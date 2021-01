Helt obegripligt – vi var många som blev lurade

Sorbet (V75-4) årsdebuterade på 1.09,8/1 640a i fjol. Han tävlade i toppsällskap hela året och tjänade 1 590 000 kronor på nio starter.

Och han är i mina ögon klassen bättre än Disco Volante.

Haken? Tränaren Daniel Redén ligger påtagligt lågt inför årsdebuten. Så två streck är nog den klokaste lösningen.

ST har inte det bästa ryktet vad det gäller pappersexercisen (läs Propulsion).

Men för mig är det ändå obegripligt att danskan Danielle D.D. kunde starta falskskyltad i V86 i onsdags.

Och vi var nog många som blev lurade när fine From Above uppgavs som pappa i programmet.

När det var mycket enklare From Above (US) som stod för faderskapet.

Vinnartiden 1.11,4/2 140 meter för Västerbo Pokerface (V75-7) i den senaste starten lyser i ögonen. Och han är med 52 procent den överlägset mest streckade i loppet.

Men när normalt mycket positive Timo Nurmos braskar i förhandssnacket drar jag öronen åt mig.

Och streckar också vassa formhästarna Gooner och Marschall Match.

Den som tvivlar på att hästbrist står inför dörren kan titta på anmälningarna till Jägersros bidrag till V86-tävlingarna på onsdag.

Tunt rakt över.

Och i lägsta klassen lär det ha varit en häst anmäld. Innan man med hiv och sving fick fem stycken till start.

Svarte kallblodet Reval var min första stora idol på travbanorna och jag har alltid haft en bra känsla för rasen.

Även om jag inser att många av nutidens stjärnor med stor säkerhet har fått hjälp av ”varmt blod” att lyfta taket.

Morgondagens upplaga blir en duell mellan Tekno Odin (V75-4) och Bokli Rapp.

Två streck men mitt förstaval är Bokli Rapp. Han såg helt magnifik ut senast och jag tror att han kan aspirera på kallblodstronen under den kommande säsongen.

Men Tekno Odin är ingen bluff.

Och klarar han det svåra fjärdespåret bjuder han upp till kamp.

Anders Ström (stall Courant) har i en krönika i Travronden spekulerat i varför svenska hästar har mindre framgång på franska travbanor än tidigare.

Han kommer fram till att barfotaförbudet för treåringar gynnat de franska hästarna.

Och att de svenska hästarna far illa av att maxas som treåringar.

Så är det givetvis.

Men hej och hå – de som kan ändra på detta blundar. Så vi kör på.

Och bränner en årgång till.

Och en årgång till …

Var det smäller 1?

Klass I-loppet är en ganska slätstruken tillställning och där blir det många streck.

Det första sätter jag för Daysofourlives (V75-6) som kan spetsa och blir svårfångad om han lyckas med det.

Var det smäller 2?

Ett stolopp med två volter är en svårutredd historia där ingen häst har mer än 20% av insatserna.

Jag tycker att Ella Pace (V75-2) är våldsamt underskattad som 3-procentare och hon får ett av mina många streck här.

Silverdivisionen inleder och det är i mina ögon hugget som stucket mellan de fem innersta spåren. Och Malkin (V75-1) trots bakspåret.

Tre saker som gör att jag sätter Merritt först.

Bästa spåret, vunnit sex av tretton med Daniel Wäjersten och vunnit fem av tio över kort distans.