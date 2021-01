Hedershästen kan vara draget på V75

V75-1

Daniel Wäjerstens duo 7 Algot Zonett och 8 Merritt är nya i Silverdivisionen och med tanke på startspåren så kan det bli problem. 5 Remarkable Feet har visat form och har ett bättre läge. Passas här. Även 4 Mr Clayton J.F. är värd att se upp med.

V75-2

3 Essie Gonzales vann direkt för Katja Melkko och det såg inte ut att vara slutsålt över mål. Kan nog springa bra fortare än vad hon gjorde då. 11 Lupin Håleryd vann också lätt senast och fäller många. Tycket inte heller att man ska missa 13 Ies Elisabeth.

V75-3

Ett Klass II-försök över lång distans och det skulle inte förvåna om det blir skräll. Första tanken är att trion 4 Hefner Am, 5 Ants In The Pants och 12 Jockes Abbot kommer att vara långt framme. Fredrik B Larsson-tränade 11 Xanthis Daiquiri har form!

V75-4

11 Våler Nikolai svek som favorit senast. Kan det månne ha varit banan som inte passade? Fungerar han så är han ett hett segerbud här. 15 B.W.Rune slog ju tipsettan nyligen men står lite sämre till nu. 9 Vestpol Gladiator har ju härlig form, inte borta.

V75-5

5 Antonio Trot brände som favorit just på Bergsåker senast. Men chans till revansch har han denna gång, ett givet streck. 10 Grainfield Aiden gillar täta starter och kommer att kriga om de bästa placeringarna. 3 On Track Piraten kan fortfarande. Tidig.

V75-6

9 Gardner Shaw sprang 1.12,3/2 140 auto med skor på hovarna senast och visade att den biten inte är något problem. Givet segerbud. 7 Marschall Match vann ohotad senast och är farlig igen om han grejar voltstart. 1 Gooner har läget och kan vinna.

V75-7

3 Astronascente Zac är ju startsnabb och kommer Mats E Djuse till ledningen så tror jag att man kan bli svåra att fånga in över sprinterdistans. 5 Big Shot är kapabel men strykningen nyligen oroar en smula. 1 Axel Ruda har besegrat tipsettan nyligen.