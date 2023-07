Hell Bent For Am krossade motståndet i Halmstad

Det blev rejält med fart och fläkt i den på förhand upphaussade och stjärnspäckade sjätte avdelningen av V75 på Halmstadtravet.

Loppet inleddes i hög fart – och det skulle bara fortsätta.

Erik Adielsson tillsammans med hästen Hell Bent For Am gick ut starkt, och höll fast vid ledningen ända in i mål.

Segern bärgades till slut med god marginal till de övriga konkurrenterna, och inte nog med det. Adielsson och Hell Bent For Am passade även på att slå nytt banrekord på Halmstadtravet.

– Det var riktigt bra alltså. Faktum är att man är tacksam för att han är en sådan ruskig travare, han tog ett par dåliga steg men han hjälpte till på ett bra sätt själv att hålla sig till trav, säger Erik Adielsson i TV12 efter triumfen.