formkurvor. Merritt (V86-1) är först ut och han gick ett svettigt slutvarv när han senast, via fjärdespår i slutkurvan, gick från sjätte par utvändigt till tredjeplatsen och tog på vinnaren hela vägen in i mål.

- Hästarna som var framför honom i slutkurvan hade kanske inte den högsta farten men han var väldigt rejäl och jag var klart nöjd med honom. Han har lyft sig på sistone och senast var ytterligare ett steg framåt. Han har känts fin efteråt också och jag hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen, säger Martin P Djuse.

Det är tredje gången som Merritt startar i främre ledet bakom startbilen och även för hans tränare och kusk är det svårbedömt var han hamnar från spår sex.

- Första gången bakom bilen hade han innerspår och höll ledningen väldigt enkelt. Men för fyra starter sedan var han väldigt osäker och då fick jag bara köra på säkerhet för att få iväg honom över huvud taget. Så vi får se vilket humör han är på och hur han känns bakom bilen den här gången.

Några utrustningsändringar?

- Vi kör precis som tidigare bortsett ifrån att han måste gå med skor runt om den här gången. Det är förmodligen ett minus för han har varit fin de här gångerna han har gått utan bakskor.

Hur bedömer du segerchansen?

- Det ser ut att vara några bra hästar med men min är på gång och ska i alla fall ses som ett outsiderbud.

”Ett stort steg i rätt riktning”

Häst nummer två från stall Martin P Djuse heter Titan Arrow (V86-3) och rankas etta av flera tipsexperter. Hästen inledde säsongen starkt med tre segrar på sju starter men sedan tappade han stinget. Fram till senaste starten. Då stack han till ledningen och sedan han släppt ifrån sig taktpinnen till storfavoriten, V75-meriterade Minnestads el Paso, hakade han på starkt som trea i en visslande snabb avlutning. Sista halvvarvet gick på 1.07,1!

- Det var ett stort steg i rätt riktning för han hade inte visat någonting i några starter före det och inte alls löpt upp till vad vi förväntat oss. Han känns bra på alla sätt och vis efter senast, väldigt pigg här hemma, så jag hoppas att han är på väg uppåt i form igen, säger Djuse.

Det är Rikard N Skoglund som ska köra hästen och något man noterar när man läser programmet är att Martin P Djuse inte brukar köra Titan Arrow själv.

- Jag tycker att han tävlar dåligt när jag kör. Han går bättre när andra kör och vi byter kusk titt som tätt för att han ska bjuda till och tycka att det är roligare, förklarar Djuse.

Blir det någon utrustningsändring för hans del?

- Han kommer gå barfota runt om som vanligt men det blir inte riktig jänkarvagn som senast utan den svenska varianten som han har gått med tidigare. Jag tycker inte att det verkar göra någon skillnad på honom.

Är det laddning mot spets som gäller?

- Jag har inte riktigt koll på hästarna runt omkring men är det inga väldiga startkanoner med tror jag att han sitter i ledningen om Rikard vill. Hästen brukar inte bomma ledningen från öppna startspår. Men Rikard får göra precis som han vill utifrån hur hästen känns och så.

Hur värderar du chansen?

- Jag har bara hunnit titta på loppet som hastigast men är han på topp och presterar lika bra som i våras är det väl ett lopp som han borde räknas tidigt i.

Ringrost efter uppehåll

Den i trion som Martin P Djuse tror minst på inför onsdagens tävlingar är Googi (V86-7) som återkommer efter sex veckors tävlingsuppehåll.

- Han var blek senast och är uppfräschad och har stått över lite efter det. Nu har han tränat på helt okej ett tag men han brukar behöva ett par lopp i kroppen för att få bort ringrosten. Jag har gärna fel men jag skulle bli överraskad om han dyker upp i segerstriden direkt.

Av Ola Johansson/Kanal 75